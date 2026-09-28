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Mnogi prvo pomisle na jelovnik kada se povede reč o prljavim predmetima u restoranu. Međutim, i posudica za biber na stolu bila je među predmetima sa najviše bakterija. Pre nego što posegnete za biberom, možda ćete je od sada pogledati malo pažljivije. Da li je posudica masna ili lepljiva? Kada je poslednji put oprana? Teško je znati, jer se začini koji stoje na stolu često dopunjuju, ali ne rastavljaju i ne peru temeljno.

Devojka sedi u restoranu i čita jelovnik
Restoran Foto: Shutterstock

U istraživanju koje je ABC News sproveo 2010. godine, uzeti su brisevi sa predmeta na stolovima u 12 restorana. Jelovnici su imali najviši prosečan broj bakterija - oko 185.000, dok je na posudicama za biber izmereno oko 11.600. Taj nalaz ne znači da svaka posudica danas ima isti broj bakterija, niti da su sve pronađene bakterije opasne po zdravlje. Ipak, pokazuje zašto često dodirivani predmeti zaslužuju pažnju.

Zašto se baš posudice lako zanemare? Domaćin restorana i stručnjak za bezbednost potrošača Džonas Sikler rekao je za „Reader’s Digest“ da se mnoge brišu samo kada izgledaju prljavo, i to vlažnom krpom. U nekim restoranima ih prikupljaju i dopunjavaju, ali se, prema njegovim rečima, retko potpuno prazne i pravilno dezinfikuju.

posudice za so i biber se gotovo nikad ne peru u restoranu
Foto: Profimedia

Osim soli i bibera, na stolu mogu da stoje šećer, sir, kečap i drugi dodaci koje koristi više gostiju. Ako posudica deluje zaprljano ili je lepljiva, jednostavnije je zamoliti osoblje za novu nego je koristiti. Posle dodirivanja jelovnika i zajedničkih predmeta korisno je oprati ruke pre jela.

Poseban oprez potreban je kod teških alergija na hranu. Sikler upozorava da tragovi jela prethodnog gosta mogu dospeti na zajedničku posudicu. Ako imate ozbiljnu alergiju, recite to osoblju i nemojte koristiti začine koji stoje na stolu; zatražite novu, neotvorenu porciju.

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 Video: Mamin trik da dete bude mirno u restoranu

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Mamin trik da dete bude mirno u restoranu Izvor: TikTok/kayleepereiraa