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Katja Breznik i Andrej Stjepčević, par iz Slovenije, proveli su godine tragajući za idealnim zemljištem na kojem bi podigli svoju novu montažnu kuću. Priroda, šuma i blizina vode bili su im na vrhu liste prioriteta, ali uz uslov da lokacija bude nedaleko od Slovenske Bistrice i autoputa. Posle dve godine intenzivne potrage, našli su parcelu koja je odgovarala gotovo svim njihovim kriterijumima.

Pogledajte kako je izgledala kuća pre renoviranja:

1/7 Vidi galeriju Katja Breznik i Andrej Stjepčević, par iz Slovenije, renovirali kuću staru 100 godina (pre) Foto: Printscreen/Instagram/prenova.hiske

Međutim, na njoj se već nalazila kuća stara čitav vek, sačinjena delom od drveta, a delom od čvrstog materijala. Prvobitna zamisao bila je da stari objekat sruše i na višoj tački placa podignu novu kuću.

"Šteta je rušiti ovakvo drvo"

Imanje su kupili pred leto 2024. godine, vođeni računicom da je cena bila povoljna baš zbog postojeće stare građevine. Ipak, krajem istog leta, stručnjaci koji su obišli objekat skrenuli su im pažnju na to da je drvena građa izuzetno očuvana uprkos starosti od sto godina i da bi njeno uklanjanje bilo veliki gubitak.

Katja i Andrej su u prvi mah razmišljali o delimičnoj rekonstrukciji - planirali su da zadrže zidani deo, uklone drvo i uz novu montažnu kuću dograde apartman. Na kraju su, nakon brojnih konsultacija i razmatranja, doneli hrabru odluku: odustaće od gradnje iz početka i kompletno renovirati vekovnu kuću.

Potpuna transformacija

Raspored unutrašnjosti morao je pretrpeti potpunu transformaciju. Prizemlje se sastojalo od tri male, pregrađene prostorije s niskim tavanicama, pa je zadatak bio da se napravi jedinstven i otvoren prostor za kuhinju, trpezariju i dnevni boravak.

Pogledajte kako kuća izgleda posle renoviranja:

1/7 Vidi galeriju Katja Breznik i Andrej Stjepčević, par iz Slovenije, renovirali kuću staru 100 godina (posle) Foto: Printscreen/Instagram/prenova.hiske

Uklanjanjem dva unutrašnja zida i postavljanjem nosivih stubova osigurana je stabilnost objekta. Postavljeni su nova instalacija kanalizacije, betonska ploča, podno grejanje i estrih. Probijanjem novih otvora i ugradnjom velikih staklenih portala, prostorija je otvorena prema zelenilu i ispunjena prirodnim svetlom. Poseban poduhvat predstavljala je izrada stepeništa, uz paralelno sređivanje zidova, gipsanih radova i izolacije.

Spoj prošlosti i savremenog dizajna

Stare drvene grede nisu bačene, već su prošle kroz proces obnove, brušenja i premazivanja kako bi postale centralni ukras enterijera. Tamne grede danas prave elegantan kontrast belim zidovima i visokom plafonu. Parket od prirodnog drveta, trpezarijski sto i kuhinja unose toplinu u ambijent, dok staklene površine spajaju unutrašnjost s okolinom.

Bivše mračne sobičke zamenio je svetao, prostran dnevni boravak. Iako je kuća dobila potpuno moderan raspored, zadržala je svoj prvobitni duh zahvaljujući vidljivoj krovnoj konstrukciji i sačuvanim gredama.

Prekoračenje budžeta za više od 40 posto

Radovi su, međutim, odneli znatno više novca od planiranog. Katja i Andrej su računali na investiciju od oko 120.000 evra, ali je krajnji račun dostigao 170.000 evra - što je skok za više od 40 procenata.

Proces obnove starih objekata uvek nosi skrivene troškove koji postaju vidljivi tek kada radovi odmaknu. Iz današnjeg ugla, par ističe da bi od samog početka angažovali stručni nadzor kako bi lakše kontrolisali izvođače i na vreme uočili nepravilnosti, iako je iznenađenja kod starih kuća nemoguće u potpunosti izbeći.

Useljenje

Prvobitna želja bila je useljenje do leta 2025. godine. U tom trenutku kuća je bila završena tek oko 60%, pa su mogli da koriste jedva trećinu prostora. Zbog vlažnosti estriha parket još nije bio postavljen, nedostajala su unutrašnja vrata i kuhinjski elementi, a dve sobe bile su jedva funkcionalne - u jednoj je bio smešten krevet, a u drugoj dva radna stola.

"Ali bili smo srećni. Imali smo kupatilo, mačke i jedno drugo", prisetila se Katja tog perioda.

Radovi su nastavljeni i nakon njihovog dolaska. Postepeno su postavljani podovi, stigla je kuhinja, unet je nameštaj i sklapani su poslednji detalji. Tokom narednih meseci dom je u potpunosti dobio svoj konačni izgled - staro zdanje koje je trebalo da nestale pod bagerom postalo je moderan dom sa sačuvanom dušom.

Pogledajte video: Bračni par renovirao staru kuću