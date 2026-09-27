"Smešno i tužno u isto vreme" Stanko iz Samoša za života podigao sebi nadgrobni spomenik: Zbog onoga što je napisao ispod fotografije svi gutaju knedle
- Stanko Markov iz Samoša podigao je sebi nadgrobni spomenik za života, a u epitafu stoje reči koje su mnoge rastužile.
- Fotografija spomenika izazvala je brojne reakcije na mrežama, od šala do komentara da je prizor istovremeno smešan i tužan.
Nije tako retka pojava da se na grobljima po Srbiji izdvoji poneki nadgrobni spomenik s neuobičajenim, a nekad čak i tragikomičnim natpisom.
Takav je i spomenik 72-godišnjeg Stanka Markova iz sela Samoš u Južnobanatskom okrugu. Markov je sebi spomenik podigao za života. I tu nema ničeg neobičnog dok se ne pročita njegov epitaf, koji između redova poručuje da s porodicom i nije u najboljim odnosima.
"Od familije prevaren, pokraden, zaboravljen", piše na spomeniku na kojem se, pored godine rođenja, nalazi i Stankova fotografija, ali i slika terenske dizalice koja je, sudeći po svemu, obeležila veliki deo njegovog života.
Fotografiju Stankovog nadgrobnog spomenika podelio je jedan korisnik društvene mreže X, a mnogobrojne reakcije nisu izostale.
Iako su se mnogi našalili na račun nadgrobnog spomenika Stanka Markova, bilo je i onih koji su pronikli u dubinu i težinu njegovih reči.
"Ostavi im te dizalice da imaju kad ti odeš da troše", "Ovako ću i ja","Barem neće biti ožalošćenih", "Ljudi, meni je ovo tako tužno", "Baš, ne znam zašto se šale sa ovim", "Smešno i tužno u isto vreme".
U nizu reakcija ispod objave našao se i komentar jednog korisnika koji je istakao da spomenik Stanka Markova nije jedini neobičan na samoškom groblju.
"Na ovom groblju u Samošu nalazi se i jedan spomenik na kojem je pokojnik stavio fotografiju svog kazana za rakiju", naveo je on.
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