Slušaj vest

Frojd, jedan od najpoznatijih psihijatara ali i otac psihoanalize, iza sebe je ostavio brojne mudre rečenice, koje ljudi danas koriste, prepoznajući razne mane ljudskog roda oko sebe. Zanimljivo je to kako su se njegovi stavovi odnosili na ljude u vremenu u kom je živeo, a kako ništa manje nisu primenjivi ni danas.

Jedan od njih, veoma zanimljiv, odnosio se i na površne i zlonamerne ljude. Frojd je jednom rekao: Kada se nađete u situaciji da se čudite nečijem postupku ili ponašanju generalno, ili da vas je sramota zbog nečijih izjava ili stavova, odmah treba da shvatite s kakvom osobom imate posla.

Ljudi koji se ne mogu pohvaliti preterano visokom inteligencijom, često će nastojati da vas ponize ili obesmisle vaše stavove i razmišljanje. U takvoj situaciji, vi nikako ne treba da im se dokazujete, niti da se nervirate.

Kako da se ponašate prema njima

Na vama je da, ukoliko želite, pomognete toj osobi da shvati neke stvari, ali u tome ne treba da preterujete, jer neki ljudi jednostavno odbijaju da priznaju da nisu u pravu. U suprotnom, samo se sklonite. Takođe, pred takvim ljudima ne treba ni da spuštate svoje kriterijume i radite stvari koje oni požele. Zarad nečijeg prihvatanja i poverenja, ne treba da spuštate cenu svog dostojanstva.

(Kurir.rs/Najžena)

Ne propustiteZanimljivostiIzbacio ženu iz spavaće sobe pa u krevet doveo svastiku: Svet je bio šokiran zbog njegovog čudnog odnosa sa najmlađom ćerkom Anom
sigmund-frojd0629899558.jpg
ZanimljivostiFrojd imao aferu sa svastikom Minom: Kada mu je supruga Marta rekla ovo, više nije mogao da bude intiman sa njom
Sigmund Frojd, Marta Frojd
ŽivotČesto vam u snove dolaze preminule voljene osobe? I Frojd i Jung su verovali da to ima svoju svrhu i da nije slučajno
Noćna mora.jpg
ŽenaOva Ruskinja je zavela najveće umove sveta: Usvojila ćerku muževljeve ljubavnice, Niče zbog nje hteo da se ubije, a Frojd joj je zbog ovoga ostao dužan do kraja
Lu Andreas Salome

 VIDEO: Petar Božović dobitnik Dobričinog prstena: 

01:47
PETAR BOŽOVIĆ DOBITNIK DOBRIČINOG PRSTENA: Teret je veliki, ne bih se svađao ni sa Frojdom ni sa Jungom (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija