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Pojavaneprijatnih mirisa iz slivnika neposredno nakon padavina predstavlja čest problem u domaćinstvima, ali se može uspešno rešiti pomoću dva pristupačna sastojka iz kuhinje. Iako se širenje smrada aktivira tokom kišnih dana, glavni uzrok ne leži u samoj kišnici, već u višegodišnjim naslagama prljavštine koje se sakupljaju u unutrašnjosti cevi.

Kako prirodnim putem rešiti smrad posle kiše iz slivnika Foto: Profimedia

Gasovi iz kanalizacije koji podsećaju na pokvarene namirnice izbijaju u prostorije usled specifičnih fizičkih i hemijskih procesa u cevovodu.

Zbog čega kiša pokreće smrad iz kanalizacije?

Pad atmosferskog pritiska koji prati padavine potiskuje nagomilane teške gasove, poput metana i sumpor-vodonika, iz glavne mreže naviše ka kućnim instalacijama. Dodatno, obimne padavine naglo pune ulične cevi i potiskuju vazduh ka ventilacionim vertikalama objekta. Ako je ventilacioni sistem delimično začepljen ili neefikasan, sabijeni vazduh pronalazi najlakši put ka spoljašnosti – kroz kućne slivnike.

Takođe, svaki funkcionalan sifon oslanja se na vodeni čep koji sprečava prolaz gasova. Ukoliko se određeni odvod retko upotrebljava, zaštitna voda u njemu vremenom ispari. Nagla promena pritiska tokom nevremena može čak i potpuno usisati preostalu vodu iz sifona, čime se otvara direktan prolaz za širenje neprijatnih mirisa.

Prirodni domaći recept za čišćenje cevi

Za trajno uklanjanje naslaga i neprijatnih mirisa vodoinstalateri predlažu jednostavan i povoljan tretman.

Kako prirodnim putem rešiti smrad posle kiše iz slivnika Foto: Profimedia

Potrebni sastojci:

3 kašike sode bikarbone

400 ml belog alkoholnog sirćeta

5 litara ključale vode

Ukupna cena ove domaće mešavine iznosi oko 200 dinara. Postupak započinje sipanjem sode bikarbone direktno u slivnik, nakon čega se polako doliva sirće. Burna hemijska reakcija i penušanje efikasno razgrađuju skorele masnoće i prljavštinu sa unutrašnjih zidova instalacije. Nakon nanošenja, mešavinu treba ostaviti da deluje najmanje trideset minuta bez puštanja vode na slavini. Po isteku tog vremena, u odvod treba odjednom uliti pet litara vrele vode kako bi se celokupni razgrađeni talog isprao.

Kada pomaže čaša vode, a kada majstor?

Ako je problem nastao samo zbog isparene vode u retko korišćenom sifonu, dovoljno je u slivnik usuti jednu čašu vode i neprijatni mirisi će nestati za nekoliko minuta. Međutim, kada je sam sifon oštećen, napukao ili pogrešno montiran, hemijski trikovi i dolivanje vode neće dati rezultat. U situacijama koje zahtevaju zamenu delova, preporučuje se angažovanje stručnog vodoinstalatera kako bi se izbegla potencijalna havarija i poplava u domu.

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