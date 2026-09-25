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Dnevni horoskop za 25 septembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta vam zvezde predviđaju ovog petka.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovnu je oprez neprirodno stanje i teško se snalazi u taktikama i diplomatiji. Smanjite brzinu i pazite šta kome pričate. U ljubavi vas čeka istovremeno nezaboravan i krajnje izazovan dan. Spremni ste da učinite baš sve, a ovog puta će se to od vas i očekivati. Zadržavanje vode u organizmu.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Izuzetno plodonosan dan daće vam optimizam. Ne zaboravite na detalje, jer samo jedan može pokvariti kompletnu zamisao. Jedan deo dana bićete pod stresom, i zato svaki slobodan trenutak potrošite na sportske aktivnosti. Spremni ste za novu ljubav. Bolovi u zglobovima.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Zauzdaćete sve poslovne situacije koje su se otele kontroli. Kada treba prezentovati delimične uspehe i kamuflirati ih u fantastična dostignuća, nema vam premca. Još kada biste nešto slično uspeli da ponovite na kućnom planu, gde bi vam bio kraj. Porodica i partner će stalno preispitivati vaše postupke. Oprez u saobraćaju.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dugo i mučno preispitivanje svih aspekata vaše sposobnosti bliži se kraju. Napokon ćete dosegnuti toliko željeni duševni mir, najviše zahvaljujući vašim prijateljima. Njihova toplina i razumevanje otvoriće u vama vrata samopouzdanju i optimizmu. Shvatićete lepotu svakodnevnog života i malih rituala sreće. Problemi s plućima.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Osećate kako vas prati sreća u svim ljubavnim situacijama. Sada je problem koga i zašto izabrati. Prisetite se svojih najidealnijih snova o ljubavi i ne bojte se da krenete u njihovo ostvarenje. Možda će vam se neko rugati zbog idealizovanja, ali vi to nećete čuti. U poslu ste nepobedivi i pomalo nervirate okolinu stalnim hvalisanjem. Proverite očni pritisak.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Uživaćete u društvu odanih prijatelja. Ponekad je zaista teško razumeti zašto se ljudi sukobljavaju. Pazite da ne izneverite nečije poverenje. Posle toga više nema natrag. Privlačiće vas oni s kojima vas prvenstveno vežu prijateljstvo i razumevanje. Problem je, kao i obično, u vašem lošem izboru reči i netaktičnosti. Opstipacija.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovo je vrlo zanimljiv dan, u kojem ćete imati toliko sreće da će delovati kako vam pamet i ne treba. Bezazlena opaska na poslovnom sastanku biće dočekana kao najgenijalnija ideja u istoriji kompanije, a gotovo svaki slučajan susret nosiće u sebi potencijal za nezaboravnu romansu. Posetite lekara zbog hroničnog zdravstvenog problema.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Penjanje ka vrhu poslovne piramide i poboljšanje finansijskog stanja vratiće vam samopouzdanje. Teško da vam iko može odoleti kada ste tako sigurni u sebe. Ne zaboravite na ono najvažnije. Posvetite se svom zdravlju i borite se protiv loših navika. Trebaće vam energije za dolazeće poslovne probleme. Problemi s bubrezima.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Na poslu raste poverenje u vaše sposobnosti, a možda i plata. Sledeći korak je preuzimanje važnog projekta. U ljubavi ste šarmantni i zavodljivi. Osvojićete nečije srce bez većih prepreka. Problem će nastati kada vaš klasični stil izađe na videlo. Sigurno ste više obećali nego što možete da ispunite. Pojava ekcema.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Samouverenost i kreativnost će vam otvoriti sva poslovna vrata. Privući ćete kvalitetne saradnike, s kojima možete postići sve što poželite. Naravno, ne možete zaboraviti stabilnost finansija kao ključ vaše sreće. Sada zaista nemate razloga za prigovaranje. Posetite stomatologa.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Moraćete da budete izuzetno pažljivi. Lako ćete izgubiti dokumente i vredne stvari, a još lakše drage ljude i prijatelje. Izgladite odmah i najmanju nesuglasicu. Pokažite više osećanja i razjasnite sve nesporazume. Možda je u daljoj prošlosti problem sadašnjih događanja. Ukočenost vrata.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posvetite se poslu, jer vas čekaju izuzetne prilike za pokazivanje vaših sposobnosti. Tako nešto se ne propušta. Možda vam neće porasti plata, ali ugled svakako hoće. Puni ste planova i ideja, osećate da možete da date više i bolje. Ribe u vezi procvetaće i zasijati zbog obnovljene ljubavi. Reumatski zglobovi.