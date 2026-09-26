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Veliki mesečni horoskop za oktobar 2026. Jesen je kalendarski počela, a sa sobom donosi i brojne astrološke promene koje će se odraziti na pojedine znake horoskopa. Nekome će naredni mesec doneti ostvarenje snova, a neko će morati da se malo više potrudi.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Mesečni horoskop za oktobar 2026. vas upozorava na finansijski apetit, koji bi sredinom jeseni mogao da vam izmakne kontroli. Zvezde vas podstiču na hrabra ulaganja i velike troškove, ali planeta lepote upozorava da bi impulsivna kupovina luksuznih stvari brzo mogla da vam donese razočaranje. Ipak, kada Pluton 16. oktobra krene direktno, počeće napredak u karijeri koji ste dugo čekali, što će neposredno uticati i na rast prihoda. Kupovinu bi trebalo da ograničite na osnovne stvari i da izbegavate finansijske avanture. Novac koji pristiže, usmerite na otplatu starih kredita, jer ćete tako osloboditi sredstva za zaista velike ciljeve.

Ljubav

Vaše poruke bi u prvoj polovini meseca mogle da se pretvore u pravi popis bivših partnera sa kojima ste se zakleli da više nikada nećete razgovarati. Retrogradna Venera u sektoru transformacija probudiće želju da nekoga spasavate ili da se prepustite toksičnom, ali veoma primamljivom flertu sa osobom od koje su vam prijatelji savetovali da se držite podalje. Onima koji su već pronašli svoju sigurnu luku, jesen 2026. će dodatno rasplamsati porodičnu vatru. Strasti će biti snažne, ali će se zajedno sa njima probuditi i posesivnost. Možete da se posvađate zbog neoprane šolje kao da delite čitavo carstvo, a zatim da se podjednako burno pomirite u spavaćoj sobi. Izbrišite brojeve osoba čija su imena sačuvana uz napomenu "Ne javljaj se", jer bi posle 24. oktobra, kada i Merkur krene retrogradno, ruka sama mogla da vam poleti ka poruci: "Spavaš?".

Zdravlje

Vaš uobičajeni ritam "Vidim cilj i odmah trčim maraton" mogao bi da zakaže. Prelazak Sunca u znak Škorpije 23. oktobra zahtevaće od vaše vatrene prirode naglo usporavanje. U suprotnom vam prete iscrpljenost i poremećen ritam spavanja. Na udaru bi mogla da bude i hormonska ravnoteža, a telo će vam jasno pokazati da je vreme da prestanete sve da nosite na svojim leđima.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Finansijska pažnja naglo se premešta na tuđe resurse. Tokom čitavog meseca moraćete da usklađujete prihode i rashode u odnosima, razgovarate o tome ko plaća račune ili delite račun u restoranu. Pošto vaš vladar trenutno nije najbolje raspoložen, kupovina kozmetike, odlazak kod kozmetičara ili drastična promena boje kose nisu dobra ideja, jer vas rezultat verovatno neće oduševiti. Ako ne možete da obuzdate želju za kupovinom, usmerite je na predmete sa istorijom. Obavezno čuvajte sve račune i etikete. Mogućnost vraćanja robe sada je vaš najbolji saveznik.

Ljubav

Nedavni pun Mesec u vašem znaku ostavio je prijatan osećaj stabilnosti, ali je Venera odlučila da sprovede veliku reviziju svih vaših simpatija. Dok budete procenjivali nove kandidate za sastanke, primetićete da vam predvidivi ljudi odjednom deluju nezanimljivo, dok vas privlače komplikovane osobe sa dramatičnom prošlošću. One čije je srce već zauzeto, očekuje period testiranja odnosa. Poželećete da vezu okrenete naglavačke, otkrijete partnerove tajne i saznate koliko vam se vrednosti zapravo podudaraju. Ako vam se učini da vam partner ne posvećuje dovoljno pažnje, nemojte da donosite nagle odluke. Sačekajte 25. oktobar, kada će napetost početi sama da popušta i ponovo ćete poželeti samo da se zagrlite ispod ćebeta.

