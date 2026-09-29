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Hiljadama godina stari artefakti - bakarne sekire i nakit, čekali su da ponovo budu iskopani, prenosi Times of India.

Posebno zanimljiv nalaz

Arheološko blago je otkriveno 20. jula 2020. godine u podnožju jednog drveta, u županiji Prahova, na dubini od 30 centimetara.

Neimenovani muškarac iskopao je dve bakarne sekire sa otvorom za držalje, tri zlatna prstena za kosu i niz od 54 zlatne perle. Tokom naknadnog arheološkog istraživanja pronađeno je još devet zlatnih perli.

Istraživači su, na osnovu oblika, sastava i poređenja sa sličnim predmetima, zaključili da su artefakti najverovatnije zakopani krajem trećeg milenijuma pre nove ere.

Iskopine Foto: Shutterstock

Kombinacija bakarnog oruđa i zlatnih ukrasa predstavlja posebno zanimljiv nalaz jer arheolozima pruža uvid u materijalnu kulturu, zanatske veštine i običaje zajednica koje su na ovom prostoru živele pre više hiljada godina.

Prema studiji, objavljenoj u časopisu Springer Nature Linka, istraživači su najpre predmete pregledali makroskopski, a potom sproveli dodatna arheološka i naučna ispitivanja. Posebnu pažnju privukla je činjenica da su na istom mestu pronađeni bakarni predmeti koji su mogli imati funkciju oruđa ili oružja i ukrasi od zlata.

Dalja istraga je omogućila i delimičnu rekonstrukciju načina na koji su predmeti bili raspoređeni. Sekire su bile položene jedna pored druge, na svojim širokim i ravnim stranama, u pravcu sever-jug. Zlatni prstenovi i niz perli nalazili su se iznad njih.

Naučne analize dale su dodatne informacije o materijalima i načinu izrade predmeta, što je pomoglo da se smeste u istorijski kontekst.

Nalaz tako nije predstavljao samo neobičnu zbirku drevnih predmeta, već je pružio podatke o načinu na koji su tadašnje zajednice izrađivale predmete, zakopavale vrednosti i koristile materijale poput bakra i zlata.

Detektor metala Foto: Roman Budnyi / Alamy / Profimedia

Pronađeni i tragovi arsena

Artefakti su podvrgnuti i neinvazivnim naučnim analizama. Za ispitivanje njihovog elementarnog sastava korišćena je rendgenska fluorescentna analiza, dok je šire istraživanje obuhvatilo arheološki kontekst, sirovine, tehnologiju izrade i tragove korišćenja na predmetima.

Dve bakarne sekire deluju kao najstariji zakopani predmeti. Njihov oblik i karakteristike imaju paralele sa sekirama koje se povezuju sa sredinom trećeg milenijuma pre nove ere.

Istraživači su takođe utvrdili da su izrađene od bakra sa malim sadržajem arsena, što je osobina povezana sa sekirama sa otvorom za držalje iz ranijih perioda bronzanog doba.

Smatra se da su zlatni prstenovi za kosu i zlatne perle kasnije pridodate, a razlog ostaje misterija.

(Kurir.rs/Telegraf)

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