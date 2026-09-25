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Vikend horoskop pred nama donosi dinamične astrologe tranzite koji podstiču donošenje važnih odluka, otvorene razgovore i neodoljive emotivne preokrete za sve horoskopske znake.

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Posao: Vikend započinjete s velikim planovima, ali neočekivani poziv kolege u subotu ujutro mogao bi promeniti vaš raspored. Bićete prisiljeni da brzo reagujete na tehnički problem koji je ostao nerešen od četvrtka. Ipak, vaša snalažljivost će se isplatiti jer ćete dobiti pohvalu nadređenih putem službenog e-maila u nedelju uveče. Nemojte dozvoliti da vas sitnice izbace iz takta dok planirate sledeću nedelju.

Ljubav: Vaša impulsivnost doći će do izražaja tokom subotnjeg izlaska u grad. Mogli biste prići osobi koja vam se već dugo sviđa i dobiti pozitivan odgovor koji će vas potpuno iznenaditi. Partneru će trebati više pažnje nego inače, stoga odvojite nedeljno popodne za zajedničku šetnju ili odlazak u bioskop. Iskoristite strastvenu energiju za rešavanje starih nesuglasica koje su vas opterećivale.

Zdravlje: Pucate od energije, ali budite oprezni pri sportskim aktivnostima na otvorenom. Postoji rizik od sitne povrede skočnog zgloba ako ne budete pazili na podlogu dok trčite. Večernje sate iskoristite za opuštanje mišića u toploj kupki. Pripazite na unos kofeina jer bi vam nemir mogao ometati priko potreban san u noći na nedelju.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Posao: Finansijska situacija se popravlja jer bi mogao da vam se vrati dug na koji ste već zaboravili. Subotu posvetite reorganizaciji radnog kutka kod kuće jer ćete tamo provesti deo vremena planirajući nove investicije. Moguća je ponuda za honorarni posao od starog poslovnog partnera koju ne biste trebali odmah da odbijete. Ostanite praktični i ne donosite odluke o trošenju novca u afektu.

Ljubav: Ovaj vikend idealan je za hedonizam u dvoje uz dobru hranu i mirnu atmosferu. Partner će vas iznenaditi malim znakom pažnje koji će vam potvrditi stabilnost vašeg odnosa. Ako ste slobodni, osoba koju sretnete u lokalnom kafiću mogla bi da vam privuče pažnju svojim smislom za estetiku. Uživajte u sporom ritmu i nemojte forsirati ozbiljne razgovore dok se oboje ne opustite.

Zdravlje: Vašem telu je potreban predah od teške hrane, pa bi bilo dobro uvrstiti više svežeg povrća u subotnji ručak. Mogli biste osetiti laganu ukočenost u vratu zbog predugog sedenja pred ekranom. Lagane vežbe istezanja ili masaža pomoći će vam da se osećate znatno bolje. Svež vazduh u prirodi biće najbolji lek za vašu povremenu letargiju.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Posao: Vaš mobilni telefon neće prestati da zvoni jer će svima trebati vaše mišljenje o novom projektu. Kreativnost vam je na vrhuncu, pa zapišite sve ideje koje vam padnu na pamet tokom kafe s prijateljima. Moguća je vest o promeni unutar tima koja će vam otvoriti vrata za napredovanje. Ipak, pokušajte da u nedelju potpuno isključite obaveštenja kako biste napunili baterije za ponedeljak.

Ljubav: Komunikacija je vaš najjači adut ovog vikenda, pa ćete lako šarmirati koga god poželite. Očekujte zanimljivu poruku na društvenim mrežama od osobe iz vaše prošlosti koja želi da obnovi kontakt. Nedelja je savršena za kraći izlet s voljenom osobom ili dubok razgovor o zajedničkim snovima. Budite iskreni, ali pazite da svojim brzim jezikom nenamerno ne povredite tuđa osećanja.

