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Ruska republika Jakutija, smeštena na severoistoku Sibira, poznata je kao jedno od najhladnijih naseljenih mesta na svetu, gde temperature mogu pasti i do neverovatnih -71°C. Život u ovim uslovima predstavlja izazov kakav je teško zamisliti, ali za stanovnike ovog regiona to je svakodnevica ispunjena trudom, prilagođavanjem i nepokolebljivim duhom.

Prilagođavanje ekstremnim uslovima

U Jakutiji živi nekoliko stotina hiljada ljudi, od kojih mnogi borave u zabačenim selima. Njihova naselja i domovi dizajnirani su da izdrže surove klimatske uslove. Kuće su građene od čvrstog drveta i opremljene debelom termoizolacijom kako bi zadržale toplotu. Većina domaćinstava koristi peći na drva, koje su ključne za održavanje ugodne temperature tokom duge i hladne zime.

Pogledajte u galeriji kako izgleda život stanovnika Jakutije:

1/10 Vidi galeriju Jakutija Foto: Roman Denisov / Sputnik / Profimedia

Jedan od jedinstvenih aspekata svakodnevnog života u Jakutiji jeste upotreba grejanih toaleta, što sprečava kontakt sa smrznutim površinama. Ovakva praktična rešenja pokazatelj su koliko je prilagodljivost važna za opstanak u ovako ekstremnim uslovima.

Zima kao deo kulture i rekreacije

Iako je klima surova, zima nije samo izvor problema – ona je i deo kulturnog identiteta. Stanovnici Jakutije često se bave zimskim sportovima poput hokeja, skijanja i sankanja, čime održavaju fizičko i mentalno zdravlje, ali i stvaraju trenutke radosti usred hladnoće.

Zima ih tera da se stalno kreću, da hodaju i da marširaju u mestu, jer ako duže stoje, postoji mogućnost da im se cipele zalepe za podlogu. Neretko im je lice ispucalo i u brazdama dubokim, jer od vetra puca i stvaraju se mikro oštećenja.

Poljoprivreda i prirodni resursi

Poljoprivreda igra značajnu ulogu u životu lokalnog stanovništva. Uzimajući u obzir kratko leto, Jakuti uspevaju da uzgajaju povrće i gaje stoku. Većina hrane dolazi iz njihovih domaćinstava, što garantuje svežinu i kvalitet. Pored toga, stanovnici se bave ribolovom, berbom bobičastog voća i uzgojem irvasa. Irvasi su od suštinskog značaja za lokalnu ekonomiju – njihovo meso, kože i rogovi koriste se u ishrani, zanatstvu i industriji.

1/10 Vidi galeriju Najhladniji grad na svetu - Jakutsk Foto: Printscreen Youtube/Maria Solko

Izazovi svakodnevnog života

Ipak, život u Jakutiji nije bez poteškoća. Stanovnici sela često se suočavaju s ograničenim pristupom zdravstvenim i obrazovnim ustanovama. Za osnovne usluge poput lekarske pomoći, često su primorani da prelaze velike udaljenosti. Uprkos tome, njihov duh zajedništva i međusobna podrška pomažu im da prevaziđu svakodnevne prepreke.

Klikom na link otkrijte kako se greju ljudi u najhladnijem gradu na svetu.

Ljubav vode samo u junu mesecu

Prema zvaničnom izveštaju Evropske službe za praćenje klimatskih promena Kopernikus (C3S), jun 2024. godine ušao je u istoriju kao najtopliji šesti mesec od početka modernih merenja, pri čemu je Sibir izdvojen kao jedan od regiona sa najizraženijim i najekstremnijim temperaturnim anomalijama na planeti. Ovaj ruski region suočio se sa toplotnim talasima tokom kojih su temperature dostizale i preko 38°C, što je, prema analizi Kopernikusa, direktno pogodovalo ranom izbijanju razornih šumskih požara i ubrzanom otapanju permafrosta. S obzirom da se najviše dece rađa u martu i aprilu u Sibiru, smatra se da tamošnji stanovnici najviše vode ljubav u najtoplijim mesecima, a to su jun i jul.

1/9 Vidi galeriju Noriljsk u Sibiru – industrijski grad unutar Arktičkog kruga koji je poznat kao najdepresivniji grad Foto: Alexander Manzyuk / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kulturno nasleđe i tradicija

Stanovnici Jakutije izuzetno cene svoje kulturno nasleđe. Tradicionalne veštine i zanati, poput obrade kože, izrade odeće i pripreme tradicionalnih jela, prenose se s generacije na generaciju. Ovi zanati ne samo da su korisni za opstanak već čuvaju autentičnost i duh prošlih vremena.

Snaga i izdržljivost ljudi u Jakutiji

Posmatrajući njihov svakodnevni život, nemoguće je ne diviti se snazi i izdržljivosti ovih ljudi. U najhladnijem naseljenom mestu na svetu, oni ne samo da opstaju već i nalaze sreću u jednostavnim, ali značajnim trenucima. Podrška zajednice, očuvanje tradicije i radost u malim stvarima temelj su njihovog života.

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