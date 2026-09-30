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Jedan od najpoznatijih televizijskih kvizova u Srbiji dobio je svoju verziju namenjenu mlađoj publici. Redakcija školskog i dečjeg programa RTS-a osmislila je "Malu Slagalicu", u kojoj znanje i veštine odmeravaju učenici šestog i sedmog razreda osnovnih škola iz različitih krajeva Srbije.

"Slagalica" već decenijama okuplja gledaoce ispred malih ekrana, a dobro poznate igre poput traženja najduže reči i „Asocijacija“ sada su dobile i svoje mesto u programu namenjenom deci. „Mala Slagalica“ emituje se vikendom, subotom i nedeljom od 10 časova na Drugom programu RTS-a.

Prva epizoda emitovana je pre nekoliko dana, a u njoj su se kao crveni i plavi takmičar nadmetali Lazar Mijanović iz Loznice i Lazar Janković iz Skobalja kod Smedereva. U drugoj epizodi borili su se Mladen Antović iz Beograda i Vukan Rackov iz Zrenjanina

Nova verzija kviza donosi i drugačiji pristup vođenju emisije. Umesto klasičnog voditeljskog formata, uloge su preuzeli mladi saradnici i glumci Marko Jakšić i Anja Vuletić, koji se pojavljuju kroz posebno osmišljene likove prilagođene tinejdžerskoj publici.

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