Zdravlje

Želja da jesenje neraspoloženje ublažite nečim punim ugljenih hidrata mogla bi skupo da vas košta. Koža će na svaki dodatni kroasan brzo odgovoriti neželjenim promenama. Mogu da se vrate i stari problemi sa donjim delom leđa ili vratom, naročito ako ste navikli da radite na laptopu pogrbljeni na kauču.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Obuzeće vas želja da kupite pola apoteke, članarinu za pilates, novu opremu za vežbanje i onu idealnu šolju. Odlučićete da ulažete u svakodnevne navike, što je pohvalno, ali zvezde upozoravaju na mogućnost da mnoge stvari preplatite. Pred kraj meseca kupovina preko interneta mogla bi da se pretvori u borbu za opstanak. Dostava može da pomeša adrese, kuriri da nestanu bez traga, a umesto naručenog džempera mogao bi da vam stigne komplet. Važnu tehniku i uređaje kupujte u prodavnicama i proverite sadržaj pakovanja još na kasi.

Ljubav

Kancelarijske romanse i flertovi u teretani biće vaša glavna zona turbulencije. Lako ćete privlačiti pažnju čak i dok samo popravljate kosu pored aparata za vodu, ali bi potencijalni udvarači mogli da dramatizuju i zahtevaju previše pažnje, što će vašu slobodoljubivu prirodu brzo umoriti. U stabilnim vezama svakodnevica preti da se pretvori u bojno polje. Počeće da vas nervira način na koji partner diše, ostavlja obuću ili ne razume vaše nagoveštaje. Kada Merkur 24. oktobra krene retrogradno, pokušaji da razjasnite odnos pretvoriće se u igru gluvih telefona. Vi ćete govoriti o nedostatku romantike, a partner o zameni zimskih guma. Ozbiljne razgovore o budućnosti odložite za novembar, a sada voljenu osobu izvedite na toplu večeru van kuće.

Zdravlje

Neprestano prežvakavanje zabrinjavajućih misli moglo bi da izazove psihosomatske tegobe poput nadutosti, problema sa varenjem ili grčeva. Mozak će vam raditi brže od interneta i neće vam dozvoljavati da zaspite do tri sata ujutru. Ipak, ovo je odlično vreme da izvučete tegove ispod kreveta ili ponovo počnete da uzimate vitamine koje ste zaboravili.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Središte vaših troškova naglo se premešta ka čistom uživanju. Unutrašnji glas će odlučno govoriti: "Zaslužujem slavlje!". U korpi bi mogle da završe haljine sa šljokicama, ulaznice za najbolja mesta u pozorištu, skupe slikarske boje ili igračke kojima ste i sami oduvek želeli da se igrate. Finansijska intuicija biće pojačana, pa ćete u malim, specijalizovanim prodavnicama uspevati da pronađete fantastične stvari po velikim sniženjima. Slobodan novac uložite u doživljaje. Radionica vajanja ili degustacija vina doneće vam mnogo više zadovoljstva nego još jedna obična majica.

Ljubav

Mesec je kao stvoren za filmsku romansu punu snažnih emocija. Slobodni Rakovi mogu da se potpuno prepuste strastvenoj vezi nalik brazilskoj seriji. Slučajan susret, varnice u očima i osećaj da se poznajete iz prethodnog života. Oni koji su već izgradili svoje udobno gnezdo, mogli bi da osete snažan nedostatak uzbuđenja i požele emocionalni potres. Želećete velike romantične gestove, sastanke na krovovima i izjave ljubavi do Meseca i nazad. Ako partner sam ne shvati šta vam je potrebno, bićete sposobni da napravite veliku scenu samo da biste videli njegovu reakciju i ponovo se osetili poželjno. Usmerite tu snažnu energiju na zajedničku zabavu.

