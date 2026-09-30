Kako magneti na vratima utiču na rad frižidera

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Magnet iz Pariza, mora, omiljenog grada ili sa prvog zajedničkog putovanja možda deluje kao običan ukras na frižideru. Međutim, istraživanja pokazuju da ovakvi mali suveniri mogu da imaju mnogo veću ulogu - pomažu nam da čuvamo uspomene i kroz njih gradimo priču o sopstvenom životu.

Studija objavljena 2024. godine u časopisu "Annals of Tourism Research" bavila se upravo magnetima sa putovanja i značenjem koje im ljudi pridaju nakon povratka kući.

Istraživači sa nekoliko evropskih univerziteta razgovarali su sa 19 ljudi o njihovim kolekcijama magneta i uspomenama koje vezuju za njih. Pokazalo se da jedan mali predmet može da probudi veoma konkretna sećanja - ne samo na mesto koje je na njemu prikazano, već i na ljude, događaje i određene periode života.

Zašto magnet može da bude moćniji od fotografije

Tokom putovanja danas napravimo desetine ili stotine fotografija, ali veliki deo njih ostane zaboravljen među hiljadama slika na telefonu. Magnet funkcioniše drugačije jer se nalazi na mestu koje svakodnevno gledamo.

Magneti mogu biti moćniji od fotografija Foto: Andrey Mihaylov / Alamy / Profimedia

Dok otvaramo frižider, spremamo ručak ili ulazimo u kuhinju po kafu, pogled može slučajno da padne na njega. Nije potrebno da namerno otvorimo album ili galeriju fotografija kako bismo se nečega setili - uspomena se pojavljuje sama.

Učesnici istraživanja povezivali su magnete sa ljudima sa kojima su putovali, porodičnim događajima, decom koja su u međuvremenu odrasla, ali i osobama kojih više nema.

Frižider kao mala mapa života

Zbog toga kolekcija magneta vremenom može da postane svojevrsna hronologija života. Jedan magnet može da bude sa prvog zajedničkog odmora, drugi sa porodičnog putovanja, treći poklon prijatelja, a četvrti uspomena na period koji je vlasniku bio posebno važan.

Njihova vrednost zato često nema mnogo veze sa cenom ili izgledom. Čak i stari, oštećeni ili naizgled beznačajni magnet može da ostane na frižideru godinama zato što predstavlja nešto mnogo važnije od samog predmeta.

Istraživači ovu ulogu suvenira povezuju sa svojevrsnim "radom sećanja" - predmet pomaže da se određena iskustva sačuvaju i ponovo izazovu emocije dugo nakon što se putovanje završilo.

Magneti ne moraju da budu povezani samo sa srećnim momentima Foto: Tjeerd Kruse / Panthermedia / Profimedia

Ne bude svaki magnet samo lepe uspomene

Zanimljivo je da magneti ne moraju da budu povezani isključivo sa srećnim trenucima. Neki mogu da podsete na komplikovane odnose ili težak period života koji je prošao.

Upravo zato dva frižidera puna gotovo identičnih magneta mogu da pričaju potpuno različite priče. Za gosta je to možda samo naziv nekog grada na vratima frižidera, dok vlasniku isti predmet predstavlja određenu osobu, odnos ili trenutak koji pamti godinama.

Šta magneti govore o identitetu

Kada biramo koje predmete ćemo zadržati i svakodnevno gledati, na neki način biramo i iskustva kojima dajemo posebno mesto u svom životu.

Zato frižider prekriven magnetima nije nužno samo kolekcija turističkih suvenira. Vremenom može da postane mala lična mapa svega što smo doživeli, mesta na kojima smo bili i ljudi koji su bili deo tih trenutaka.

Na vratima frižidera tako ne čuvamo samo uspomene sa putovanja. Nesvesno ostavljamo izložene delove sopstvene životne priče.

(Kurir.rs/Blic)

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