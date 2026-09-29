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Veliki ljubavni horoskop za oktobar 2026. Šta horoskopske znake očekuje na emotivnom planu tokom narednog meseca saznajte u detaljnoj astrološkoj prognozi.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prema ljubavnom horoskopu za oktobar 2026, Ovnovi će želeti više uzbuđenja, ali će okolnosti tražiti malo više strpljenja. Zauzeti mogu imati potrebu da pokrenu promene u vezi, dok slobodne očekuju zanimljivi susreti kada najmanje budu planirali. Ne žurite sa zaključcima i ne izazivajte rasprave samo zato što vam je potrebno uzbuđenje. Savet: Usmerite energiju na zajednički plan, putovanje ili aktivnost koja će vas povezati.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ljubavni horoskop za oktobar 2026. predviđa Bikovima mirniji, nežniji period u kojem će najviše ceniti sigurnost i bliskost. Zauzeti će želeti više vremena nasamo sa partnerom, dok slobodni mogu privući osobu koja im uliva poverenje. Nemojte dozvoliti da potreba za komforom preraste u monotoniju. Savet: Napravite mali romantični ritual sa partnerom – zajedničku večeru, šetnju ili veče bez telefona.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prema ljubavnom horoskopu za oktobar 2026, Blizanci će morati da obrate posebnu pažnju na komunikaciju. Sitne nesuglasice mogu prerasti u veći problem ako se osećanja prećute ili se poruke šalju između redova. Slobodni mogu upoznati nekoga kroz društvo ili razgovor koji će ih iznenaditi. Savet: Recite otvoreno šta osećate i ne očekujte da partner sam shvati ono što vam je na umu.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ljubavni horoskop za oktobar 2026. predviđa Rakovima potrebu za emocionalnom sigurnošću i toplinom. Bićete posebno vezani za porodicu i partnera, a prošla sećanja mogu ponovo probuditi snažne emocije. Zauzeti će želeti da učvrste odnos, dok slobodni mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Savet: Uživajte u nostalgiji, ali nemojte živeti u prošlosti – ono što imate danas zaslužuje vašu pažnju.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prema ljubavnom horoskopu za oktobar 2026, Lavovima će više nego inače biti potrebno da osete da su voljeni i cenjeni. Partnerova pažnja biće vam veoma važna, ali isto toliko treba da je pružite i vi. Slobodni Lavovi mogu privući nekoga ko će im pokazati iskreno divljenje. Savet: Ne čekajte da druga strana napravi prvi korak – pokažite joj koliko vam znači i pohvalite ono što zaista cenite.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ljubavni horoskop za oktobar 2026. predviđa Devicama period u kojem će ljubav najviše pokazivati kroz dela. Bićete spremni da pomognete partneru i rešavate svakodnevne probleme, ali pazite da briga ne pređe u kritiku i kontrolu. Slobodne Device mogu se zainteresovati za osobu koja deluje pouzdano i odgovorno. Savet: Pored praktične pomoći, izgovorite i ono jednostavno "volim te“ – reči su ponekad najpotrebnije.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prema ljubavnom horoskopu za oktobar 2026, Vage ulaze u period u kojem će njihov šarm i potreba za harmonijom biti posebno izraženi. Romantični trenuci mogu osvežiti postojeću vezu, dok slobodne Vage mogu privući pažnju na mestu gde to najmanje očekuju. Ipak, nemojte skrivati probleme samo da biste održali mir. Savet: Iskren razgovor može biti mnogo korisniji od prećutkivanja svega što vas povređuje.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ljubavni horoskop za oktobar 2026. predviđa Škorpijama snažne emocije i potrebu da odnosi postanu dublji. Nećete biti zadovoljni površnim odgovorima i želećete da znate na čemu ste. To može doneti zbližavanje, ali i ljubomoru ako pokušate da kontrolišete partnera. Slobodne Škorpije očekuje privlačnost koju neće lako moći da ignorišu. Savet: Verujte osećanjima, ali partneru ostavite dovoljno prostora.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prema ljubavnom horoskopu za oktobar 2026, Strelčevi će želeti više slobode, zabave i novih iskustava. Zauzeti mogu poželeti da razbiju rutinu, dok slobodni imaju priliku za zanimljivo poznanstvo kroz izlazak, putovanje ili društvo. Ne dozvolite da potreba za avanturom učini da zanemarite osobu koja vam je važna. Savet: Unesite nešto novo u vezu, čak i ako je to samo spontani izlet ili neplanirano zajedničko veče.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ljubavni horoskop za oktobar 2026. predviđa Jarcima izazov da pronađu ravnotežu između obaveza i ljubavi. Posao i odgovornosti mogu zauzeti previše prostora, zbog čega bi partner mogao da se oseti zapostavljeno. Slobodni Jarčevi mogu upoznati osobu preko posla ili zajedničkih obaveza. Savet: Ne čekajte slobodan trenutak koji možda neće doći – odvojite vreme za osobu koju volite i pokažite joj da vam je važna.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prema ljubavnom horoskopu za oktobar 2026, Vodolije će želeti da izbegnu rutinu i unesu više spontanosti u ljubavni život. Zauzeti mogu poželeti nova zajednička iskustva, dok će slobodne privući osobe koje razmišljaju drugačije. Ipak, ne zaboravite da partneru nisu dovoljni samo razgovori i ideje – potrebna mu je i emotivna bliskost. Savet: Saslušajte osećanja druge osobe bez potrebe da odmah ponudite rešenje.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ljubavni horoskop za oktobar 2026. predviđa Ribama veoma emotivan period u kojem će intuicija biti snažna, a potreba za dubokom povezanošću izražena. Zauzeti će želeti više nežnosti i razumevanja, dok slobodne Ribe mogu doživeti susret koji će im dugo ostati u mislima. Ipak, ne idealizujte osobu koju tek upoznajete. Savet: Verujte svom osećaju, ali pustite da vreme pokaže da li je ono što osećate zaista ljubav.