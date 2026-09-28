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Dok većina nas u zaboravljenim fiokama i na dnu ormana čuva stare, neupotrebljive mobilne telefone verujući da su potpuno bezvredni, tržište retke elektronike diktira potpuno drugačija pravila. Jedan izuzetno redak, fabrički zapečaćen iPhone prve generacije u besprekornom stanju, oborio je sve rekorde kada je na aukciji kuće LCG Auctions prodat za više od 185.000 evra. Da stavimo stvari u perspektivu, ovaj iznos ekvivalentan je ceni manjeg stana u Beogradu ili vrednosti nepunih dva bitkoina.

Milionska zarada na nostalgiji i celofanu

Kada je reč o kolekcionarskom tržištu pametnih telefona, dva faktora su presudna: tačan model i stanje u kojem se uređaj nalazi. Dok prosečna elektronika gubi vrednost čim izađe iz prodavnice, određeni istorijski primerci doživljavaju dramatičan skok cene.

Foto: Jiri Hera / Panthermedia / Profimedia

Originalni Apple iPhone, predstavljen sada već daleke 2007. godine, izazvao je pravu pometnju među kolekcionarima širom sveta. Reč je o klasičnom modelu sa 8 GB memorije, čija je početna maloprodajna cena u trenutku lansiranja iznosila 599 dolara. Njegova astronomska vrednost danas leži u jednoj jedinoj činjenici – telefon nikada nije izvađen iz originalne, fabrički zatvorene kutije.

Razlog zbog kojeg je ovaj tehnološki dragulj ostao netaknut zvuči gotovo nestvarno. Vlasnica telefona, Amerikanka Karen Grin, dobila je ovaj revolucionarni uređaj na poklon od prijatelja pre više od decenije i po. Međutim, u to vreme prvi modeli iPhone-a bili su vezani isključivo za specifične mreže, te samim tim nisu bili kompatibilni sa njenim tadašnjim operaterom, kompanijom Verizon. Ne želeći da menja broj i mrežu, Karen je kutiju jednostavno odložila u orman, gde je skupljala prašinu sve do trenutka kada je odlučila da je ponudi na aukciji.

Njena odluka da ne otcepi fabrički celofan isplatila se više nego što je ikada mogla da zamisli.

"Očekivali smo strastveno nadmetanje"

Sama aukcija privukla je ogroman broj investitora i ljubitelja tehnološke istorije, a krajnja cifra šokirala je i same organizatore, iako su znali da u rukama imaju izuzetno redak predmet.

"Očekivali smo strastveno nadmetanje za ovaj predmet i nismo se razočarali," izjavio je Mark Montero, osnivač kuće LCG Auctions, u zvaničnom saopštenju koje su preneli vodeći svetski mediji.

Slučaj Karen Grin nije usamljen incident, već deo rastućeg trenda na globalnom tržištu. Stari mobilni telefoni, ukoliko predstavljaju prekretnicu u dizajnu i tehnologiji, sve češće dostižu vrtoglave cene na platformama poput eBay-a i specijalizovanim aukcijama.Pravi dokaz za to je i prvi prenosni telefon kompanije Motorola, koji je nedavno promenio vlasnika na eBay-u za neverovatnih 120.000 evra, uprkos tome što je njegova originalna cena iznosila "samo" 3.200 evra.

Video: Kolekcionari podižu cene na aukcijama