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Suosnivač Microsofta Bil Gejts ne koristi veštačku inteligenciju za društvene odnose. Sedamdesetogodišnji milijarder gostovao je u nedeljnoj emisiji NBC-ja "Meet the Press", gde je govorio o razvoju veštačke inteligencije, njenoj budućnosti i načinu na koji ta tehnologija može da se koristi.

Iako AI koristi u poslovnom kontekstu, Gejts je otkrio da je ne uključuje u svoj privatni život i odnose s drugim ljudima.

Bil Gejts Foto: NETFLIX / Planet / Profimedia

Na pitanje voditeljke Kristen Velker postoje li situacije u kojima namerno izbegava veštačku inteligenciju, Gejts je odgovorio da je ne koristi za privatne odnose.

"Ne pitam je: 'Hej, sviđam li ti se? Jesam li dobra osoba?'. Jednostavno nikad nisam išao u tom smeru jer imam sreće s porodicom, prijateljima i svim ostalim", rekao je Gejts. Dodao je da se ne "druži" s veštačkom inteligencijom jer ona "zna da je on vrlo ozbiljna osoba".

Pozvao na stroža pravila za veštačku inteligenciju

Gejts je poslednjih meseci više puta govorio o potrebi za regulacijom veštačke inteligencije. Pozvao je američke zakonodavce da uvedu jasna pravila koja bi definisala način korišćenja te tehnologije.

"Niko ne misli da je samoregulacija dovoljna", rekao je Gejts. Smatra da se u razvoj zaštitnih mehanizama moraju uključiti institucije i političari.

"Potrebno je da policija i političari učestvuju i definišu kako bi trebalo da izgledaju zaštitni mehanizmi i nadzor", poručio je. Dodao je da bi takva pravila industriji donela dodatne obaveze, ali ne bi zaustavila razvoj tehnologije.

Predlaže poslove koje bi trebalo da rade samo ljudi

O uticaju veštačke inteligencije na tržište rada Gejts je pisao i u eseju objavljenom na svom blogu "Gates Notes" krajem avgusta. U njemu je predložio ideju stvaranja kategorije poslova koji bi bili "rezervisani za ljude".

Bil Gejts Foto: Shutterstock

"Verujem da ćemo, kako veštačka inteligencija i roboti budu napredovali, određene stvari ostaviti isključivo ljudima. To područje počeo sam da nazivam 'rezervisano za ljude' i to je primer ideja o kojima ćemo morati da razmišljamo", napisao je Gejts.

Objasnio je da ga taj izraz podseća na prirodne rezervate, odnosno mesta koja se svesno čuvaju jer bi njihov gubitak imao veliku vrednost.

AI bi mogla da promeni brojna radna mesta

Gejts smatra da će određivanje poslova koje bi trebalo da obavljaju isključivo ljudi biti složen proces, te da će se odluke razlikovati među državama.

Foto: Shutterstock

Kao primer je naveo brigu za starije osobe. Dok bi neke zemlje mogle da insistiraju na tome da tu ulogu imaju ljudi, druge bi zbog manjka radne snage mogle da prihvate pomoć robota.

Prema Gejtsovim rečima, među poslovima koji bi mogli prvi da osete posledice razvoja veštačke inteligencije su korisnička služba, prodaja, razvoj softvera i pravna pomoć. AI bi s vremenom mogla da preuzima zadatke poput analize kreditnih zahteva, obrade podataka i pomoći pri trijaži pacijenata.

"Mnogi poslovi će zauvek nestati", smatra Gejts, dodajući da će najveće promene verovatno osetiti početne i srednje pozicije. Iako će mnogi ljudi preći na druge poslove, promene povezane s gubitkom radnih mesta, prekvalifikacijom i pronalaskom novog zaposlenja biće značajne.

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