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Lili Holand (22) iz američke savezne države Virdžinije sigurno se ne može požaliti na neudoban ili jednoličan način stanovanja. Sa suprugom i dva psa već više od godinu dana živi u hotelima. Budući da smeštaj plaća poslodavac njenog supruga, na raspolaganju imaju bazen, teretanu, Wi-Fi i redovno čišćenje.

Pogledajte u galeriji kako žive Lili Holand i njen suprug u hotelu:

1/5 Vidi galeriju Lili Holand sa suprugom živi u hotelu za džaba Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Njen suprug radi kao vojni ugovorni saradnik te zbog posla putuje širom Sjedinjenih Američkih Država. Lili radi na daljinu, kao kreatorka sadržaja i lični trener, pa može da ga prati. Nekoliko meseci proveli su u Mejnu, a sada im je dom na Floridi.

Besplatan doručak i čišćenje dva puta nedeljno

"Ovakav način života svakako ima svoje prednosti – jedna od njih je besplatan doručak", kaže Lili. Svako jutro u hotelskom lobiju uzima i kafu.

Dvaput nedeljno dolazi osoblje za čišćenje koje menja posteljinu, usisava i čisti kupatilo. Lili pre toga pospremi stvari kako sobarica ne bi morala da razmišlja šta je njihovo, a šta pripada hotelu.

Ipak, život u hotelu nije potpuno besplatan. Njihov povlašćeni boravak košta oko 1.000 dolara nedeljno, dok bi redovna cena iznosila oko 1.800 dolara. Troškove, međutim, pokriva poslodavac. Za poređenje, u Virdžiniji bi jednosoban stan plaćali oko 1.300 dolara mesečno, uz još oko 300 dolara za računе.

Nedostaci života u koferima

Romantika hotelskog života ipak ima i svoje nedostatke.

"Najveći je problem jednostavno to što to nije vaš dom", priznaje Lili.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Nedostaje im prostor za lične stvari, porodične posete je teže organizovati, a spavanje, posao, obroci i sve ostalo često se odvija u jednoj prostoriji. Uprkos tome, par je zadovoljan ovakvim načinom života i planira da ga nastavi još nekoliko godina.

"Mladi smo i nemamo decu, pa nam se čini da je upravo sada idealno vreme da iskoristimo ovu priliku", kaže Lili. Njihova dva psa već su se toliko navikla na hotelske recepcije i liftove da verovatno više ne mogu ni da zamisle drugačiji način života.

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