Zdravlje: Mentalni umor mogao bi da vas stigne u subotu uveče ako ne usporite tempo. Pokušajte da praktikujete duboko disanje ili meditaciju kako biste smirili misli pre spavanja. Izbegavajte zagušljive prostore i provedite što više vremena na suncu. Vaš nervni sistem traži mir, pa se klonite nepotrebnih drama u okolini.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Posao: Intuitivno ćete osetiti u kom smeru da krenete s novim poslovnim dogovorom koji se nazire. Iako je vikend, mogli biste dobiti važan poziv od kolege kome je potrebna vaša emotivna podrška oko radnog zadatka. Vaša zaštitnička priroda doći će do izražaja, ali ne dozvolite da drugi iskorišćavaju vašu dobrotu. Nedelju iskoristite za tiho planiranje kućnog budžeta jer vas očekuje nepredviđeni trošak za popravku u stanu.

Ljubav: Emotivna sigurnost vam je na prvom mestu, pa ćete najviše uživati u krugu porodice. Nostalgičan razgovor s partnerom podsetiće vas zašto ste se uopšte zaljubili jedno u drugo. Samci bi mogli osetiti snažnu privlačnost prema osobi koju poznaju godinama, a koju će sresti na porodičnom slavlju. Slušajte svoj unutrašnji glas i ne bojte se da pokažete svoju ranjivost.

Zdravlje: Osetljivost želuca mogla bi da vam pokvari planove za večeru ako ne budete pazili na namirnice. Izbegavajte previše začinjenu hranu i gazirana pića tokom celog vikenda. Topli čaj od kamilice i toplo ćebe biće vam najbolji saveznici u subotu uveče. Potrebno vam je više sna kako biste se oporavili od emocionalno iscrpljujuće nedelje.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Posao: Dominiraćete svakom situacijom, pa čak i neformalnim poslovnim druženjem u subotu. Dobijete priznanje za svoj trud koje će vam značajno podići samopouzdanje pred kolegama. Moguć je manji finansijski bonus ili dar koji će vas razveseliti i motivisati za dalji rad. Pazite samo da vaš ponos ne spreči prihvatanje korisnog saveta od mlađeg saradnika.

Ljubav: Blistaćete u svakom društvu, a subotnji izlazak mogao bi rezultirati novim, vrlo strastvenim poznanstvom. Partner će od vas očekivati grandioznu gestu, stoga pripremite malo iznenađenje koje će pokazati koliko vam je stalo. Vaša kreativna energija učiniće zajedničke trenutke nezaboravnim i punim smeha. Nedelja je dan za uživanje u luksuzu, makar to bila samo duga kafa na omiljenoj terasi.

Zdravlje: Srce i leđa su vam osetljive tačke ovog vikenda, pa izbegavajte podizanje teških predmeta. Umerena kardio vežba pomoći će vam da izbacite nakupljeni stres i osećate se snažnije. Ne zaboravite da nanesete zaštitni faktor ako planirate duži boravak na suncu, jer vam je koža osetljiva. Vaše samopouzdanje je vaš najveći štit, ali nemojte zanemariti znakove umora tela.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Posao: Vaša analitičnost doći će do izražaja dok budete slagali planove za naredni mesec. Subotu ujutro iskoristite za čišćenje digitalnog otpada i organizaciju e-mailova koji su se nagomilali. Dobijete važnu vest vezanu za projekat na kojem radite, a koja će zahtevati dodatnu preciznost u ponedeljak. Ostanite uzdržani i nemojte svima odmah otkrivati svoje sledeće poslovne poteze.

Ljubav: Ljubavne odnose gradićete kroz praktičnu pomoć i male usluge koje partneru mnogo znače. Iskren razgovor o svakodnevnim obavezama pomoći će vam da se bolje uskladite i smanjite tenzije. Ako ste slobodni, osoba koju sretnete u biblioteci ili na edukaciji mogla bi da vas zainteresuje svojom inteligencijom. Ne tražite savršenstvo tamo gde je dovoljna samo ljudska toplina i razumevanje.

Zdravlje: Pripazite na probavu i birajte lagane obroke bogate vlaknima kako biste izbegli nadutost. Duge šetnje u prirodi, po mogućnosti u tišini, pomoći će vam da razbistrite misli i smanjite anksioznost. Organizovana rutina spavanja ključna je za vašu regeneraciju ovog vikenda. Nemojte dozvoliti da vas sitni kućni poslovi iscrpe više nego što je potrebno.

