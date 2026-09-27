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U gustoj zelenoj vegetaciji jednog nacionalnog parka u Ugandi, planinske gorile sede među lišćem i mirno nastavljaju svojim putem dok turisti prolaze kroz njihovo šumsko stanište.

Mnoge porodice gorila navikle su na prisustvo ljudi, ali dok njihov broj raste, površina šume koja im je na raspolaganju ostaje ista.

Zajednice su zasadile drveće za medicinske potrebe, ogrev i izradu rukotvorina duž ivice Nacionalnog parka Bwindi Impenetrable, u pokušaju da smanje pritisak na staništa gorila.

Gorile u Nacionalnom parku Bwindi Impenetrable u Ugandi:

1/5 Vidi galeriju Gorile u Nacionalnom parku Bwindi Impenetrable u Ugandi Foto: Rosa Breton / VWPics / Universal images group / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, David Swindler / Solent News / Profimedia

Ideja je jednostavna: ako stanovnici mogu da pronađu drveće koje im je potrebno van parka, imaće manje razloga da ga seku unutar šume.

Ova šuma je dom za oko 450 planinskih gorila, što je gotovo polovina preostale svetske populacije. Istraživanje iz 2018. godine pokazalo je da je ukupna populacija premašila 1.000 jedinki, što predstavlja značajan oporavak za podvrstu kojoj je nekada pretilo izumiranje.

„Kao neko ko živi u blizini parka, razumem da se broj gorila povećava, ali njihovo šumsko stanište ne raste“, rekla je Kristina Katušabe, osnivačica organizacije „Change a Life Bwindi“.

Njena organizacija obezbeđuje korisne sadnice drveća, obnavlja degradirano zemljište i istovremeno doprinosi očuvanju biodiverziteta. Katušabe je rekla da pripadnici naroda Batva, autohtone zajednice koja je pomogla u usmeravanju projekta, biraju vrste drveća koje se koriste u medicinske svrhe, za drvenu građu i ogrev.

Foto: Ivan Vdovin / Alamy / Profimedia

Uprava za zaštitu divljih životinja Ugande distribuira sadnice, uključujući i lekovite vrste drveća koje bi ljudi inače tražili unutar parka.

Džozef Muhindo, pomoćnik za turizam i ugostiteljstvo pri toj upravi, rekao je da stanovnici mogu da uzimaju ono što im je potrebno u svojim zajednicama, „a da pritom ne narušavaju stanište gorila“.

Međunarodna unija za zaštitu prirode klasifikuje planinske gorile kao ugroženu vrstu, što predstavlja poboljšanje u odnosu na raniji status kritično ugrožene vrste.

Turizam je pomogao tom oporavku. Posetioci prolaze kroz šumu kako bi posmatrali naviknute porodice gorila, čime se stvaraju radna mesta i prihod za okolne zajednice. Meštani takođe prodaju lokalno izrađene rukotvorine.

Foto: Laura Grier / robertharding / Profimedia

Junis Ovembabazi, članica jedne ženske grupe koja se bavi izradom rukotvorina, rekla je da sadnja drveća u blizini parka znači da „mi ljudi i gorile ne smetamo jedni drugima“.

Kampanja je stigla i do obližnjih škola, gde učenici sade drveće koje će njihove porodice moći da koriste.

„Sada ćemo štititi šumu, kako bi naše gorile mogle da budu bezbedne“, rekao je Dejvis Musinguzi, učenik srednje škole Ruhidža.

Sadnja drveća bila je deo aktivnosti očuvanja prirode koje su zajednice organizovale povodom Svetskog dana gorila, koji se svake godine obeležava 24. septembra.

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