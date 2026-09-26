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Turski kuvar i internet senzacija Nusret Gokče, poznatiji kao Salt Bae, prošao je kroz drastičnu transformaciju poslovanja nakon što je prođe vrhunac njegove globalne viralne popularnosti. Sve je počelo 2017. godine, jednim naizgled trivijalnim, ali vizuelno upečatljivim potezom. Na Instagram profilu restorana Nusre-Et objavljen je 36-sekundni video pod nazivom "Ottoman Steak", u kojem turski mesar Nusret Gokče, sa prepoznatljivim naočarima i konjskim repom, teatralno seče meso i posipa so niz podlakticu.

Salt Bae Foto: Instagram/nusr_et

Zlato spolja, trulež iznutra

Ubrzo su mediji i korisnici počeli da pišu o osrednjem ukusu hrane i užasnoj usluzi. New York Post je 2018. restoran u Njujorku nazvao "Javnom pljačkom broj 1". Kritike su navodile da je hrana žilava, hamburgeri prepečeni, a atmosfera bučna i haotična. Skupi računi su postali viralni, a gosti su zaključili: ne plaćate hranu – plaćate fotografiju. Taj "vibe dining" koncept brzo je počeo da se lomi – bez doslednog kvaliteta, iskustvo je postalo šuplje.

Brend je počeo da puca i iznutra. Zaposleni su podneli više tužbi – zbog krađe bakšiša, neplaćenog prekovremenog rada, seksualnog uznemiravanja i diskriminacije. Neki su navodili da su bili prisiljeni da nose provokativnu odeću, a žrtve su bile kažnjavane, ne zlostavljači.

Latinoamerički radnik je tvrdio da su ga turske kolege zlostavljale i uskraćivale mu unosne stolove. Bivši zaposleni su radnu atmosferu opisivali kao diktaturu – gde se zbog ispuštene čaše može dobiti otkaz. Jedan zaposleni je izjavio: "Zlato spolja, s***e iznutra".

Brend baziran na jednoj ličnosti ne može da preživi kada ta ličnost postane simbol eksploatacije i bahatosti. Gokče, koji je nekada bio viđen kao strastveni umetnik, sada je viđen kao tiranin i manipulator.

1/8 Vidi galeriju Nusret Gokče Foto: Printscreen/Instagram/Nuse_et

Gde je danas i čime se bavi?

Nusret živi uglavnom na relaciji Istanbul-Dubai. U Istanbulu provodi dosta vremena u luksuznom kompleksu Maçka Palas (koji je kupio i u kojem živi), dok redovno obilazi svoje restorane na Bliskom istoku i širom sveta radi promocije i brendiranja.

Šta se dešava sa njegovim poslom?

Njegova imperija Nusr-Et pretrpela je značajne gubitke i zatvaranje lokacija na zapadnom tržištu, što je rezultiralo smanjenjem broja restorana i promenom poslovne strategije. Od nekadašnjih 7 restorana širom SAD (uključujući Boston, Dalas, Las Vegas i dodatne njujorške lokacije), većina je zatvorena. Danas su na američkom tlu opstale samo dve vodeće lokacije u Njujorku i Majamiju. Njegov čuveni restoran u Londonu (Knightsbridge), koji je bio meta kritika zbog ekstremno visokih cena (poput odrezaka prekrivenih 24-karatnim zlatom), kao i njegova matična britanska kompanija, zabeležili su višemilionske finansijske gubitke. Shvativši da je koncept u SAD i UK usporio, poslovanje se preusmerava na tranzitne i turističke zone. Otvorio je nove objekte u Turskoj, planira širenje na turistička mesta poput Ibice i Rima, a razvija i koncept brze hrane SaltBae Burger na velikim aerodromima (poput Aerodroma Istanbul).

Salt Bae Foto: Nicolas Pereyra / Sipa Press / Profimedia

Koliko danas iznosi njegovo bogatstvo?

I pored zatvaranja restorana i padova finansijskih rezultata u sklopu lanca restorana, Salt Bae je i dalje izuzetno bogat. Njegova neto vrednost procenjuje se na između 50 i 80 miliona dolara.Razlog zašto je zadržao visok nivo bogatstva leži u tome što je zaradu iz perioda najjače popularnosti diverzifikovao u nekretnine (poput kupovine zgrade i hotela Park Hyatt / Maçka Palas u Istanbulu za više od 60 miliona dolara), kao i u druge oblike imovine van samog restoranskog lanca.

Lična imovina i nekretnine (stabilan deo): Veliki deo njegove vrednosti ne leži više u restoranskom lancu, već u nekretninama. Vlasnik je luksuznog kompleksa i hotela Park Hyatt / Maçka Palas u Istanbulu (kupljenog za oko 50 miliona dolara), kao i privatnih vila i poslovnih prostora na Ibici, u Mikonosu i Dubaiju

Brend i lanac restorana u vrhu svoje popularnosti procenjivani su na stotine miliona dolara. Međutim, usled zatvaranja više lokacija u SAD i gubitaka na evropskom tržištu, vrednost njegovog udela u samom poslu značajno je smanjena

Kako je Gočke stvorio imperiju

Rođen 1983. godine u siromašnoj kurdskoj porodici u turskom gradu Erzurumu, Gokče je napustio školu u šestom razredu i postao šegrt mesara u istanbulskoj četvrti Kadikoj.

Radio je i do 20 sati dnevno kako bi usavršio zanat. Kako sam kaže, "posvetio je srce i život pretvaranju mesa u umetnost". Između 2007. i 2010. godine boravio je u Argentini i SAD-u, volontirajući u restoranima da bi učio zanat. Po povratku je 2010. otvorio prvi Nusr-Et restoran u Istanbulu s partnerom Mitatom Erdemom.

Ubrzo je, zahvaljujući partnerstvu s turskim konglomeratom Doğuş Group, otvorio restorane u Dubaiju, a potom i širom sveta. Iza virala nije stajao samo trik, već priča o mukotrpnom radu i uspehu "od nule". Ta naracija mu je dala autentičnost – svet ga nije video samo kao zabavljača, već kao umetnika sa strašću. Kad je video "Ottoman Steak" postao viralan, publika je osetila priču čoveka koji je "zaslužio" svoju ekstravaganciju, piše Index.hr

Video je na Instagramu ubrzo premašio 16 miliona pregleda. Slavne ličnosti, poput Bruna Marsa, tvitovale su o njemu. Salt Bae je postao magnet za političare i poznate – pričalo se da pravi i po hiljadu selfija dnevno s fanovima. Brend se agresivno širio – otvarali su se restorani u Majamiju, Njujorku, Londonu, Mikonosu, Beverli Hilsu... Između 2018. i 2022. godine, prihodi su porasli za 57%.

Salt Bae nije prodavao samo biftek – prodavao je iskustvo koje se može podeliti na mrežama. Restoran je postao scena, a hrana rekvizit. U svetu koji vrednuje "Instagram trenutke", Nusr-Et je bio savršeno pozicioniran. Cene su bile astronomske – biftek obložen zlatom za 4.000 dolara, špagete za 70, voda samo u flaši. Kupac je plaćao spektakl, a ne nužno kvalitet hrane.