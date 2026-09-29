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Godinama je gajio gustu, dugačku bradu koja je postala njegov zaštitni znak - do te mere da su svi oko njega zaboravili kako uoptšte izgleda oblik njegove vilice. Za njegovu partnerku, ta brada bila je jedino izdanje koje je ikada zaista poznavala i na koje se potpuno navikla.

A onda je, u potpunoj tajnosti, otišao u kupatilo, uzeo mašinicu i rešio da završi jednu čitavu eru.

Gusta dlaka padala je u umivaonik sloj po sloj, otkrivajući kožu koja godinama nije videla sunčevu svetlost. Kada je konačno završio i prešao dlanom preko potpuno glatkog lica, u ogledalu ga je sačekao stranac. Znao je da je trenutak za otkrivanje reakcije neprocenjiv, pa je tiho izašao u dnevnu sobu gde ga je čekala devojka.

Stao je ispred nje bez ikakve najave.

U prvim sekundama nastao je potpadajući tajac. Njene oči su šetale gore-dole u potpunom šoku, dok je mozak pokušavao da poveže poznati glas i figuru sa potpuno novim licem koje je stajalo pred njom. Izgledao je bar deset godina mlađe, potpuno drugačije, gotovo neprepoznatljivo.

A onda je tišinu prekinuo grohotan, nezaustavljiv smeh.

Devojka je pokrila lice rukama, pokušavajući da uhvati vazduh dok su joj suze išle od smeha. Prizor čoveka s kojim živi godinama, a koji odjednom izgleda kao golobradi srednjoškolac, bio je previše komičan i neočekivan. Svaki put kada bi pokušala da ga pogleda ozbiljno i uputi mu kompliment, iznova bi briznula u smeh.

Njegov radikalni potez doneo je potpunu svežinu u njihovu svakodnevicu, a reakcija pune neverice i smeha pokazala je da nekad i najprostija promena izgleda može da kreira uspomenu koja se pamti čitavog života.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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