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Svaki horoskopski znak povezuje se s određenim osobinama, načinom ponašanja i pogledom na život. Iako je svaka osoba drugačija, astrološka tumačenja pojedinim znakovima pripisuju karakteristike po kojima su najčešće prepoznatljivi.

Ovan

Ovan Foto: Profimedia

Ovnovi su poznati po energiji, samopouzdanju i želji za akcijom. Vole da preuzmu inicijativu i često ne čekaju da drugi naprave prvi korak. Mogu biti vrlo direktni, ali i nestrpljivi kada stvari ne idu prema njihovim planovima.

Bik

Bik Foto: Profimedia

Bikovi cene sigurnost, udobnost i stabilnost. Poznati su po upornosti i strpljenju, a kada nešto odluče, teško odustaju. Vole da imaju čvrste temelje i često im treba vremena da prihvate velike promene.

Blizanci

Blizanci Foto: Profimedia

Blizance krase radoznalost, prilagodljivost i izražene komunikacijske veštine. Vole razgovore, nove informacije i raznovrsna iskustva. Zbog brojnih interesovanja ponekad mogu delovati neodlučno ili brzo izgubiti interesovanje za ono što im više nije zanimljivo.

Rak

Rak Foto: Profimedia

Rakovi su poznati po snažnim emocijama, privrženosti porodici i potrebi za sigurnošću. Vrlo su brižni prema ljudima do kojih im je stalo, ali mogu dugo da pamte događaje koji su ih povredili. Važni su im bliskost, poverenje i osećaj pripadnosti.

Lav

Lav Foto: Profimedia

Lavovi često privlače pažnju svojim samopouzdanjem, toplinom i harizmom. Vole da budu cenjeni i priznati, ali su istovremeno vrlo velikodušni prema ljudima koje vole. Ponos im je važan, pa teško podnose osećaj da ih neko ne ceni.

Devica

Devica Foto: Profimedia

Device su poznate po praktičnosti, organizovanosti i smislu za detalje. Vole da imaju stvari pod kontrolom i često razmišljaju nekoliko koraka unapred. Prema sebi i drugima mogu imati visoke standarde, zbog čega ponekad deluju preterano kritično.

Vaga

Vaga Foto: Profimedia

Vage cene sklad, dobre odnose i ravnotežu. Društvene su i često pokušavaju da izbegnu nepotrebne sukobe. Vole da sagledaju različite strane situacije, ali ih upravo to ponekad može učiniti neodlučnima.

Škorpija

Škorpija Foto: Profimedia

Škorpije su poznate po intenzivnim emocijama, snažnoj intuiciji i odlučnosti. Ne otvaraju se svakome i često vole da zadrže deo svojih osećanja za sebe. Kada nekome veruju, mogu biti izuzetno odani i zaštitnički nastrojeni.

Strelac

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Strelčevi vole slobodu, nova iskustva i istraživanje sveta. Obično su optimistični i otvoreni prema novim idejama. Ne vole osećaj ograničenja, a njihova direktnost ponekad može biti shvaćena kao nedostatak takta.

Jarac

Jarac Foto: Profimedia

Jarčevi su poznati po odgovornosti, disciplini i ambiciji. Spremni su da dugo rade kako bi ostvarili svoje ciljeve i ne odustaju lako. Cene stabilnost i pouzdanost, a emocije često pokazuju tek kada steknu dovoljno poverenja.

Vodolija

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Vodolije vole slobodu, originalnost i sopstveni način razmišljanja. Često imaju nekonvencionalne ideje i ne vole slepo da slede pravila. Važna im je nezavisnost, zbog čega ponekad mogu delovati distancirano.

Ribe

Ribe su povezane sa empatijom, maštom i snažnom intuicijom. Lako prepoznaju tuđe emocije i često su veoma saosećajne. Vole da sanjare i stvaraju, ali zbog osetljivosti mogu teško da podnesu negativnu atmosferu i konflikte.

Svaki znak ima svoje posebnosti

Astrološka tumačenja svakom znaku pripisuju različite osobine, od ovnovske odlučnosti i bikovske stabilnosti do ribine osetljivosti i vodolijine originalnosti. Upravo te razlike čine horoskopske znake zanimljivima i daju im različite karakteristike.

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