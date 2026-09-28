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Priča psa po imenu Šeli proširila se internetom kao dokaz o neverovatnoj upornosti i ljubavi jedne majke.

A sve je počelo tako što je Marta, njena vlasnica, odmah shvatila da nešto nije u redu kada su Šelini tek rođeni štenci iznenada prestali da reaguju. Uzela ih je i što je brže mogla odvezla do veterinara. Povela je i Šeli, nadajući se da još ima vremena da ih spasu.

Veterinarska ambulanta bila je relativno blizu njihove kuće, ali tamo ih je sačekala strašna vest. Uprkos pokušajima veterinara, nijedan od štenaca nije preživeo.

Marta se vratila kući sa Šeli, ali bez njenih mladunaca.

Te večeri keruša Šeli je išla iz sobe u sobu. Stalno se vraćala na mesto na kojem su njeni štenci ležali. Cvilela je, nije mogla da se smiri i uporno je njuškala prazno ćebe, kao da je čekala da se njeni mališani vrate.

Na kraju su svi otišli na spavanje. Ali Šeli nije.

Tokom noći uzela je ćebe kojim su njeni štenci bili pokriveni, izašla iz kuće i krenula putem.

Sledećeg jutra Marta je dobila poziv iz veterinarske ambulante. Šeli je sedela ispred njihovih vrata.

Nekako je sama pronašla put do poslednjeg mesta na kojem je videla svoje štence. U ustima je i dalje držala njihovo ćebe.

Marta je odmah otišla po nju. Kada ju je ugledala, slomila se i zagrlila svog najboljeg prijatelja. Osoblje ambulante dozvolilo je Šeli da neko vreme provede unutra, pre nego što ju je Marta vratila u automobil.

Na putu kući Marta je svratila u lokalno prihvatilište za životinje. Posle razgovora sa zaposlenima, kući je povela štene kojem je takođe bio potreban neko ko će brinuti o njemu.

Naravno, ništa nije moglo da zameni mladunce koje je Šeli izgubila. Još neko vreme obilazila je kuću tražeći ih i cvilela tokom noći.

Ali polako je počelo nešto da se menja.

Kada bi Marta došla da je proveri, sve češće bi zatekla Šeli kako spava, dok je malo usvojeno štene bilo sklupčano tik uz nju.