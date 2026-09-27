Kuće u Norveškoj se ne izoluju stiroporom

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Način izolacije kuće igra ključnu ulogu u njenoj energetskoj efikasnosti, kao i u kvalitetu svakodnevnog života njenih stanara. Izolacija ne utiče samo na visinu računa za grejanje, već i na osećaj toplote u prostoriji, te na to koliko će fasada tokom godina zadržati svoja svojstva i izgled.

Pristup ovom pitanju razlikuje se od zemlje do zemlje. Dok je stiropor jedan od najčešćih izbora na našim prostorima, zemlje sa znatno hladnijom klimom, poput Norveške, koriste drugačija rešenja. Zahvaljujući njima, norveške drvene kuće ostaju tople čak i pri temperaturama od -35 stepeni, dok se ljudi u modernim kućama smrzavaju.

Kuće u Norveškoj se ne izoluju stiroporom Foto: f9photos, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Drvene kuće uobičajene u Norveškoj

Život u Norveškoj odlikuje se posebnim pristupom gradnji. Mnoge kuće građene su od drva, što je rezultat spoja prirodnog okruženja, tradicije i savremenih arhitektonskih rešenja. Zbog ogromnih šumskih resursa, drvo je vekovima najpristupačniji građevinski materijal u Norveškoj. U kombinaciji s visokokvalitetnom izolacijom pokazalo se izuzetno efikasnim čak i pri vrlo niskim temperaturama, a dobro se ponaša i u uslovima povećane vlage.

Norveške kuće često imaju fasadne obloge od termički obrađenog drveta (tzv. ThermoWood). Takvo drvo se dobija toplotnom obradom na temperaturama između 160 i 215 stepeni uz primenu pare, čime se znatno smanjuje njegova sposobnost upijanja vlage. Konačni rezultat je stabilna obloga koja je otpornija na deformacije, te bolje zaštićena od truljenja i plesni. Istovremeno, takvo drvo lako podnosi kišu, sneg, hladnoću i jako sunčevo zračenje.

Popularno širom Skandinavije

Ovako obrađeno drvo ima dobra izolacijska svojstva, ali zbog smanjene vlažnosti i promenjene strukture slabije provodi toplotu. To znači da sprečava prodor hladnog vazduha zimi i pregrevanje zgrade leti. Termo-drvo potiče iz Finske, gde se proizvodi od drveta iz pažljivo kontrolisanih i održavanih šuma. Upravo je zato ovaj materijal izuzetno popularan širom Skandinavije.

Ipak, prednosti takve fasade nisu ograničene samo na funkcionalnost. Važan je i estetski aspekt jer drvo kući daje prirodan, topao izgled i lako se uklapa u različite arhitektonske stilove. Uz sve navedeno, drvo je materijal propustan za vodenu paru, što omogućuje prirodno isparavanje vlage iz konstrukcije. Time se smanjuje mogućnost kondenzacije, ograničava razvoj plesni i omogućuje kući da znatno učinkovitije "diše".

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