Zdravlje

Sada je veoma važno da obratite pažnju na grudni koš. Počećete da upijate tuđe emocije poput sunđera, što se fizički može osetiti kao težina ili plitko disanje. Retrogradna energija mogla bi da vrati stare nesigurnosti u vezi sa izgledom i navede vas da se satima kritički posmatrate u ogledalu.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Mesečni horoskop za oktobar 2026. godine kaže da ako će neko značajno povećati promet prodavnicama opreme za kuću, onda ćete to biti vi. Poželećete da stan pretvorite u palatu, kupite teške somotske zavese i luksuznu posteljinu ili čak spontano započnete renoviranje. Od 16. oktobra mogli biste da pokrenete pitanja u vezi sa nekretninama, stambenim kreditom ili velikim porodičnim ulaganjima koja su dugo bila u zastoju. Ipak, kupovina dekorativnih predmeta može da se pokaže kao pogrešna. Dostavljena sofa, na primer, mogla bi potpuno da se ne uklopi u boje enterijera. Birajte što funkcionalnije stvari, a sve što je "samo lepo" ostavite za kasnije, kada se osećaj za estetiku vrati u skladnu Vagu.

Ljubav

Vaša pažnja biće usmerena na temelje odnosa i lične granice. Ako aktivno tražite partnera, bučne zabave zameniće želja da pronađete nekoga sa kim možete prijatno da ćutite u istoj kuhinji. Kratka kafa sa starim poznanikom mogla bi neočekivano da preraste u nešto prisno i udobno. Lavovima u porodičnim odnosima Pluton će pomoći da završe dugotrajno renoviranje ili prekinu raspravu o tome čija majka češće dolazi u posetu. U drugoj polovini oktobra vaš dom postaće prava tvrđava u koju će ulaz nepozvanima biti strogo zabranjen, dok će spavaća soba postati glavno mesto obnavljanja energije. Sačuvajte privatne tajne za sebe i ne prepričavajte prijateljima neobične navike svog partnera.

Zdravlje

Vaše kraljevsko držanje biće ugroženo. Sva težina jesenjeg neraspoloženja spustiće se na vaša ramena. Srećom, planetarne promene pružiće vam snažan podsticaj da promenite svakodnevne navike. Ako ste imali nejasne simptome, lekari bi napokon mogli da ustanove njihov pravi uzrok.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Vaš unutrašnji računovođa obično čvrsto drži odbranu, ali će vam u oktobru 2026. ruke same poleteti da platite još jedan program ličnog razvoja, kurs o veštačkoj inteligenciji ili karte za vikend u obližnjem gradu. Troškovi prevoza i obrazovanja biće najveći. Budite izuzetno oprezni prilikom prenosa novca krajem meseca. Ovo je tipično vreme za kvarove telefona i laptopova, pa unapred napravite rezervne kopije podataka. Pre nego što platite obrazovni kurs, pronađite stvarna iskustva polaznika kako ne biste potrošili novac na lepo upakovanu, ali praznu ponudu.

Ljubav

Prevlačenje prstom udesno u aplikacijama za upoznavanje moglo bi da vas odvede do sasvim neočekivanih razgovora. Očaravaćete druge inteligencijom, ali ćete privlačiti osobe koje vole da govore u zagonetkama. U stabilnim vezama pripremite se za to da će reči izgubiti uobičajenu težinu. Vaš prepoznatljiv sarkazam mogao bi ozbiljno da povredi partnera, dok bi njegova bezazlena šala mogla da vas dovede do suza. Kako se novembar bude približavao, oboje ćete imati utisak da govorite različitim jezicima i moraćete očigledne stvari da objašnjavate po tri puta. Pre nego što pošaljete ljutitu poruku od tri pasusa, sačuvajte je u nedovršenim porukama i pročitajte sledećeg jutra. Verovatno ćete poželeti da izbrišete polovinu zamerki.

