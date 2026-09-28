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Kada se govori o Nikoli Tesli, najčešće se prvo pomisli na njegove izume, eksperimente i ideje koje su promenile svet. Ipak, iza velikog naučnika stajao je čovek koji je mnogo razmišljao i o pitanjima koja nisu mogla da se izmere instrumentima - o ljudskoj prirodi, energiji, duhovnosti i načinu na koji čovek pronalazi snagu u sebi.

U jednom eseju, kako prenosi "Atma.hr", koji mu se pripisuje, Tesla je navodno pokušao da sažme svoje razmišljanje o ljudskoj energiji i njenom potencijalu. Posebno mesto u toj priči zauzima molitva, a među molitvama se izdvaja "Oče naš".

Foto: Profimedia

Važno je, međutim, imati na umu da se pojedini citati i tekstovi koji se danas pripisuju Tesli često prenose bez pouzdane potvrde njihovog porekla. Zato njegove navodne misli o molitvi treba posmatrati kao tekst koji mu se pripisuje, a ne kao nesumnjivo potvrđen Teslin citat.

Teslina potraga za ljudskom energijom

Prema tekstu koji se pripisuje Tesli, njegovo dugogodišnje razmišljanje bilo je usmereno na pitanje kako povećati ljudsku energiju i kako čovek može da iskoristi svoje unutrašnje potencijale.

U toj interpretaciji, molitva se ne posmatra samo kao izgovaranje određenih reči, već kao duboko ličan čin kojim se čovek okreće nečemu što prevazilazi njegovu svakodnevicu.

Upravo se u tom kontekstu pominje "Oče naš", molitva koja zauzima posebno mesto u hrišćanskoj tradiciji. Tekst joj pripisuje ulogu svojevrsnog "generatora ljudske energije", odnosno načina da se čovek usredsredi, umiri i poveže sa svojim duhovnim uverenjima.

Nikola Tesla Foto: RTRO / Alamy / Alamy / Profimedia

Molitva kao unutrašnji razgovor

Jedna od centralnih ideja ovog teksta jeste da čovek u sebi nosi potrebu da se obrati nečemu većem od sebe. Za vernike je to Bog, dok se u širem filozofskom smislu ta potraga može posmatrati kao pokušaj čoveka da pronađe smisao, utehu i snagu onda kada se suočava sa neizvesnošću.

Molitva se zato kroz različite religije pojavljuje u brojnim oblicima. Nekada je deo svakodnevnog rituala, nekada se izgovara u trenucima velike radosti, a često upravo onda kada čovek prolazi kroz težak period i traži nadu.

U hrišćanstvu posebno mesto zauzima "Oče naš", molitva koja se prema Novom zavetu vezuje za Isusovo učenje učenika kako da se mole.

Zašto ljudi vekovima pribegavaju molitvi?

Bez obzira na religijsku pripadnost, molitva je kroz istoriju bila jedan od načina na koji su ljudi pokušavali da pronađu mir i odgovore na pitanja na koja nisu mogli lako da odgovore.

U trenucima krize, straha ili neizvesnosti, čovek često zastane, povuče se u sebe i pokušava da pronađe osećaj kontrole i smisla. Za vernike, molitva tada predstavlja obraćanje Bogu i izraz vere, dok se njena psihološka strana može ogledati u usmeravanju pažnje, smirivanju i stvaranju osećaja nade.

Freska Nikole Tesle u Crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju Foto: Kurir/M.F.

Upravo zbog toga molitva zauzima posebno mesto u kulturama širom sveta. Njeni oblici se razlikuju, ali je zajednička ideja da čovek kroz nju usmerava misli i osećanja prema onome što smatra svetim, važnim ili većim od sebe.

"Oče naš" zauzima posebno mesto u hrišćanstvu

Za hrišćane "Oče naš" nije samo jedna od brojnih molitava, već molitva koja se direktno vezuje za Hristovo učenje. Njene reči govore o odnosu čoveka prema Bogu, ali i o svakodnevnim potrebama, oproštaju i iskušenjima.

Zato je vekovima prisutna u svakodnevnom životu vernika - od lične molitve u tišini do zajedničkog bogosluženja.

Ideja da molitva može da bude "generator" ljudske energije pripada duhovnom i filozofskom tumačenju, a ne naučno potvrđenoj činjenici. Ipak, upravo takva tumačenja pokazuju zašto je pitanje ljudske unutrašnje snage vekovima privlačilo pažnju - kako religije i filozofije, tako i pojedinaca koji su pokušavali da razumeju šta čoveku daje snagu da nastavi dalje.

Tesla je ostao upamćen prvenstveno kao naučnik čije su ideje promenile savremeni svet. Priče i tekstovi koji mu se pripisuju o molitvi, međutim, pokazuju i koliko savremene generacije žele da njegovu zaostavštinu posmatraju šire - ne samo kroz izume i eksperimente, već i kroz pitanja o čoveku, njegovoj energiji i potrazi za smislom.

(Kurir.rs/ Ona)

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