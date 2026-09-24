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Posle perioda u kojem su morali da budu strpljivi, istrajni i spremni na odricanja, pojedine pripadnike Zodijaka očekuju događaji koji bi mogli da im donesu više sigurnosti i zadovoljstva. Pred njima su mogućnosti da naplate raniji trud, poboljšaju finansijsku situaciju ili naprave važan korak u karijeri.

Astrološka predviđanja posebno izdvajaju Škorpiju, Vodoliju i Jarca, kojima naredni period donosi više prostora za napredak. Ono što se dugo pripremalo sada bi moglo da počne da daje vidljive rezultate.

Škorpija - ono što ste radili u tišini konačno se primećuje

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Škorpije često ne vole da govore unapred o svojim planovima, već rezultate radije pokazuju kada posao bude završen. Upravo zato bi naredni period mogao da im bude posebno značajan. Trud koji je do sada prolazio gotovo nezapaženo mogao bi da donese konkretnu korist - od bolje poslovne pozicije i novog angažmana do povoljnijih finansijskih uslova.

Vodolija - prilika koja donosi veću sigurnost

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vodolije bi mogle da dočekaju završnicu jednog procesa koji je dugo trajao. Reč može biti o poslovnom dogovoru, projektu, saradnji ili finansijskom pitanju koje je do sada bilo neizvesno. Promene se ne moraju dogoditi preko noći, ali jedan konkretan dogovor mogao bi da bude početak stabilnijeg perioda.

Pred Vodolijama je mogućnost da svoje znanje i trud konačno pretvore u nešto opipljivo. Važno je da realno procene svoju vrednost i ne prihvataju uslove koji ne odgovaraju onome što ulažu.

Jarac - stiže odgovor koji ste dugo čekali

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Jarčevi ulaze u period u kojem bi neke stvari konačno mogle da se pokrenu. Odgovor na važan poslovni predlog, završetak pregovora ili nova ponuda mogli bi da otvore vrata promenama koje su im već neko vreme potrebne. Njihova najveća prednost biće istrajnost. Ono što sada dolazi nije rezultat jednog poteza, već svega što su gradili tokom prethodnih meseci. Zato bi naredni period mogao da donese više stabilnosti, ali i osećaj da se trud konačno isplatio.

(Kurir.rs/Srećne.rs)

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