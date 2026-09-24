Sa suprugom živi u hotelu potpuno besplatno: Svako jutro čeka ih doručak, imaju svoju čistačicu, ali jedna stvar im ipak nedostaje
- Imaju doručak, bazen, teretanu, Wi-Fi i čišćenje dva puta nedeljno.
- Par planira da nastavi ovakav način života još nekoliko godina.
Lili Holand (22) iz američke savezne države Virdžinije sigurno se ne može požaliti na neudoban ili jednoličan način stanovanja. Sa suprugom i dva psa već više od godinu dana živi u hotelima. Budući da smeštaj plaća poslodavac njenog supruga, na raspolaganju imaju bazen, teretanu, Wi-Fi i redovno čišćenje.
Pogledajte u galeriji kako žive Lili Holand i njen suprug u hotelu:
Njen suprug radi kao vojni ugovorni saradnik te zbog posla putuje širom Sjedinjenih Američkih Država. Lili radi na daljinu, kao kreatorka sadržaja i lični trener, pa može da ga prati. Nekoliko meseci proveli su u Mejnu, a sada im je dom na Floridi.
Besplatan doručak i čišćenje dva puta nedeljno
"Ovakav način života svakako ima svoje prednosti – jedna od njih je besplatan doručak", kaže Lili. Svako jutro u hotelskom lobiju uzima i kafu.
Dvaput nedeljno dolazi osoblje za čišćenje koje menja posteljinu, usisava i čisti kupatilo. Lili pre toga pospremi stvari kako sobarica ne bi morala da razmišlja šta je njihovo, a šta pripada hotelu.
Ipak, život u hotelu nije potpuno besplatan. Njihov povlašćeni boravak košta oko 1.000 dolara nedeljno, dok bi redovna cena iznosila oko 1.800 dolara. Troškove, međutim, pokriva poslodavac. Za poređenje, u Virdžiniji bi jednosoban stan plaćali oko 1.300 dolara mesečno, uz još oko 300 dolara za računе.
Nedostaci života u koferima
Romantika hotelskog života ipak ima i svoje nedostatke.
"Najveći je problem jednostavno to što to nije vaš dom", priznaje Lili.
Nedostaje im prostor za lične stvari, porodične posete je teže organizovati, a spavanje, posao, obroci i sve ostalo često se odvija u jednoj prostoriji. Uprkos tome, par je zadovoljan ovakvim načinom života i planira da ga nastavi još nekoliko godina.
"Mladi smo i nemamo decu, pa nam se čini da je upravo sada idealno vreme da iskoristimo ovu priliku", kaže Lili. Njihova dva psa već su se toliko navikla na hotelske recepcije i liftove da verovatno više ne mogu ni da zamisle drugačiji način života.
(Kurir.rs/Net.hr)
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