Zdravlje

Vaš unutrašnji hipohondar kreće u akciju. Zbog retrogradnog Merkura, svaka bezazlena prehlada mogla bi da vam izgleda kao simptom bilo koje bolesti. Rizik da sebe preplašite pretraživanjem dijagnoza na internetu biće ogroman. Fizički osetljiva mesta biće grlo i glasne žice.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Mesečni horoskop za oktobar 2026. godine kaže da je došlo vreme da postanete svesni svoje stvarne finansijske vrednosti. Trebalo bi da povećate cenu svojih usluga ili zatražite povišicu. Vaša zaštitnica kreće se unazad kroz oblast ličnih prihoda i podstiče vas da se vratite starim izvorima zarade ili naplatite hobi koji ste odavno zapostavili. Kada je kupovina u pitanju, privlačiće vas proverena klasika. Poželećete ponovo da kupite parfem koji ste potrošili ili potpuno iste farmerke kao one koje ste iznosili do kraja. Uzdržite se od eksperimenata sa stilom do 25. oktobra, kada će vaš ukus ponovo postati besprekoran.

Ljubav

Tokom čitavog meseca preispitivaćete sopstveni sistem vrednosti. Slobodne Vage poželeće drastično da promene izgled kako bi privukle sasvim drugačiji tip partnera. Cvetne haljine zamenićete izgledom fatalne osobe i mogli biste da osvojite veoma imućnog udvarača. Oni koji već dele garderober sa voljenom osobom, iznenada će shvatiti da pružaju previše, a zauzvrat dobijaju premalo. Počećete da računate ko je kome koliko puta doneo kafu u krevet i poklonio cveće. Krajem oktobra ravnoteža će biti uspostavljena. Ponovo ćete se osećati poželjno, a partner će sam poželeti da vam donese buket. Kupite sebi luksuzan donji veš ili skup parfem odmah, ne čekajući poseban povod.

Zdravlje

Nivo energije podsećaće na vožnju rolerkosterom. Dok se Venera nalazi u nepovoljnom položaju, možete da se osećate iscrpljeno, a odraz u ogledalu učiniće vam se beživotnim. Moraćete potpuno da preispitate ravnotežu između onoga što morate i onoga što želite. Pokušaji da iz sebe izvučete maksimalnu produktivnost u teretani mogli bi da dovedu samo do sitnih povreda zglobova ili istegnuća.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Bićete istovremeno najveći rasipnik i najbolji finansijski strateg ove jeseni. Planete u vašem znaku probudiće želju da potpuno obnovite garderobu, kozmetiku i čitav život. Želećete da ostavite utisak statusa, luksuza i doze tajanstvenosti. Ipak, retrogradno kretanje upozorava da bi sve što kupite radi drastične promene izgleda, verovatno moglo da ostane neiskorišćeno. Zato je ovo odlično vreme da prodajete stvari preko internet oglasa. Moći ćete da se rešite čak i onoga što je godinama skupljalo prašinu i pritom zaradite pristojan iznos. Pregledajte police pre nego što krenete u tržni centar.

Ljubav

Ovo je vaš trenutak, ali bi kruna mogla da bude prilično teška. Nekoliko planeta učiniće vas apsolutnim magnetom za suprotni pol. Slobodne Škorpije uživaće u pažnji, ali postoji opasnost da privuku osobe koje žele samo da se greju na njihovoj energiji, a da zauzvrat ništa ne pružaju. U vezama će strast dostići vrhunac, ali će je pratiti i sumnjičavost. Dugo bi mogla da vas progoni želja da kontrolišete partnera danonoćno, krišom pogledate njegov telefon ili ga ispitujete zbog kašnjenja. Detektivske istrage ostavite za serije i dozvolite voljenoj osobi da slobodno diše. Tako će vam se još više približiti.

