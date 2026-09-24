Slušaj vest

Influenserka Nikolina Kovačević, rođena kao muškarac po imenu Njegoš, godinama se osećala i ponašala kao žena. Devet godina je čekala na operaciju promene pola, te danas uživa u novom životu u telu žene što je oduvek i priželjkivala.

Foto: Printscreen

Javno je govorila o svemu kroz šta je prošla u procesu promene pola i sa svime se sve suočavala dok nije postila ono što je želela. Već godinama ne živi u Srbiji ali je često posećuje te sa svojim fanovima na društvenim mrežama deli pojedinosti.

Foto: Instagram/NikolinaKovacevic

Nikolina je posetila Manastir Kamenac, jedan od najstarijih i najlepših manastira u Šumadiji. Ona je pronašla mir na ovom svetom mestu odakle se oglasila, a nije otkrila koliko dugo namerava da ostane u Srbiji.

Ovako je Nikolina govorila o promeni pola

"Ja sam jedan od prvih na Balkanu koji je uradio transplataciju materice, ostvarila bih se u ulozi majke ukoliko to bude moguće. Možda bih i usvojila dete, ne sada sa 26 godina, ali u budućnosti možda", rekla je Nikolina.

1/7 Vidi galeriju Nikolina Kovačević kao muškarac Foto: Printscreen

Govoreći o idealnom partneru dala je pomalo šokantnu izjavu koja je naišla na veliki odjek u javnosti:

"Mogu sa sebe da kažem da sam sponzoruša, ja smatram da je to normalno. Ako sam kroz život mogla da prođem kroz sve, ja zaslužujem inteligentnog muškarca pored sebe, ako sam zbog toga sponzoruša, jesam", rekla je ona, piše Hype.