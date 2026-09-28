Slušaj vest

Instagram je predstavio novu opciju koja korisnicima omogućuje suptilno objavljivanje nove veze. Međutim, alat je odmah izazvao podeljene reakcije. Dok ga jedni smatraju korisnim, drugi ga opisuju kao ponižavajući i problematičan za odnose.

Nova funkcija, nazvana "Pixel", omogućuje korisnicima da pomoću tekstualne naredbe pikselišu osobe ili predmete na svojim fotografijama. Umesto ručnog prekrivanja lica takozvanim stikerima, sada je dovoljno upisati naredbu i zatražiti od Instagrama da zamuti određeni deo slike.Rezultat je gotovo potpuna neprepoznatljivost osobe, dok ostatak fotografije ostaje jasan.

Suptilno otkrivanje veze

Ova opcija je odmah povezana s takozvanim "soft launchom", odnosno postupnim i indirektnim otkrivanjem nove ljubavne veze na društvenim mrežama. To su obično fotografije na kojima se vidi samo ruka partnera, deo odeće ili senka, čime se javno signalizira da veza postoji, ali se identitet osobe još drži u tajnosti.

S novom funkcijom, umesto postupnog otkrivanja, korisnici mogu da objave celu fotografiju s partnerom čije je lice zamućeno. Iako postoje opravdani razlozi za skrivanje identiteta, poput zaštite privatnosti prijatelja ili zamućivanja slučajnih prolaznika, mnogi su u ovome prepoznali specifičnu namenu.

Instagram je novu opciju, koja se bazira na Meta AI tehnologiji, predstavio objavom: "Radite 'soft launch'? Tu smo za vas. Koristite Pixel efekat u storijima i uredite naredbu kako biste istakli šta želite da pikselišete - na primer, 'osobu desno'."

Podeljene reakcije korisnika

Korisnici su brzo reagovali, a mnogi su istakli da bi opcija mogla da se koristi i za namerno skrivanje partnera. "Osim ako ne objavljujete seriju storija u kojima postupno odmućujete sliku kao neku šalu, ovo je čisto ponižavanje", napisao je jedan komentator.

Foto: Shutterstock

Drugi su se složili. "Ako ćete nekoga da zamutite, onda tu osobu nemojte ni da objavljujete", jedan je od komentara. Pojavilo se i pitanje kako bi se osoba osećala da vidi svoju zamućenu fotografiju na profilu partnera. "Zamislite da ste u vezi, devojka kaže 'idemo da se slikamo', a sutradan vidite tu sliku na njenom Instagramu i lice vam je zamućeno", napisao je jedan korisnik.

Ipak, deo korisnika brani novu mogućnost. "Ovo je zapravo odlična stvar za roditelje koji ne žele da dele slike svoje dece", smatra jedna korisnica. Sam Instagram nije sugerisao da se opcija koristi isključivo za veze, već kao koristan alat za sve koji žele veću kontrolu nad sadržajem koji objavljuju.

Na kraju, nova funkcija otvara pitanje zašto bi neko uopšte skrivao partnera na fotografiji. Dok Instagram nudi alat za prikrivanje, ostaje otvoreno hoće li on pomoći korisnicima da izbegnu neprijatne razgovore koji bi mogli da uslede.

Video: Instagram instants