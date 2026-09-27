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Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Brzo razmišljate, nagli ste, ali i snalažljivi, što će vam omogućiti da se dokažete pred šefovima. Ipak, nemojte se stalno gurati u prvi plan jer ćete time izgubiti dosta bodova kod saradnika.

Ljubav: Možda će se u vas zaljubiti osoba koja vas ne zanima ili ćete povremenim flertovima nastojati da zaboravite na bračne probleme. Ako ste sami, aktivirajte društveni život jer su pred vama obećavajuća poznanstva, flertovi i udvaranja.

Zdravlje: Povećavaju se vaše poslovne obaveze, koje bi mogle prilično da vas iscrpe. Stoga je bitno da nađete pravu meru između rada i odmora i što više pronalazite trenutke opuštanja samo za sebe.

Najbolji dan: 27. septembar

Najlošiji dan: 2. oktobar

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Rad i komunikacija s ljudima neće biti jednostavni. Zato pazite šta govorite, ne pružajte obećanja koja ne možete da ispunite. Nastojte da se što više štedite jer vas očekuju neplanirani troškovi vezani za domaćinstvo i porodicu.

Ljubav: Preveliki žar, a usled toga i brzopletost, predstavljaće pretnju ljubavnoj idili. Naivno ćete srljati u pustolovine koje bi mogle da ugroze vaš brak ili vezu. Ako ste u nekog zaljubljeni, dozvolite prijateljima da vas upoznaju s drugom stranom.

Zdravlje: Čuvajte zdravlje, naročito ako ste rođeni u aprilu – mogli biste da imate bolove u kičmi ili će vam pritisak oscilirati. Takođe vam je i koncentracija u padu – doskočite tome pravilnom ishranom i snom.

Najbolji dan: 29. septembar

Najlošiji dan: 28. septembar

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Odlučno ćete se boriti za svoje interese. Uprkos podmetanju pojedinaca, imate dovoljno snage za prevladavanje prepreka. Radite svoj posao i ne učestvujte u intrigama i tračevima.

Ljubav: Mogli biste da upoznate osobu koja će vam ulivati osećaj sigurnosti i pripadanja. Prepustićete se zbivanjima bez želje da ih ubrzate, pa će se novi ljubavni odnos razvijati spontano i romantično. Nekima je moguć flert na radnom mestu.

Zdravlje: Koncentracija će vam se bitno popraviti, pa ćete biti manje umorni i pod stresom. Dani pred vama odlični su za ulepšavanje, pa će poseta frizeru ili kozmetičarki dati željene rezultate.

Najbolji dan: 1. oktobar

Najlošiji dan: 30. septembar

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Od vas se očekuje veća odgovornost, a nadređeni vam poveravaju poslove za koje su inače zaduženi drugi. Bićete nezamenjivi. Izvrsno ćete se snalaziti u trgovačkim i administrativnim poslovima.

Ljubav: Koristićete svaku priliku da održite kontakt sa simpatijom, bilo telefonom, mejlom ili SMS porukama. Srećno zauzeti uživaće u svim prednostima života udvoje, uprkos partnerovom nepoverenju u vas. Dokažite mu da nema razloga za sumnju.

Zdravlje: Venera u Škorpiji biće zaslužna za vaš šarm i dobro raspoloženje. Bićete razgovorljivi i uživaćete u opuštenim razgovorima u društvu. Ako imate zdravstvenih tegoba, nedelja je odlična za preglede i operativne zahvate.

Najbolji dan: 3. oktobar

Najlošiji dan: 27. septembar

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Dosledni ste i orijentisani na cilj. Nećete dozvoliti da ustuknete pred preprekama i ograničenjima. Vaš praktični pristup problemima omogućiće vam pronalaženje brzih rešenja za sve situacije.

Ljubav: Vaša i partnerova interesovanja mogla bi da se nakratko razdvoje. Kako biste izbegli pojavu sumnji i nepoverenja, razgovarajte, ali što iskrenije i otvorenije. U burnom ste periodu, pa bi samci među vama mogli da steknu nečiju naklonost.

Zdravlje: Mnogi će vam zavideti na dobroj liniji, ali nećete biti zadovoljni. Intenzivnim vežbanjem i odricanjem od hrane nastojaćete da istešete svoje telo do savršenstva. Ne preterujte kako ne biste dobili upalu mišića.

Najbolji dan: 28. septembar

Najlošiji dan: 29. septembar

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Neće vas plašiti nove odgovornosti nego ćete u njima prepoznati priliku za sebe. Srećne okolnosti mnogi će spretno pretvoriti u novac, ali povećani troškovi nisu isključeni, pa pripazite.

Ljubav: Period svađa i napetosti ostaju iza vas. Lako ćete se prilagoditi novonastaloj situaciji i uskladiti interesovanja s partnerom. Spremnost na ustupke doneće obostrano zadovoljstvo. Samci, neko vas priželjkuje i čini sve da ga zapazite.

Zdravlje: Promena frizure ili kupovina nove odevne stvari, biće prava injekcija vašem samopouzdanju. Mnogo više ćete se kretati i družiti, što će vas ispuniti dobrim raspoloženjem i optimizmom.

