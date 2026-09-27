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Oktobar je pred vratima, a pojedini znaci horoskopa mogu se ponadati povoljnoj finansijskoj situaciji. Šta prirpadnici Zodijaka mogu da očekuju na polju novca tokom narednog meseca?

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Novčani horoskop za oktobar 2026. godine vam donosi potrebu da konačno uvedete više reda u finansije. Početkom meseca mogući su neplanirani izdaci, posebno vezani za kuću, automobil ili obaveze koje ste dugo odlagali. Ipak, druga polovina oktobra može da vam donese priliku za dodatnu zaradu ili dogovor koji će se dugoročno isplatiti. Nemojte da brzate sa većim kupovinama samo zato što vam nešto deluje kao dobra prilika.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Za vas oktobar 2026. može da bude veoma važan mesec kada je reč o novcu. Moguće je da ćete naplatiti nešto što vam se duguje, dobiti dodatni posao ili pronaći način da povećate mesečne prihode. Ipak, što više novca bude dolazilo, to će biti veće iskušenje da ga odmah potrošite. Najviše ćete dobiti ako deo zarade sačuvate za kraj godine.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Finansijska situacija biće promenljiva, ali ne nužno loša. U prvoj polovini meseca mogući su brojni manji troškovi koji će se brzo sabrati, pa vodite računa o svakodnevnoj potrošnji. Sredinom oktobra može da se pojavi zanimljiva poslovna ponuda, dodatni angažman ili razgovor o većoj zaradi. Ne prihvatajte uslove dok ne proverite sve detalje.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

U oktobar 2026. ulazite sa potrebom za većom sigurnošću. Ovo nije idealan mesec za impulsivne finansijske odluke, ali jeste dobar za sređivanje dugova, štednje i planiranje većih troškova. Moguće je da ćete dobiti novac kroz dodatni posao, porodični dogovor ili ranije ulaganje. Krajem meseca budite oprezni sa pozajmicama.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Novčani horoskop za oktobar 2026. godine vas podseća da ambicija može direktno da utiče na zaradu. Bićete spremniji da tražite više, pregovarate o honoraru ili se izborite za bolje uslove. Posebno povoljan period dolazi u drugoj polovini oktobra. Sa druge strane, želja da ostavite utisak može da vas navede na nepotrebno velike troškove. Ne trošite novac samo da biste impresionirali druge.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovo je mesec koji vam donosi priliku da konačno vidite rezultate rada iz prethodnih meseci. Novac možda neće stići odjednom, ali ćete imati osećaj da se situacija postepeno stabilizuje. Moguća je isplata honorara, bonus ili novi dogovor. Ovo je dobar mesec za pravljenje dugoročnog finansijskog plana, ali ne i za rizična ulaganja o kojima ne znate dovoljno.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Novčani horoskop za oktobar 2026. godine kaže da će novac tokom oktobra biti jedna od važnijih tema. Pred vama može da se nađe odluka koja podrazumeva veći trošak, promenu posla ili drugačiji način raspoređivanja prihoda. Prva polovina meseca zahteva više opreza, dok se krajem oktobra otvara prostor za poboljšanje finansijske situacije. Ne potpisujte ništa pod pritiskom i ne pristajte na dogovore koji vam nisu potpuno jasni.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

U oktobru biste mogli mnogo više da razmišljate o većoj zaradi i finansijskoj nezavisnosti. Moguće je da ćete pronaći novi izvor prihoda, tražiti povišicu ili pokrenuti nešto što ste dugo planirali. Novac može da stigne i iz neočekivanog pravca. Ipak, budite oprezni sa dugovima i finansijskim dogovorima koji nisu potpuno transparentni.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Oktobar vam donosi nekoliko prilika, ali će od vaše procene zavisiti koliko ćete ih dobro iskoristiti. Početkom meseca mogući su veći troškovi zbog putovanja, porodice ili zadovoljstava kojima teško odolevate. Sredinom meseca situacija može da se popravi, a moguća je i ponuda za dodatni posao. Nemojte da računate na novac dok zaista ne legne na račun.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Možete da očekujete jedan od stabilnijih finansijskih perioda. Vaš trud iz prethodnih meseci mogao bi da počne da daje konkretne rezultate, posebno kroz posao, napredovanje ili nove odgovornosti. Oktobar je dobar za pregovore o zaradi i ozbiljnije poslovne odluke. Ipak, izbegavajte da preuzmete veće finansijske obaveze samo zato što trenutno imate osećaj sigurnosti.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Finansije mogu da vas iznenade. Moguća je promena plana, iznenadni trošak, ali i neočekivana prilika za zaradu. Najvažnije je da ostanete fleksibilni i da ne reagujete impulsivno. Druga polovina oktobra povoljnija je za pregovore, nove projekte i dodatne izvore prihoda. Budite posebno pažljivi sa internet kupovinom i ponudama koje zvuče predobro da bi bile istinite.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Novčani horoskop za oktobar 2026. godine kaže da biste konačno mogli da rešite pitanje koje vas finansijski opterećuje već neko vreme. Moguće je vraćanje duga, dogovor o isplati ili priliv novca koji ste čekali. Ipak, mesec zahteva disciplinu, jer će biti mnogo iskušenja za nepotrebnu potrošnju. Ako uspete da napravite jasnu granicu između želja i stvarnih potreba, kraj oktobra mogli biste da dočekate mnogo mirnije.