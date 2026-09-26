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Kada losion za telo u hotelu izuzetno lepo miriše ili je bademantil posebno mekan, mnogi bi ih najradije poneli kući. Ali zapravo, sve što se nalazi u hotelskoj sobi je vlasništvo hotela. Šta to znači za goste?

Anet Rup, stručnjakinja za pravna pitanja pri krovnoj organizaciji Hotelijerzvis, kaže:

- Pravno gledano, hotel bi mogao podneti krivičnu prijavu za svaki predmet koji se odnese, jer se to smatra krađom.Bilo da je reč o peškiru, sapunu ili hemijskoj olovci. Svaki gost sklapa ugovor o smeštaju prilikom boravka u hotelu. To znači da se svi predmeti u sobi mogu koristiti, ali ne i poneti sa sobom - kaže Rup.

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Gde hoteli zažmure na jedno oko

- U praksi hoteli nisu tako strogi. Kod potrošnih proizvoda kao što su mali šamponi, sapuni ili papuče za kupanje, većina hotela je popustljiva - kaže Rup.

To potvrđuje i Konstance Grosman, PR-direktorka Čugen kolekcija u čijem sastavu su brojni luksuzni hoteli:

- Artikle koje ne možemo ponovo koristiti gosti mogu poneti sa sobom - kaže ona i dodaje da tu pored papuča za kupanje, spadaju i češljevi za kosu.

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Iz ekoloških razloga, hoteli sve češće gostima nude velike dozere za šampon ili sapun. Oni nisu namenjeni za nošenje, ali se često mogu kupiti na recepciji.

Espreso šolje ili bademantili su posebno popularni

Iz hotela nestaju i mnogo vredniji predmeti od papuča ili sapuna. Torsen Fink, direktor hotela u Lucernu, kaže:

- Kod nas gosti redovno odnose peškire. Još drskije goste je doživeo dok je bio direktor nekoliko švajcarskih luksuznih hotela. Kradeni su i aparati za kafu, jastuci ili ofingeri za odeću - navodi on.

sobarica namešta krevet u hotelskoj sobi Foto: diego.cervo, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posebno su bili popularni bademantili sa logom hotela, espreso šolje sa tacnama i kašičicama, velike boce šampona i gela za tuširanje, kao i spa torbe. Šteta od ovih navodno sitnih krađa je ogromna - kaže Fink.

On ističe da po sezoni nestane i do 200 bademantila vrednih skoro 50 franaka po komadu - što znači gubitak od oko 10.000 franaka. Prema rečima hotelijera, teško je kasnije dokazati krađu.

- Kada nestanu bademantili, gosti često kažu da su ih ostavili u spa centru - objašnjava.

Kako da vam peškiri ne mirišu na buđ? Foto: Nataliia Samoilova / Alamy / Profimedia

Kada stiže račun na kućnu adresu

Ako je jasno da je neki predmet odnet iz hotelske sobe, hotel može gostu poslati račun sa odgovarajućim iznosom. Prema rečima Anet Rup, hoteli mogu teretiti i kreditnu karticu gosta.

- To je moguće samo ako mogu dokazati krađu, što je teško - navodi ona.

Ona zaključuje da se to često radi sa proizvodima iz mini-bara koje je gost konzumirao, ali nije prijavio. Flaše vode koje su izložene na stolu obično se smatraju poklonom dobrodošlice i besplatne su.

Video: Radoš Bajić na terasi hotela u Nišu