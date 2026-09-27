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Amerikanac Bret je nakon višemesečnog proputovanja po evropi otkrio zemlju koja ga je, kako kaže, "zadržala dušom".U pitanju je Srbija.

Bret, koji ima 60-ak godina, na društvenoj platofrmi Reddit je podelio svoju priču o tome kako je pronašao dom daleko od svoje kuće, i to u Evropi, koja mu se generalno nije dopala.

Za Srbiju je istakao da ga je potpuno osvojila, te da ne želi odavde da ode, a posebno je istakao dobre ljude.

Foto: Printscreen/ Reddit

"Prošle godine sam putovao po Evropi šest meseci i potom se vratio u SAD. Kada sam proveo šest meseci tamo, shvatio sam da mi se uopšte ne dopada. Kada sam počeo da razmišljam o svom vremenu provedenom u Evropi, otkrio sam da su mi najlepši trenuci bili na Balkanu. Ove godine sam odlučio da se vratim i posetim Srbiju, koju sam prošle godine propustio tokom putovanja", započeo je svoju priču Amerikanac, te nastavio:

"Sada sam već skoro 90 dana ovde i imam toliko sjajnih iskustava da ne želim da odem. Imam nešto više od 60 godina, nisam u penziji, ali sada ovo mesto smatram svojim domom. Ostavimo politiku i sve po strani, voleo bih da čujem vaše mišljenje o ljudima ovde. Možda ja sve to gledam na neki neobičan način. Trenutno boravim u predgrađu Beograda i ljudi su ovde zaista divni – ako si dobar čovek, i oni su dobri prema tebi", napisao je Amerikanac koji sada boravi u Beogradu, pa dodao:

"Bez uvrede, ali Srbija je vrlo čudno mesto. Ona je kao neobrađeni dijamant. Otkrio sam Srbiju pre skoro tri meseca i izgleda da ne mogu da odem“, našalio se i ocenio da su "godine borbe učinile su da su ljudi puni duha, ponosa, gostoljubivosti, puni života“.

Otkrio je i koje su mu se još lokacije na Balkanu dopale.

"Mnogo mi se dopala Rumunija, sever Bugarske mi je bio donekle zanimljiv, Hrvatska i druge oblasti imaju svoje dobre strane, ali to nije to! Srbija je nekako posebna. Kao dom. Ne mislim na turističke stvari, već na ljude. Kada sam prvi put stigao u Suboticu, neki lokalci su mi rekli da nikada neću otići odavde. Kletva ili sudbina? Komentari? Pitajte šta god želite", zaključio je Bret.

U komentarima su mu mnogi poželeli dobrodošlicu i našalili se s njim da zvuči kao da će uskoro dodati "ić" na kraj svog prezimena.

"Izgleda da si pronašao svoje mesto pod suncem na ovoj planeti i vrlo je moguće da ćeš uskoro dodati 'ić' na kraj svog prezimena", "Samo priznaj – probao si rakiju i sada si navučen na nju. Nema tu ničeg sramotnog", "Predivno, hvala ti na divnim rečima", pisali su mu u komentarima ispod objave.

Video: Amerikanac u Beogradu