Vaga

Devica Foto: Shutterstock

Posao: Diplomatske veštine biće vam ključne jer ćete morati da posredujete u sukobu između dva prijatelja ili kolege. Uspešno ćete završiti pregovore oko estetike novog projekta, što će vam doneti ugled u stručnim krugovima. Očekuje vas zanimljiva ponuda za saradnju tokom neformalnog subotnjeg ručka. Fokusirajte se na ravnotežu između rada i odmora kako ne biste izgoreli pre vremena.

Ljubav: Društveni život biće u punom zamahu, a poziv na svečani događaj ili venčanje doneće vam puno radosti. Odabir savršene odevne kombinacije biće vam glavni zadatak u subotu popodne, što će vas zabaviti. U vezi vlada harmonija, ali partner bi mogao tražiti više vašeg prisustva u nedelju uveče. Slobodne Vage mogle bi da započnu šarmantan flert preko zajedničkih prijatelja.

Zdravlje: Bubrezi i donji deo leđa zahtevaju više pažnje, stoga pijte dovoljno vode i izbegavajte hladne površine. Vaša društvena baterija mogla bi da se isprazni brže nego što mislite, pa planirajte mirnu nedelju kod kuće. Lagana muzika i mirisne sveće pomoći će vam da povratite unutrašnji mir. Ne zaboravite na važnost kvalitetnog odmora za vaš ten i opšti izgled.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Posao: Vaš istraživački duh otkriće grešku u dokumentaciji koja je svima drugima promakla, što će vam osigurati prednost. Intenzivno ćete razmišljati o promeni smera karijere, a jedna tajna informacija mogla bi da podstakne tu odluku. Iako je vikend, vaša glava je u poslu, ali pokušajte da ne opterećujete ukućane svojim ambicijama. Ostanite tajanstveni oko svojih planova dok ne budu potpuno spremni za realizaciju.

Ljubav: Strast će biti naglašena, ali pazite da se ne pretvori u nepotrebnu ljubomoru zbog sitnice koju ste videli na mobilnom telefonu. Duboki razgovori do kasno u noć pomoći će vam da produbite vezu s voljenom osobom. Ako ste slobodni, privlačićete ljude svojim magnetizmom, ali birajte one koji su spremni na emocionalnu iskrenost. Vikend je idealan za transformaciju starog odnosa u nešto sasvim novo.

Zdravlje: Energija vam se brzo regeneriše, ali pripazite na reproduktivno zdravlje i donji deo stomaka. Kvalitetan san biće presudan za vaše raspoloženje, pa izbegavajte teške teme pre odlaska u krevet. Bavljenje nekom vrstom detoksikacije, poput odlaska u saunu, godiće vašem telu. Slušajte signale koje vam šalje podsvest kroz snove jer su oni ključ vašeg mira.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Posao: Optimistično gledate na nove poslovne prilike, a vikend vam donosi kontakt s osobom iz inostranstva. Mogli biste da planirate poslovno putovanje koje će se realizovati brže nego što ste očekivali. Vaš direktan pristup u komunikaciji s kolegama raščistiće sve nesporazume koji su nastali prošle nedelje. Ipak, pripazite na troškove jer biste u naletu entuzijazma mogli da potrošite više nego što imate.

Ljubav: Žudite za avanturom i promenom okoline, stoga predložite partneru spontani izlet na planinu ili obalu. Smeh i neobavezno druženje s prijateljima biće vrhunac subotnje večeri. Samci bi mogli da upoznaju nekoga ko deli njihovu ljubav prema putovanjima i filozofiji na najneočekivanijem mestu. Budite iskreni o svojim osećanjima, ali zadržite deo svoje dragocene slobode samo za sebe.

Zdravlje: Pripazite na cosutice i kukove tokom fizičkih aktivnosti jer su to vaše slabe tačke ovog vikenda. Boravak na svežem vazduhu i kretanje napuniće vas optimizmom koji vam je potreban. Izbegavajte preterivanje u hrani i piću tokom proslava jer bi vas to moglo usporiti u nedelju. Vaš duh je neslomiv, ali telu je povremeno potrebna disciplina i odmor.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Posao: Strateško planiranje je vaš fokus ovog vikenda, čak i dok odmarate uz kafu. Mogli biste da dobijete poruku od autoritativne osobe koja će vam ponuditi učešće u ozbiljnom dugoročnom projektu. Disciplina kojom pristupate čak i vikend zadacima biće primećena i nagrađena u bliskoj budućnosti. Nemojte se bojati da preuzmete odgovornost, ali osigurajte sebi dovoljno vremena za analizu svih rizika.