Najbolji dan: 30. septembar

Najlošiji dan: 2. oktobar

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Osetićete porast radne energije i biti bolje koncentrisani. Moguća je ponuda kojom ćete rešiti finansijske probleme. Poslovni uspeh izvestan je u bankarstvu, trgovini i ekonomiji.

Ljubav: Obožavaćete igru reči i nadmudrivanja s partnerom. Mnogo vremena provodićete u telefonskim razgovorima, pisanju i slanju poruka vrućih sadržaja. Ako imate zamršenu ljubavnu situaciju, problemi bi mogli da počnu da se rešavaju ovom nedeljom.

Zdravlje: Zbog Sunca u vašem znaku osećaćete povećan priliv energije i dobrog raspoloženja. Neće vas držati mesto pa ćete stalno biti u pokretu. Osmeh na vaše lice vratiće srećna zbivanja na ljubavnom planu.

Najbolji dan: 1. oktobar

Najlošiji dan: 27. septembar

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Kontaktiraćete s velikim brojem ljudi, biti vešt pregovarač i imati sreće u trgovačkim i posredničkim poslovima. Polaziće vam za rukom da uskladite svoje ciljeve s ciljevima okoline.

Ljubav: Venera u vašem znaku uvodi vas u romantičan period u kojem će se rađati nove ljubavne priče. Bićete spremniji da ulazite u rizik ili ljubavnu igru, pa i preuzeti ljubavnu inicijativu, te tako oboriti s nogu osobu koja vam se sviđa.

Zdravlje: Prekomerno uživanje u hrani i piću dovešće do probavnih tegoba, ali i pokojeg kilograma viška. Klonite se slatkiša i belog hleba. Ako imate nekih tegoba, ne oklevajte da zakažete za pregled kod lekara.

Najbolji dan: 3. oktobar

Najlošiji dan: 29. septembar

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Tražićete rešenja i odgovore na pogrešnim mestima i od pogrešnih ljudi. Sumnjaćete u sopstvenu sposobnost, ali radi se o okolnostima koje nisu na vašoj strani. Uskoro dolazi do poboljšanja.

Ljubav: Samo vam strpljivost i taktiziranje mogu pomoći da osvojite simpatiju. Prerano otkrivanje osećanja moglo bi da je odbije od vas, stoga ni u čemu ne brzajte. Mogli biste da obnovite vezu iz prošlosti, a nekima bi bivši partner mogao da pravi probleme.

Zdravlje: Mars u Lavu čuva vaše zdravlje, pa se možete pohvaliti dobrim imunitetom. Bolesti vas zaobilaze u širokom luku, a ako od nečeg i bolujete, na dobrom ste putu da se oporavite. Bićete komunikativni i druželjubivi.

Najbolji dan: 28. septembar

Najlošiji dan: 1. oktobar

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Neke kolege ne podržavaju vaš način rada, ali ima i onih koji naočigled ometaju vaš napredak. Međutim, imate sve više snage i energije da ostvarite svoje male pobede. Planovi su ostvarljivi.

Ljubav: Sve kreće nabolje, pa će poljuljani brakovi će početi da se oporavljaju. Ako bude još svađa, ne očajavajte jer krajem nedelje i tome dolazi kraj. Samci će doći u kontakt s bivšom ljubavi i početi ispočetka s još većim žarom nego pre.

Zdravlje: Štetiće vam zadimljene i skučene prostorije. Potrudite se da što više boravite na svežem vazduhu. Izbegavajte veće estetske korekcije, kao i bilo kakva veća naprezanja koja mogu rezultirati povredama.

Najbolji dan: 30. septembar

Najlošiji dan: 3. oktobar

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Mogli biste da prihvatite novu ponudu koja vam neće oduzeti previše vremena, a dobro ćete zaraditi. U napetim situacijama imaćete podršku pojedinaca za koje nikad ne biste mislili da će vam pomoći.

Ljubav: Ako vas zatekne nesporazum s partnerom, pokažite svoju snagu u konkretnim okolnostima - ne dozvoljavajte sebi slabosti. Delujte, tako ćete najlakše prebroditi krizu. Nemojte dozvoliti da se u porodici baš svi oslanjaju na vas. Vaša snaga nije neiscrpna!

Zdravlje: Izbegavajte ispijanje prevelikih količina kafe koja će nepotrebno potencirati vašu nervozu, a možda i izazvati nesanicu. Osetljiviji među vama mogli bi da pate od teskobe i čestih promena raspoloženja.

Najbolji dan: 2. oktobar

Najlošiji dan: 28. septembar

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Period je povoljan za usavršavanje i poslove s inostranstvom. Mogla bi da vam se pruži prilika za dodatno školovanje ili ponuda za radno mesto u drugom gradu. Neće vam biti žao ako prihvatite.

Ljubav: Oprostićete partneru neke propuste, a i on vama, pa ćete se sve bolje slagati, iako će nekih napetosti biti i dalje. Slobodni bi mogli da se nađu usred nove i strastvene ljubavne priče, a nije isključeno da vas sa simpatijom upoznaju prijatelji.

Zdravlje: Povoljan Venerin uticaj biće zaslužan za vaš lep izgled, ali i šarm kojim ćete zračiti. I ljubavni život će procvetati pa će i zaljubljenost doprineti da se odlično osećate. Stariji neka pripaze na zglobove.

Najbolji dan: 3. oktobar

Najlošiji dan: 1. oktobar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)