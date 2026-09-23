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Legendarni Dejl "Seda Brada" Sanders oborio je nesvakidašnji svetski rekord i u 91. godini postao najstarija osoba koja je ikada prešla čuvenu Apalačku stazu! Iako je trpeo jake bolove pred samim vrhom, ovaj neuništivi dekica nije odustajao.

Dejl "Seda Brada" Sanders ponovo je ušao u istoriju kao najstarija osoba koja je prešla celokupnu Apalačku stazu u SAD.

Penzionisani ratni veteran američke mornarice već je držao ovaj rekord kada ga je prvi put postavio u 82. godini života. Međutim, nakon što je drugi planinar 2021. godine preuzeo titulu u svojoj 83. godini, Sanders je odlučio da se vrati na stazu i ponovo preuzme svoj tron.

Drama na stazama: Pao na stenama pred samim vrhom

Njegov podvig trajao je mesecima, a celokupnu stazu savladao je iz delova – pešačio je šest meseci, zimu proveo kod kuće sa suprugom, a potom se vratio da završi započeto.

Najdramatičniji trenutak dogodio se na samom kraju podviga, tokom uspona na planinu Katadin. Na oko 300 metara od samog vrha, Sanders se sapleo i pao na oštre stene.

Dejl Sanders Foto: Karen Focht / Zuma Press / Profimedia

Osetio je nepodnošljiv bol u desnoj butini i kolenu, pa je ostao da leži potpuno nepokretan.

- Bilo je strašno. Ležao sam na stenama, nisam mogao ni gore ni dole - prisetio se Sanders tog dramatičnog momenta.

Ipak, volja je bila jača od bolova. Nakon pola sata odmora na stenama, bol se smanjio, a ovaj neuništivi 91-godišnjak ustao je i uspešno stigao do samog vrha 31. avgusta.

Život ispunjen ekstremnim avanturama

Sanders, koji sada živi u Tenesiju, ističe da svoju nesvakidašnju formu duguje celoživotnom aktivnom stilu života. Tokom karijere proveo je 37 godina u vojnoj službi, a bavio se i podvodnim ribolovom i takmičarskim ronjenjem.

Ovo mu nije jedini neverovatan rekord u biografiji:

Dejl Sanders Foto: Karen Focht / Zuma Press / Profimedia

- Sa 80 godina je preveslao celu reku Misisipi u kanuu za 80 dana.

- Sa 87 godina ušao je u Ginisovu knjigu rekorda kao najstarija osoba koja je peške prešla Kanjon Kolorado sa jedne na drugu stranu i nazad.

"Nisam još završio!"

Iako je duboko u desetoj deceniji, Sanders poručuje da nema nameru da ode u penziju kada su avanture u pitanju. Njegov sledeći plan je ronjenje sa ribama u akvarijumu u Atlanti, a planira i da podigne sopstveni rekord u Kanjonu Kolorado na 91 godinu.

(Kurir.rs/Žena)

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