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Atol Palmeira nalazi se u samom srcu Tihog okeana, na pola puta između Havaja i Američke Samoe. Iako na prvi pogled deluje kao definicija tropskog raja sa tirkiznim lagunama i gustim palmama, ovo nenaseljeno ostrvo nosi reputaciju jednog od najmračnijih i najzagonetnijih mesta na Zemlji.

Zloslutna istorija i „Prokletstvo Palmeire“

Atol je prvi put zvanično zabeležen 1798. godine kada je na njega naleteo američki kapetan Edmund Faning. Tokom narednih vekova, oko ostrva se vezao niz neobjašnjivih nesreća:

Ostrvo je opkoljeno izuzetno opasnim i nepredvidivim koralnim grebenima. Brojni brodovi su se nasukali na njih čak i po potpuno mirnom vremenu i pod vedrim nebom.

Prema legendi, 1816. godine španski brod Esperanza, nakrcan opljačkanim blagom iz imperije Inka, doživeo je brodolom u blizini atola. Preživeli mornari su navodno zakopali zlato na ostrvu, a kada su pokušali da pobegnu na improvizovanim splavovima, većina je stradala. Blago nikada nije pronađeno.

Oni koji su provodili vreme na ostrvu, od vojnika tokom Drugog svetskog rata do avanturista, često su prijavljivali neobjašnjive napade paranoje, neprijateljstva i depresije. Vojni zapisi iz 1940-ih beleže neobično visok broj samoubistava i neobjašnjivih oružanih sukoba među stacioniranim vojnicima.

Atol Palmeira Foto: digitaleye / USFWS, J Marshall - Tribaleye Images / Alamy / Profimedia

Zločin iz 1974. i roman "And the Sea Will Tell"

Misterija koja je Palmeiru lansirala u svetsku javnost dogodila se u leto 1974. godine: Mali i Meri Džon Beker. Bogati američki par otplovio je na Palmeiru svojom luksuznom jahtom Sea Wind, planirajući da tamo živi dve godine izolovan od sveta.

Na ostrvu su zatekli drugog avanturistu, Baka Vokera, koji je izbegavao zakon i na ostrvo stigao sa devojkom u trošnom brodiću sa malo hrane. Nekoliko meseci kasnije, Bak Voker se pojavio na Havajima upravljajući ukradenom jahtom parija Beker. Tvrdio je da su se Mak i Meri utopili u nesreći.

Godine 1981, drugi bračni par koji je posetio Palmeiru pronašao je na obali aluminijumski sanduk koji su morske struje izbacile iz vode. U njemu su se nalazili karbonizovani ostaci Meri Beker. Bak Voker je kasnije osuđen za ubistvo, dok telo Maka Bekera nikada nije pronađeno. O ovom slučaju je napisan i poznati bestseler i snimljen film.

Prirodne i geografske anomalije

Pored mračnih priča, Palmeira fascinira i naučnike zbog specifičnih fizičkih osobina:

Zbog specifičnih magnetnih i meteoroloških prilika, kompasi i moderni GPS uređaji povremeno pokazuju odstupanja u neposrednoj blizini atola.

Voda u lagunama vrvi od ajkula – područje ima jednu od najgušćih populacija ajkula na svetu. Pored toga, na ostrvu žive ogromne kokosove rakovi (koji mogu narasti do 1 metra) i na hiljade otrovnih stvorenja.

Danas je Palmeira zaštićeni rezervat prirode pod upravom američke organizacije The Nature Conservancy i Službe za ribolov i divlje životinje SAD. Pristup je strogo restricted – dozvoljen je samo malim timovima naučnika koji proučavaju klimatske promene i očuvane koralne grebene.