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Pun Mesec nastupa 26. septembra u znaku Ovna, dok se Sunce nalazi u Vagi, stvarajući jednu od najizraženijih astroloških osa godine. Prema astrološkim tumačenjima, upravo ova kombinacija simbolički stavlja u fokus lične granice, partnerske odnose, važne odluke i situacije u kojima je kompromis možda otišao predaleko.

U astrologiji se Pun Mesec tradicionalno povezuje sa završecima i kulminacijom procesa koji već neko vreme traju, pa se veruje da ono što je dugo bilo potisnuto sada može postati nemoguće ignorisati.

Glavno pitanje ovog Punog Meseca

Ovan simbolizuje samostalnost, inicijativu i hrabrost da se napravi prvi korak, dok Vaga predstavlja partnerstvo, dogovor i potrebu za ravnotežom u odnosima.

Zbog toga se 26. septembar, prema astrološkim tumačenjima, može posmatrati kao trenutak kada se nameće jedno neprijatno pitanje:

Koliko dugo ćete još pristajati na nešto što vam više ne odgovara?

To može biti odnos u kojem stalno popuštate, posao na kojem se vaš trud podrazumeva, porodična situacija u kojoj preuzimate previše obaveza ili odluka koju već dugo odlažete.

Ne radi se o tome da će se tog dana iznenada dogoditi nešto dramatično, već o simbolici Punog Meseca koji, prema astrologiji, osvetljava ono što je već prisutno. Ako problem postoji već dugo, sada ga je teže ignorisati.

Ako se važan razgovor mesecima odlagao, može doći vreme da se konačno vodi. A ako ste se iscrpljivali pristajući na kompromise koji vam više ne prijaju, mogli biste da shvatite da želite drugačiji odnos – prema sebi ili prema drugima.

Foto: shaterstock

Astrološka tumačenja navode da bi posebno izražene promene mogli da osete Ovan, Rak, Vaga i Jarac.

Ovan: Vreme je da sebe stavite na prvo mesto

Pun Mesec se događa upravo u vašem znaku, pa su pitanja ličnog pravca posebno naglašena.

Možete shvatiti da ste se predugo prilagođavali tuđim očekivanjima, a ono što ste ranije tolerisali sada bi moglo ozbiljno da vam zasmeta.

To ne mora da znači kraj nečega – može označiti početak novog načina komunikacije, promenu prioriteta ili odluku da konačno uradite ono što ste dugo odlagali.

Najvažnije pitanje za vas je: šta želite kada prestanete da razmišljate o tome šta drugi očekuju?

Rak: Karijera i osećaj sopstvene vrednosti dolaze u fokus

Kod Rakova bi naglasak mogao da bude na poslu, ambicijama i osećaju da li je njihov trud dovoljno cenjen.

Možda ste dugo radili više nego što se od vas očekivalo ili ste odlagali razgovor o odgovornostima, plati ili napredovanju.

Prema astrološkim tumačenjima, ovaj Pun Mesec može simbolično osvetliti ono što više ne želite da gurate pod tepih – bilo da je reč o postavljanju granica ili traženju onoga što smatrate da zaslužujete.

Vaga: Odnosi traže iskren odgovor

Za Vage je ovaj period posebno značajan jer se Sunce nalazi u njihovom znaku, dok je Pun Mesec nasuprot njega, u Ovnu.

Zbog toga partnerstva i bliski odnosi dolaze u prvi plan.

Ko daje više? Ko stalno popušta? Da li je mir u vezi plaćen ćutanjem jedne strane?

Moguće je da ćete konačno izgovoriti ono što ste dugo prećutkivali, a nekima bi upravo taj razgovor mogao da pokaže da odnos može da dobije nova pravila – ili da su stara pravila završila svoju ulogu.

Jarac: Ravnoteža između uspeha i privatnog života

Kod Jarčeva se otvara pitanje odnosa između poslovnih ambicija i ličnih potreba.

Ako ste sebi često govorili „samo još ovo da završim“, mogli biste da se zapitate koliko dugo takav obrazac još ima smisla.

Prema astrološkim tumačenjima, promena ne mora biti dramatična – ponekad je najveći korak upravo odluka da više ne pristajete na isti način funkcionisanja.

Ružičasti pun Mesec u Vagi stiže 1. aprila Foto: Shutterstock

Ljubav, novac i lične granice

Ovaj Pun Mesec, prema astrološkim interpretacijama, pre svega simbolički pokreće pitanje lične vrednosti i prava da tražimo ono što nam je potrebno.

U finansijama se tema može otvoriti kroz odluku da tražite bolju platu, promenite način rada ili završite posao koji vas iscrpljuje.

U ljubavi se pažnja usmerava na ravnotežu između slobode i sigurnosti.

Ko pravi kompromise? Da li postoji ravnoteža između „ja“ i „mi“? Upravo ta pitanja mogla bi da postanu najvažnija onima koji već dugo izbegavaju suočavanje sa problemima u odnosima.

Najvažniji savet: Ne reagujte impulsivno

Iako Ovan simbolizuje akciju i nestrpljenje, astrološka tumačenja upozoravaju da snažne emocije ne treba automatski pretvarati u nagle poteze.

Ako poželite da nekome kažete sve što ste dugo prećutkivali – zastanite.

Ako razmišljate o otkazu – prespavajte odluku.

Ako želite da završite odnos – pokušajte najpre da razumete šta vas je dovelo do tog trenutka.

Prema astrologiji, prava poruka ovog Punog Meseca nije da izazove haos, već da pokaže šta više ne funkcioniše i gde je vreme za drugačiji izbor.

A za četiri znaka – Ovna, Raka, Vagu i Jarca – upravo ta spoznaja mogla bi da bude najglasnija.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)