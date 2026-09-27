"Hrvatska ima dobre delove, ali to nije to" Amerikanac prošao Srbiju od Subotice do Niša i sad ne želi da ode odavde: Jedna stvar ga posebno raspametila
- Amerikanac Bret kaže da ga je Srbija potpuno osvojila i da posle skoro 90 dana boravka u Beogradu ne želi da ode. Posebno ističe ljude, koje opisuje kao divne i gostoljubive.
- Navodi da mu je Balkan doneo najlepše trenutke tokom putovanja po Evropi, a Srbiju vidi kao 'neobrađeni dijamant' i mesto koje mu deluje kao dom.
- Kaže da su mu se dopale i Rumunija i sever Bugarske, dok za Hrvatsku poručuje da ima dobre delove, ali da 'to nije to'.
Amerikanac Bret je nakon višemesečnog proputovanja po evropi otkrio zemlju koja ga je, kako kaže, "zadržala dušom".U pitanju je Srbija.
Bret, koji ima 60-ak godina, na društvenoj platofrmi Reddit je podelio svoju priču o tome kako je pronašao dom daleko od svoje kuće, i to u Evropi, koja mu se generalno nije dopala.
Za Srbiju je istakao da ga je potpuno osvojila, te da ne želi odavde da ode, a posebno je istakao dobre ljude.
"Prošle godine sam putovao po Evropi šest meseci i potom se vratio u SAD. Kada sam proveo šest meseci tamo, shvatio sam da mi se uopšte ne dopada. Kada sam počeo da razmišljam o svom vremenu provedenom u Evropi, otkrio sam da su mi najlepši trenuci bili na Balkanu. Ove godine sam odlučio da se vratim i posetim Srbiju, koju sam prošle godine propustio tokom putovanja", započeo je svoju priču Amerikanac, te nastavio:
"Sada sam već skoro 90 dana ovde i imam toliko sjajnih iskustava da ne želim da odem. Imam nešto više od 60 godina, nisam u penziji, ali sada ovo mesto smatram svojim domom. Ostavimo politiku i sve po strani, voleo bih da čujem vaše mišljenje o ljudima ovde. Možda ja sve to gledam na neki neobičan način. Trenutno boravim u predgrađu Beograda i ljudi su ovde zaista divni – ako si dobar čovek, i oni su dobri prema tebi", napisao je Amerikanac koji sada boravi u Beogradu, pa dodao:
"Bez uvrede, ali Srbija je vrlo čudno mesto. Ona je kao neobrađeni dijamant. Otkrio sam Srbiju pre skoro tri meseca i izgleda da ne mogu da odem“, našalio se i ocenio da su "godine borbe učinile su da su ljudi puni duha, ponosa, gostoljubivosti, puni života“.
Otkrio je i koje su mu se još lokacije na Balkanu dopale.
"Mnogo mi se dopala Rumunija, sever Bugarske mi je bio donekle zanimljiv, Hrvatska i druge oblasti imaju svoje dobre strane, ali to nije to! Srbija je nekako posebna. Kao dom. Ne mislim na turističke stvari, već na ljude. Kada sam prvi put stigao u Suboticu, neki lokalci su mi rekli da nikada neću otići odavde. Kletva ili sudbina? Komentari? Pitajte šta god želite", zaključio je Bret.
U komentarima su mu mnogi poželeli dobrodošlicu i našalili se s njim da zvuči kao da će uskoro dodati "ić" na kraj svog prezimena.
"Izgleda da si pronašao svoje mesto pod suncem na ovoj planeti i vrlo je moguće da ćeš uskoro dodati 'ić' na kraj svog prezimena", "Samo priznaj – probao si rakiju i sada si navučen na nju. Nema tu ničeg sramotnog", "Predivno, hvala ti na divnim rečima", pisali su mu u komentarima ispod objave.
Video: Amerikanac u Beogradu