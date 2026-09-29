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Najskupljim začinom na svetu smatra se biljka šafran, jedinstvena po svom mirisu i aromi koji nisu baš uvek po svačijem ukusu. Prepoznatljiva je po svojim crvenim detaljima cveta koji se suše i sakupljaju, a mnogi ne znaju da je proizvodnja njenog začina mnogo komplikovanija nego kod ostalih biljaka.

Najveći proizvođač šafrana danas je Iran, koji proizvodi oko 90 odsto njegove ukupne količine, a listi značajnih izvoznika mogu da se dodaju i Kašmir u Indiji i Španija.

Istorija se vezuje za Grčku

Nastanak šafrana vezuje se za upravo za Grčku. Prema legendi, zgodni smrtnik po imenu Krokus zaljubio se u Smilaks, prelepu nimfu. Međutim, Smilaks je odbila njegovu ljubav, nakon čega je Krokus pretvoren u ljubičasti cvet šafrana.

Što se tiče istorije uzgajanja šafrana, ona seže više od 3.000 godina u prošlost i obuhvata različite kulture. Iako se ne zna gde je šafran tačno nikao po prvi put, istorijski izvori navode da su ga u Indiju doneli persijski vladari oko 500. godine pre nove ere.

Jedna od prvih istorijskih referenci šafrana potiče i iz drevnog Egipta, gde ga je, prema predanju, Kleopatra koristila kao mirisnu i zavodljivu esenciju. Osim nje, i stari Grci i Rimljani veoma su cenili ovaj začin i koristili ga kao parfem, a posipali su ga i na javnim mestima. Tokom Rimskog carstva, car Neron je, prema istorijskim zapisima, naredio da se ulice Rima pospu šafranom kada je ulazio u grad.

osušeni cvetovi šafrana u beloj činijici na stolu Foto: Shutterstock

Ima tri najčešće vrste

Tri najkorišćenije vrste šafrana su:

- Lača ili Mongra šafran - Uzgaja se isključivo na kašmirskom tlu, a prepoznaje se po tamnocrvenim nitima. Smatra se najtamnijom među svim vrstama šafrana na svetu i često se smatra jednim od najkvalitetnijih šafrana zbog svog dugotrajnog ukusa i arome. Veoma je skup i retko može da se pronađe van Indije.

- Akvila šafran - Uzgaja se u dolini Naveli i na Sardiniji u Italiji, a spominje se i kao iranski šafran. Ova vrsta šafrana ima kraće niti od kašmirskog šafrana, pa su i same niti kraće. Svetlije je crvene boje, ali se smatra veoma kvalitetnim. Proizvodi se u velikim količinama, pa je široko dostupan i ima pristupačniju cenu.

- Krem ili španski superior šafran - Ova vrsta se često koristi u SAD i sadrži više žutih delova cveta i više biljnog otpada, zbog čega je jeftiniji od drugih vrsta šafrana.

Šta šafran čini najskupljim začinom na svetu?

Od jednog cveta šafrana, može da se dobije oko 30 mg svežeg šafrana. Nakon sušenja, ta količina se smanjuje na svega oko 7 mg.

Pogledajte kako se odstranjuju delovi šafrana potrebni za proizvodnju začina:



Za proizvodnju 1 grama suvih šafranovih niti potrebno je oko 150 cvetova šafrana. Da bi se dobio jedan kilogram suvih šafranovih niti, potrebno je ubrati približno 170.000 cvetova, što zahteva oko 40 sati ručnog rada.

Zbog toga, proces proizvodnje začina veoma je komplikovan, pa utiče na visoku cenu.

Zdravstvene koristi su mu mnogobrojne

Šafranu se pripisuju različite zdravstvene koristi izvedene iz verovanja narodne medicine država izvoznica, uključujući tu:

- podsticanje boljeg učenja jer može da poboljša pamćenje

- moguće povećanje vitalnosti

- podsticanje rasta kose

- moguću zaštitu od prehlade

- ublažavanje simptoma artritisa

- mogućnosti poboljšanja vida

- moguću pomoć kod nesanice

- moguće poboljšanje varenja

- ubrzavanje zarastanja rana





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