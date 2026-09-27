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Jesenji Krstovdan, odnosno Vozdviženje Časnog krsta, obeležava se 27. septembra i u crkvenom kalendaru je crveno slovo. Krstovdan se u Srbiji ne vezuje samo za crkvene običaje i prazničnu trpezu, već i za brojna narodna verovanja koja su se prenosila generacijama.

Posebno se gledalo u nebo, jer se verovalo da vreme na ovaj dan može da nagovesti kakvi nas meseci očekuju.

Foto: Youtube Printscreen

Da li će biti oblačno, kišovito ili će se čuti grmljavina - svaki znak imao je svoje tumačenje. I dok danas znamo da vremenske prilike ne mogu da predvide kakva će biti cela godina, ova stara verovanja i dalje privlače pažnju.

Šta znači ako je Krstovdan oblačan?

Prema narodnom verovanju, oblačno vreme na Krstovdan najavljivalo je zimu bogatu snegom. U pojedinim krajevima verovalo se i da vremenske prilike oko ovog praznika mogu da nagoveste ono što sledi tokom narednih meseci.

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A šta ako na Krstovdan zagrmi?

Grmljavina je u narodnoj tradiciji imala posebno značenje. Verovalo se da bi grom na Krstovdan mogao da bude znak rodne i plodne godine, odnosno dobrog roda.

I kiša ima svoje tumačenje

Naši stari pažljivo su pratili padavine i povezivali ih sa onim što će doneti naredni period. Takva predanja nastala su u vreme kada su vremenske prilike bile mnogo važnije za svakodnevni život i poljoprivredu nego što su danas.