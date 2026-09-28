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Kada je TikTok korisnica Nele uključila kameru u albanskom letovalištu Ksamil, verovatno nije očekivala da će snimiti prizor koji će za samo 24 sata prikupiti više od milion pregleda. U centru pažnje našao se muškarac koji je bez mnogo ustručavanja pokazivao svoje plesno umeće, ali njegovi pokreti ubrzo su pali u drugi plan.

Poglede su privukle elegantne bele cipele ukrašene velikim znakom Mercedesa na prednjem delu. Nesvakidašnja obuća postala je glavna tema među korisnicima društvenih mreža, koji su se utrkivali u duhovitim komentarima.

"Koliko brzo mogu da idu?"

Dok su jedni muškarca zbog upečatljivih cipela poredili sa Pepeljugom, drugi su njegov ples povezivali sa poznatim automobilskim brendom.

"Ne okreće automobil, već pete na plesnom podijumu", našalio se jedan korisnik, dok je drugog zanimalo "koliko brzo ove cipele mogu da idu".

Identitet raspoloženog plesača nije poznat, kao ni poreklo ovog para obuće. Ipak, spoj belih elegantnih cipela, ogromnog Mercedesovog znaka i energičnog nastupa bio je dovoljan da snimak za jedan dan postane viralan.

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