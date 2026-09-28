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Internet su preplavili viralni snimci mačaka koje panično skaču kada ugledaju krastavac skriven iza svojih leđa. Iako mnogima to izgleda kao bezazlena šala, stručnjaci upozoravaju da takvi postupci mogu ostaviti ozbiljne i dugotrajne posledice na psihu životinje.

Video-snimci na kojima se vide komične reakcije mačaka kada ugledaju krastavac postali su izuzetno popularni na društvenim mrežama. Vlasnici su se doslovno utrkivali u tome da pokažu koliko su uspeli da preplaše svog ljubimca, ne shvatajući štetnost takvih postupaka. Mnogi su ovu pojavu objašnjavali teorijom da krastavac mačku podseća na zmiju, njenog prirodnog neprijatelja u divljini. Bihevioristi ističu da mačka genetski nosi instinkt za izbegavanje zmija i da svaki duguljasti zeleni predmet može izazvati trenutnu reakciju odbrane.

Foto: Axel Heimken / DPA / Profimedia

Međutim, brojni veterinari tvrde da pravi problem nije u samom obliku povrća, već u nečem sasvim drugom. Reč je o iznenadnoj pojavi nepoznatog objekta u prostoru u kojem se mačka inače oseća potpuno zaštićeno i opušteno, što je ključno za njen normalan životni ritam u kući i osećaj smirenosti. Mačke burno reaguju kada im se naruši taj osećaj sigurnosti, posebno u prostorijama koje smatraju svojim utočištem.

Kada mačka jede ili pije vodu, ona je u stanju najveće opuštenosti i ranjivosti. Stavljanje nepoznatog predmeta iza njenih leđa u tom trenutku aktivira snažan refleks za preživljavanje i bekstvo od opasnosti. Nervni sistem daje signal za nagli porast adrenalina, što rezultira onim visokim skokom koji vidimo na snimcima. Stručnjakinja za ponašanje životinja, doktorka Pamela Peri, objašnjava da mačke nemaju urođeni strah od zmija, već jednostavno burno reaguju na iznenadnu pojavu novog predmeta koji do malopre nije bio tu.

Foto: Axel Heimken / DPA / Profimedia

Ukoliko se ovakve stresne situacije ponavljaju, kod ljubimca može doći do izražene anksioznosti i različitih poremećaja u ponašanju, uključujući depresiju i agresivnost. Takvo izlaganje ekstremnom stresu narušava godinama građeno poverenje između vlasnika i mačke, čineći je trajno nervoznom i izrazito uplašenom.

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Pored straha od krastavaca, postoji još mnogo duboko ukorenjenih mitova o mačjem ponašanju i inteligenciji. Često se pogrešno veruje da su mačke manje inteligentne od pasa samo zato što ih je teže dresirati da donesu lopticu ili sednu na komandu. Naučnici naglašavaju da je struktura mačjeg mozga zapravo neverovatno slična ljudskoj, sa izrazito dobro razvijenim područjima za rešavanje problema. Mačke poseduju kognitivne sposobnosti koje se mogu uporediti sa sposobnostima dvogodišnjeg deteta, a njihovo učenje zasniva se na posmatranju i oponašanju.

Foto: Axel Heimken / DPA / Profimedia

Njihovo pamćenje je izuzetno dugotrajno, pa mogu da pamte rešenja različitih problema, poput otvaranja vrata ili ormarića, čak deset godina. Njihova nezavisnost apsolutno nije znak nedostatka inteligencije, već pokazatelj izuzetno visoke samostalnosti i genetske predodređenosti za preživljavanje u prirodi bez oslanjanja na čopor.

Još jedan veoma raširen mit tvrdi da su mačke hladne, potpuno nezavisne i nesposobne da stvore duboke emocionalne veze sa svojim vlasnicima. Nedavno istraživanje na Državnom univerzitetu Oregon pokazalo je da mačke razvijaju isti oblik privrženosti prema svojim starateljima kao što to čine psi i mala deca. Više od 60 odsto posmatranih mačaka pokazalo je sigurnu privrženost, koristeći svog vlasnika kao primarni izvor utehe i sigurnosti u nepoznatim situacijama. Iako svoja osećanja pokazuju na znatno suptilnije načine, poput sporog treptanja, trljanja glavom ili tihog mjaukanja, njihova povezanost sa ljudima je snažna.

Foto: Axel Heimken / DPA / Profimedia

Razumevanje njihovih pravih potreba ključno je za srećan suživot, a plašenje krastavcima tome svakako ne doprinosi. Mačke zaslužuju poštovanje, ljubav i siguran dom oslobođen nepotrebnog stresa i okrutnih šala koje služe samo za prikupljanje pregleda na različitim internet platformama. Zato, sledeći put kada pomislite na takvu vrstu zabave, setite se kakvu štetu možete naneti svom kućnom ljubimcu. Bezuslovna ljubav ne poznaje strah.

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