Zdravlje

Brojni aktivni aspekti u vašem znaku pokreću snažan proces potpunog obnavljanja. Organizam će poželeti da se oslobodi svega štetnog, bilo da je reč o nezdravoj hrani, nikotinu ili odnosima koji su izgubili smisao. Fizički se to može pokazati kroz nagle promene telesne temperature, reakcije na namirnice koje ste ranije normalno jeli ili osećaj slabosti.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Poželećete da svoje finansije potpuno sakrijete od drugih. Troškovi će postati nevidljivi, ali će ih novčanik i te kako osetiti. Bićete u velikom iskušenju da pozamašnu sumu potrošite na dobrotvorne svrhe, psihologe ili stvari koje vam pomažu da pobegnete od stvarnosti. Ovo je odličan period da otplatite stare kredite ili vratite dugove koji su vam dugo predstavljali veliko opterećenje. Proverite izvode iz banke i obratite pažnju na pretplate koje plaćate. Mogli biste iznenađeno da otkrijete aplikacije koje vam svakog meseca uredno "jedu" novac.

Ljubav

Vaš oktobar 2026. proteći će pod oznakom "Strogo poverljivo". Ako ste slobodni, postoji velika verovatnoća da ćete se zaljubiti u nekoga ko vam je nedostupan, poput zauzetog šefa, partnera najbolje prijateljice ili osobu koja živi na drugom kontinentu. Tajne poruke i sastanci u polumraku uzburkaće vam krv. Oni koji su u vezi ili braku osetiće snažnu potrebu za ličnim prostorom. Poželećete da se zaključate u kupatilu sa knjigom, odete na odmor posvećen opuštanju ili jednostavno neko vreme ćutite. Partner bi to mogao da protumači kao zahlađenje odnosa i počne da narušava vaše granice, što bi moglo da dovede do tinjajućih sukoba. Priuštite sebi vikend koji ćete opravdano provesti sami ili otiđite na masažu kako biste se voljenoj osobi vratili odmorni i raspoloženi.

Zdravlje

Vaša baterija se prazni i to je sasvim normalno. Telo će uključiti režim štednje energije i naterati vas da više spavate, a manje pokušavate da budete junaci. Nesanica ili, suprotno tome, nekontrolisana pospanost usred dana postaće česti gosti. Pažnju bi trebalo da usmerite na stopala i jetru.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Napokon možete da odahnete. Teška artiljerija u vidu Plutona prestaje da blokira vaše finansijske ambicije. Osetićete da vam zarađivanje ide znatno lakše. Novac će odlaziti na stvaranje poslovnih kontakata, članarine u profesionalnim zajednicama, kupovinu odeće koja ostavlja snažan utisak ili poklone prijateljima. Retrogradna Venera može da donese poruku nekadašnjih poslodavaca sa zanimljivom, ali ne sasvim jasnom ponudom. Krajem meseca nemojte da žurite da učestvujete u kupovini zajedničkih poklona niti da ulažete u poslovne ideje poznanika. Postoji opasnost da troškovi neočekivano postanu tri puta veći, a da na kraju vi snosite najveću odgovornost.

Ljubav

Granice između prijateljstva i ljubavi ovog meseca potpuno će se izbrisati. Slobodni Jarčevi mogli bi iznenada da shvate da stari prijatelj, sa kojim godinama piju kafu petkom, izgleda izuzetno privlačno i odlično se ljubi. Prelazak iz prijateljske zone u romansu biće veoma brz. U stabilnim vezama u prvi plan dolaze zajednički planovi za budućnost i društveni život. Poželećete da češće izlazite kao skladan par i pravite velike finansijske planove. Dozvolite partneru da ponekad bude glavni i rešava probleme, čak i kada ste sigurni da biste vi to uradili brže i bolje.

