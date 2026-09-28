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da li ste znali?

da li ste znali?

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Nedavna objava na X stranici “Yugoslavian Visuals” podsetila je korisnike na jedno nestalo obeležje bivše države - činjenicu da je svojevremeno osam gradova i naselja, u zvaničnim nazivima, nosilo ime Josipa Broza Tita.

Objavu je pratio niz komentara, od istorijskih sećanja do šaljivih opaski.

“Mapa gradova i naselja širom Jugoslavije koja su nekada nosila Titovo ime”, navedeno je uz prigodnu ilustraciju.

Dakle, u jednom trenutku, osam gradova i naselja u SFRJ nosilo je ime Maršala.

Nakon njegove smrti, 1980. godine, po jedan takav grad postojao je na teritoriji svake od šest republika i dve autonomne pokrajine u Srbiji. Nisu, međutim, svi preimenovani u isto vreme.

Neposredno nakon Drugog svetskog rata, četiri grada dobila su dodatak "Titov" ili "Titovo" kao deo tadašnje politike imenovanja mesta po istaknutim ličnostima Narodnooslobodilačke borbe.

U Crnoj Gori, Podgorica je 13. jula 1946. godine preimenovana u Titograd i postala glavni grad Socijalističke Republike Crne Gore. Stari naziv je vraćen 2. aprila 1992. godine.

Klikom na link pogledajte kako su glasili najneobičniji nazivi mesta u Jugoslaviji.

U Hrvatskoj, Korenica je 1945. godine postala Titova Korenica. Odluka je doneta 5. oktobra, a objavljena u službenom glasniku 5. decembra iste godine.

U Srbiji, Užice je 8. jula 1946. godine preimenovano u Titovo Užice. Odluku je doneo Gradski narodni odbor.

U tadašnjoj Socijalističkoj Republici Makedoniji, Veles je 1946. godine dobio naziv Titov Veles. Odluka o promeni doneta je u oktobru te godine, a novi naziv zvanično je stupio na snagu 11. oktobra.

Foto: Monika Hunackova / Alamy / Profimedia

Nakon Titove smrti 1980. godine, još četiri grada su preimenovana.

U Sloveniji, Velenje je 1981. godine preimenovano u Titovo Velenje. Taj naziv se zadržao do 1990. godine.

U Bosni i Hercegovini, Drvar je od 1981. do 1991. nosio naziv Titov Drvar. Grad je u jugoslovenskoj istoriji imao posebno mesto zbog Titovog boravka u Drvaru tokom nemačke operacije Rösselsprung 1944. godine.

U Socijalističkoj Autonomnoj Pokrajini Kosovo, Kosovska Mitrovica dobila je naziv Titova Mitrovica 1981. godine.

U Socijalističkoj Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, Vrbas je 1983. godine postao Titov Vrbas. Prema lokalnim istorijskim zapisima, naziv je uveden 25. maja, na Dan mladosti, a početkom devedesetih vraćen je naziv Vrbas.

Sa raspadom Jugoslavije i promenama političkog sistema počeli su da nestaju i nazivi gradova koji su sadržali dodatke "Titovo" i "Titov".

Zanimljiva objava na platformi X pokrenula je komentare korisnika.

Foto: ČTK / ČTK / Profimedia

Jedan od njih je naveo naveo lično porodično sećanje: “Moj pradeda je branio Tita u pećini kod Drvara. Tito je umalo poginuo, ali moj pradeda je bio s njim tokom čitave invazije”.

Drugi je kratko prokomentarisao: “Iskreno, Titograd je opako ime”.

Treći je, očigledno u šaljivom tonu, napisao: “Republika Titoslavija”.

(Kurir.rs/ Telegraf)

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