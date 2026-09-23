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Šestogodišnja Lian Junži iz Kine postala je novo čudo sveta spidkjubinga nakon što je za samo tri dana dva puta oborila ženski svetski rekord u prosečnom rešavanju Rubikove kocke 3x3x3. Devojčica iz Čengdua prvo je na zvaničnom takmičenju u Vuhanu zabeležila prosek od neverovatnih 4,52 sekunde, da bi samo dva dana kasnije u Guangdžouu sopstveni rekord spustila na 4,27 sekundi. Time je postala prva takmičarka na svetu koja je zvanični prosek spustila ispod četiri i po sekunde.

Šestogodišnja Lian Junži rešava Rubikovu kocku na takmičenju u Kini Foto: youtube/CubeRoot

Reč je o rezultatima ostvarenim na takmičenjima koje priznaje Svetska asocijacija za Rubikovu kocku, odnosno WCA. Kod ove discipline takmičar kocku rešava pet puta, nakon čega se najbrži i najsporiji rezultat odbacuju, a prosek se računa na osnovu preostala tri pokušaja. U Guangdžouu su sva njena rešavanja bila između 4,02 i 4,54 sekunde, što dovoljno govori o tome koliko je njen rezultat konstantan, a ne proizvod jednog izuzetno brzog pokušaja.

Naučila više od 1.300 algoritama

Iza nekoliko sekundi koje su joj bile potrebne da uđe u istoriju kriju se sati svakodnevnog rada. Lian je tokom prethodne godine vežbala između dva i tri sata dnevno, a do sada je naučila više od 1.300 različitih algoritama za rešavanje Rubikove kocke. Njeni roditelji su je vodili i u Šangaj kako bi trenirala sa vrhunskim stručnjacima, nakon čega su njeni rezultati počeli još brže da napreduju.

Šestogodišnja Lian Junži rešava Rubikovu kocku na takmičenju u Kini Foto: youtube/CubeRoot

Na snimcima sa takmičenja gotovo je teško pratiti njene pokrete. Lian okreće stranice kocke neverovatnom brzinom, zatim je spušta na sto i tek nekoliko sekundi kasnije već slavi novi rezultat. Na drugim snimcima može se videti kako svoje umeće pokazuje školskim drugovima, dok su u porodičnom domu brojne medalje i pehari već zauzeli posebno mesto.

Prema podacima koji se pozivaju na WCA, šestogodišnjakinja je do sada učestvovala na 33 takmičenja širom Kine i iza sebe ima 569 zvaničnih rešavanja. Njen najbolji pojedinačni rezultat na standardnoj kocki 3x3x3 iznosi svega 3,54 sekunde, dok je kocku 2x2x2 jednom rešila za 2,15 sekundi.

Sve je počelo kao obična vannastavna aktivnost

Lianina majka Lin Jangsi ispričala je kineskim medijima da ništa na početku nije ukazivalo na to da će Rubikova kocka postati ozbiljna disciplina za njenu ćerku. Devojčicu su upisivali na različite vannastavne aktivnosti, među kojima su bili ples i muzika, a upravo je na jednom od časova prvi put došla u kontakt sa čuvenom slagalicom.

Šestogodišnja Lian Junži rešava Rubikovu kocku na takmičenju u Kini Foto: youtube/CubeRoot

Vremenom je porodica primetila da joj rešavanje kocke izuzetno dobro ide, ali i da joj predstavlja mnogo više od obične zabave. Majka smatra da ovaj hobi kod deteta razvija koncentraciju, pamćenje, logičko razmišljanje i prostornu percepciju, ali i odnos prema uspehu i porazu.

- Rešavanje Rubikove kocke poboljšava koncentraciju, pamćenje, logičko razmišljanje i prostornu percepciju, a pomaže i u razvijanju zdravog odnosa prema pobedi i porazu - rekla je njena majka.

Kako je objasnila, nije poenta samo naučiti napamet veliki broj formula. Takmičari moraju u deliću sekunde da prepoznaju raspored boja, procene situaciju i odaberu najefikasniji niz poteza.

- Nije reč samo o slepom memorisanju formula, već i o korišćenju logičkog razmišljanja kako bi se pronašlo optimalno rešenje - dodala je Lin.

Šestogodišnja Lian Junži rešava Rubikovu kocku na takmičenju u Kini Foto: youtube/CubeRoot

Pre nje rekord držala još jedna devojčica iz Kine

Pre Lian, veliku pažnju u svetu spidkjubinga privukla je Ćisjen Cao, takođe iz Kine. Ona je 2023. godine, sa svega šest godina, postavila tadašnji ženski svetski rekord sa prosečnim rezultatom od 5,97 sekundi. Rubikovu kocku počela je da uči da rešava još sa tri godine.

Ćisjen je u međuvremenu nastavila da napreduje, pa je 2026. beležila rezultate ispod pet sekundi, ali je Lian sada granicu pomerila još dalje. Njenih 4,27 sekundi trenutno je rezultat koji je stavlja među najbrže takmičare na svetu bez obzira na pol - prema objavljenim podacima, taj prosek je četvrti najbolji ukupno.

Video: Algoritam za rešavanje Rubikove kocke