Ljubav: Ozbiljni razgovori o budućnosti i zajedničkim ciljevima dominiraće vašim odnosom ovog vikenda. Partner će ceniti vašu stabilnost i podršku koju mu pružate u njegovim ličnim ambicijama. Ako ste slobodni, nećete gubiti vreme na površne flertove, već ćete tražiti nekoga ko deli vaše životne vrednosti. Nedelja je idealna za mirnu večeru i planiranje zajedničkog domaćinstva ili većih kupovina.

Zdravlje: Kosti, zglobovi i koža zahtevaju dodatnu negu, pa razmislite o uzimanju potrebnih vitamina. Odmorite kolena i nemojte se forsirati na dugim stazama ako osetite i najmanji bol. Kvalitetna krema za lice ili topla kupka s magnezijumom pomoći će vam da se opustite. Vaša ambicija nas često iscrpljuje, stoga je san u noći na ponedeljak prioritet broj jedan.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Posao: Vaše nekonvencionalne ideje privući će pažnju ljudi koji mogu da finansiraju vaše projekte. Subotu iskoristite za rad na ličnom hobiju koji bi uskoro mogao da se pretvori u ozbiljan izvor prihoda. Moguća je saradnja s prijateljem na tehnološkom projektu koji će vas potpuno okupirati. Ostanite nezavisni u svojim odlukama i nemojte dozvoliti da vas tuđi pesimizam pokoleba u vašoj originalnosti.

Ljubav: Prijateljski ton preovladavaće u vašim romantičnim odnosima, što će uneti potrebnu lakoću. Odlazak na grupno događanje, poput koncerta ili izložbe, mogao bi da rezultira iznenadnom iskrom s osobom koju ste smatrali samo poznanikom. Cenićete svoju nezavisnost, ali ćete istovremeno uživati u intelektualnim razgovorima s voljenom osobom. Nedelja je dan za slobodno istraživanje novih mesta u gradu.

Zdravlje: Cirkulacija u nogama mogla bi biti slaba, pa bi vam godila lagana masaža ili podizanje nogu tokom odmora. Mentalna stimulacija vam je važna, ali nemojte preterivati s informacijama s interneta pre spavanja. Provedite vreme u društvu koje vas inspiriše jer to direktno utiče na vaše fizičko blagostanje. Pripazite na gležnjeve ako planirate da plešete celu subotnju noć.

Ribe

Ribe Foto: Shutterstock

Posao: Kreativni zanos nosiće vas kroz ceo vikend, pa ćete s lakoćom rešavati estetske dileme. Mogli biste da sanjate rešenje za problem koji vas muči na poslu, stoga zapišite svoje snove odmah nakon buđenja. Kolega će vas pozvati tražeći savet ili emocionalnu podršku, što će dodatno učvrstiti vašu saradnju. Pripazite na administraciju jer biste u svom sanjarenju mogli da previdite jedan važan rok ili datum.

Ljubav: Romantična atmosfera pratiće vas na svakom koraku, a muzika će igrati veliku ulogu u vašem odnosu. Partner će biti posebno nežan, što će vam pomoći da zaboravite na sve brige koje ste imali tokom nedelje. Samci bi mogli da osete duboku intuitivnu povezanost s neznancem kojeg sretnu pored vode ili u parku. Prepustite se osećanjima, ali ostanite barem jednom nogom čvrsto na zemlji.

Zdravlje: Stopala su vam izrazito osetljiva, pa sebi priuštite kupku s morskom solju ili kupite novu, udobniju obuću. Plivanje ili duga topla kupka biće najbolji način za rešavanje nakupljene negativne energije. Potreban vam je duhovni mir, pa bi kratka molitva ili meditacija u nedelju ujutro bila idealna. Slušajte svoju intuiciju kada je u pitanju hrana koja vam više ne odgovara.

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