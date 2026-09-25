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Kada se pre šest godina pojavila u „Poteri“ u osmom mesecu trudnoće i iz studija izašla kao pobednica, Milica Marković privukla je veliku pažnju publike i medija. Kasnije smo je u istom kvizu gledali i sa druge strane stola, u ulozi Tragača, a sada se vraća pred kamere i to u „Superpoteri“, pred izazovom koji do sada niko nije uspeo da savlada.

Najavni tizer nove epizode otkriva taman toliko da podigne ulog: Milica je prihvatila najvišu ponudu i odlučila da se bori protiv svih pet Tragača.

Milica iza sebe ima zanimljivu istoriju u „Poteri“, koja je počela još njenim prvim učešćem, kada sa timom nije uspela da nadigra Žarka. Nekoliko godina kasnije vratila se po novu šansu, ovoga puta u osmom mesecu trudnoće, i promenila ishod. Sa saigračem je uspela da pobedi Tragača i osvoji 350.000 dinara.

Tu se, međutim, njena priča sa „Poterom“ nije završila. U specijalnom novogodišnjem izdanju kviza Milica se ponovo našla u studiju, ali na potpuno drugačijoj poziciji – kao Tragač. Tom prilikom otvoreno je govorila i o svom iskustvu sa postporođajnom depresijom, koristeći pojavljivanje u jednom od najgledanijih kvizova da ukaže na značaj mentalnog zdravlja i podrške ženama koje prolaze kroz slično iskustvo.

Foto: Promo

Od prvobitnog poraza, preko povratka i pobede, pa sve do mesta sa druge strane stola, Milica je tokom godina u „Poteri“ prošla gotovo sve. Ipak, sada je čeka sasvim drugačija igra.

U „Superpoteri“ naspram nje neće biti jedan Tragač, već kompletna petorka koju čine Milica Jokanović, Žarko Stevanović, Milan Bukvić, Dušan Macura i Aleksa Stefanović. Prihvatanjem najviše ponude Milica je izabrala najveći mogući rizik, ali i priliku za rezultat kakav u „Superpoteri“ još nismo videli.