Zdravlje

Fizička napetost počeće da popušta sredinom jeseni. Skinućete oklop koji ste nosili tokom prethodnih meseci. Do tada su mogući zategnuti mišići, naročito u predelu vilice, što može da se ispolji kao škrgutanje zubima, kao i u vratu i ramenima. Previše snažno pokušavate da kontrolišete život, a telo na to odgovara izrazitom ukočenošću.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Stvari koje predstavljaju status privlačiće vas neverovatnom snagom. Činiće vam se da će vam karijera stati bez torbe sa prepoznatljivim logotipom, skupog sata ili savršeno krojenog, autoritativnog sakoa. Bićete spremni da platite brend i utisak koji ostavljate na nadređene i poslovne partnere. Ipak, kupovina upadljivo luksuznog predmeta sada bi mogla da proizvede suprotan efekat i izazove nepotrebna pitanja. Umesto da uzmete kredit zbog jedne stvari, razmotrite usluge iznajmljivanja brendirane odeće i modnih dodataka. Tako ćete ostaviti željeni utisak na važnom sastanku, a da pritom ne napravite ogromnu rupu u ličnom budžetu.

Ljubav

Osećanja i karijera toliko će se uplesti da ih neće biti lako razdvojiti. Slobodnim Vodolijama zvezde najavljuju romantične susrete na poslovnim putovanjima ili poznanstvo sa osobom koja je znatno starija i zauzima viši položaj. Privlačiće vas inteligencija i moć. U stabilnim vezama glavni izazov biće javna slika odnosa. Način na koji izgledate drugima odjednom bi mogao da postane važniji od onoga što se događa iza zatvorenih vrata. Mogu da se pojavie zamerke poput: "Zašto nisi objavio našu fotografiju?". Poslovne ambicije ostavite ispred vrata stana i ne pokušavajte da upravljate partnerom kao zaposlenima na poslu.

Zdravlje

Nervoza i iscrpljenost izazvana adrenalinom biće vaši najveći neprijatelji. Napeti planetarni aspekti stvoriće unutrašnji pritisak. Ambicije će zahtevati da jurite napred, dok će telo moliti za predah. Mogli bi da se vrate problemi sa krvnim sudovima, grčevi u listovima ili oscilacije krvnog pritiska.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Mesečni horoskop za oktobar 2026. godine upozorava da snovi o dalekim zemljama i velikim kupovinama zahtevaju veoma praktičan pristup. Kraj meseca mamiće vas da potrošite novac na putovanja ili skupo obrazovanje, ali retrogradni Merkur upozorava na nepredviđene troškove i pomeranje letova. Sa druge strane, moći ćete savršeno da uredite pitanja osiguranja, poreza i nasledstva. Kupujte samo ono što vam proširuje vidike, ali veoma pažljivo čitajte uslove. Uplatite prošireno putno osiguranje i detaljno proučite pravila vraćanja novca za sve kupljene karte.

Ljubav

Oktobar 2026. vas usmerava ka filozofiji i potrazi za dubljim smislom. Slobodne Ribe mogle bi da budu očarane strancem na kursu jezika, instruktorom joge ili osobom potpuno drugačijeg mentaliteta. Kulturne razlike samo će pojačati interesovanje, iako bi svakodnevne nesuglasice mogle da postanu očigledne već na prvom sastanku. Ribe koje su u braku mogle bi da se umore od rutine. Vama i partneru hitno je potrebno osveženje poput zajedničkog kursa, iznenadnog putovanja tokom vikenda ili odlaska na predavanje o umetnosti. Rezervišite karte ili prijatan hotel van grada. Promena okruženja sačuvaće vam živce bolje od dugih rasprava o odnosu.

Zdravlje

Imunološki sistem zahtevaće posebnu pažnju. Vaše lične granice postaće slabije, zbog čega postoji opasnost da pokupite ne samo tuđe loše raspoloženje već i sezonske viruse. Emocije bi mogle fizički da se "zadrže" u predelu karlice i kukova i izazovu ukočenost pri kretanju. Psihosomatske reakcije biće veoma izražene.