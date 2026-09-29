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Naoružan detektorom metala, Dejvid Hol krenuo je u potragu kroz regionalni park Meriboro, nedaleko od Melburna u Australiji. Umesto očekivanog blaga, naišao je na neobičan, težak kamen crvenkaste boje koji je bio zatrpan u žutoj glini. Na prvi pogled, bio je uveren da je pronašao zlatni grumen.

Hol je neobičnu stenu pronašao 2015. godine, na području koje je tokom 19. veka bilo jedno od središta australijske zlatne groznice. Zbog toga mu je ideja da se u kamenu krije zlato delovala sasvim logično, pa je odlučio da otkrije šta se nalazi unutra.

Kada je pokušao da ga razbije, shvatio je da je pred njim nešto mnogo čvršće nego što je očekivao. Koristio je testeru za kamen, ugaonu brusilicu i bušilicu, a pokušao je čak i da ga rastvori pomoću kiseline. Ništa nije pomoglo. Kamen nije popuštao čak ni pod udarcima čekića.

Upravo ta neobična čvrstina probudila je njegovu sumnju. Umesto da nastavi da ga uništava, Hol je odlučio da kamen odnese stručnjacima u Muzej u Melburnu.

Foto: Youtube/ ScienceAlert

Tamo je usledilo iznenađenje

Godinama nakon što ga je pronašao, Hol je saznao da u rukama nije imao zlato, već veoma redak meteorit star oko 4,6 milijardi godina. Istraživači su ga nazvali Meriborou, po gradu u čijoj je blizini pronađen.

Stena je bila teška čak 17 kilograma, a stručnjaci su uspeli da je preseku tek uz pomoć dijamantske testere. Analiza je pokazala visok procenat gvožđa, zbog čega je meteorit svrstan u grupu običnih hondrita Ha5. U njegovoj unutrašnjosti uočene su i sitne kristalizovane čestice minerala poznate kao hondrule.

Geolog Muzeja u Melburnu Dermot Henri objasnio je da meteoriti predstavljaju svojevrsne prirodne kapsule koje naučnicima omogućavaju da zavire u daleku prošlost.

meteorit Foto: printscreen/youtube/ ScienceAlert

"Meteoriti su nam najjeftiniji način da istražimo svemir. Oni nas vraćaju u prošlost i daju nam putokaze o starosti, načinu formiranja i hemiji našeg Sunčevog sistema, uključujući i Zemlju", rekao je Henri.

Prema njegovim rečima, određeni meteoriti mogu da pruže podatke o dubokoj unutrašnjosti naše planete, dok se u nekima nalazi i takozvana "zvezdana prašina" starija od samog Sunčevog sistema. Takav materijal naučnicima može pomoći da razumeju nastanak i razvoj zvezda, kao i poreklo elemenata od kojih je izgrađen periodni sistem.

Posebno su značajni meteoriti koji u sebi nose organske molekule, poput aminokiselina, odnosno osnovnih gradivnih jedinica života.

Iako naučnici nisu uspeli da utvrde tačno odakle je Meriborou stigao, postoji pretpostavka o njegovom poreklu. Smatra se da je potekao iz asteroidnog pojasa između Marsa i Jupitera, gde je mogao da bude izbačen nakon sudara sa drugim asteroidima, pre nego što je njegov put završen padom na Zemlju.

Analiza je pokazala i da se ovaj svemirski kamen na našoj planeti možda nalazi između 100 i 1.000 godina.

Zanimljivo je da je meteorit Meriborou, uprkos tome što ga je Hol prvobitno smatrao mogućim zlatnim grumenom, zapravo mnogo ređi od zlata. U australijskoj državi Viktorija do tada je bilo zabeleženo svega 17 meteorita, a ovaj je drugi najveći hondritski primerak pronađen u toj državi. Veći je samo primerak težak 55 kilograma, koji je identifikovan 2003. godine.

Foto: Youtube/ ScienceAlert

Priča o Holovom otkriću nije jedini slučaj u kojem je svemirska stena godinama prolazila nezapaženo. Jedan drugi meteorit, o kojem je "ScienceAlert" pisao 2018. godine, čak je osam decenija menjao vlasnike i korišćen je kao običan predmet za pridržavanje vrata, pre nego što je utvrđeno njegovo pravo poreklo.

Zato kamen koji izgleda sasvim obično možda ipak nije bezvredan. Neki od njih mogu skrivati priču staru milijardama godina, a ponekad i mnogo vrednije otkriće nego što bi čovek mogao da pretpostavi. Zato ipak proverite da u svom dvorištu nemate izrazito teških i teško lomljivih stena, možda sedite na "rudniku zlata".

Kurir.rs