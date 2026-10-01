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Dnevni horoskop za 1. oktobar 2026. Šta sve pripadnike Zodijaka očekuje saznajte u detaljnoj astrološkoj prognozi.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan donosi vam povoljne vesti. Proširujete krug poslovnih aktivnosti i uvodite nove elemente u poslovanje. Mogući su nesporazumi u odnosu s partnerom. Nešto ste mu prećutali i to je probudilo sumnju. Smanjite unos slatkiša ukoliko želite da izbegnete problem s viškom kilograma.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Planete vam pružaju podsticaj da napustite uobičajeni način rada i da uvedete nešto potpuno novo. Uspeh u uslužnim delatnostima. Slobodni Bikovi će upoznati veoma ekscentričnu osobu koja će im se dopasti. Mogući su manji problemi s vrtoglavicom.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nije preporučljivo da započinjete rad na novom projektu u ovom periodu, niti da ulazite u rizične investicije. Velika je mogućnost previda. Očekuje vas romantično veče sa osobom koju ste nedavno upoznali na nekoj zabavi. Mogući su manji problemi s nogama i zglobovima.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Glavna tema ovog dana jeste važan poslovni sastanak. Očekuje vas sklapanje sporazuma o dugoročnoj saradnji. Odavno vam se dopada jedna osoba koju ste upoznali na poslu. Načinite u ovom periodu prvi korak u zbližavanju. Potrebno je da unosite više tečnosti putem vode i čajeva.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Rezultati profesionalnog usavršavanja postaće vidljivi sticanjem novih nadležnosti na vašem radnom mestu. Napredak u karijeri. Očekuje vas strastvena ljubavna avantura sa šarmantnom osobom u znaku Vage ili Vodolije. Prijali bi vam masaža i opuštanje.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaši kontakti sa inostranstvom mogu se intenzivirati u ovom periodu. Očekuju vas važne vesti. Upoznaćete izuzetno privlačnu osobu na nekom društvenom skupu. Uskoro sledi sastanak i zbližavanje. Veoma ste osetljivi danas, pa povedite računa o hroničnim tegobama.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ukoliko se bavite uslužnim delatnostima, ovaj period može da vam stvori nepredviđene prepreke i zastoj u poslovnoj saradnji. Partner je ispoljio sumnju i to vas je uvredilo. Ovaj dan može vam doneti kratkotrajnu distancu. Potrebno vam je više sati sna, potrudite se da sebi obezbedite više vremena za odmor.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Očekuju vas važne vesti pa neočekivano možete da otputujete zbog važnog poslovnog sastanka. Promena u uslovima saradnje. Škorpije koje su u vezi očekuje kratkotrajna, ali burna rasprava s partnerom. Mogući su manji problemi zbog nedostatka gvožđa.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan označiće početak jedne nove poslovne saradnje. To će se pozitivno odraziti na vašu finansijsku situaciju. Slučajan susret s bivšom ljubavi može da oživi vašu staru strast. Očekuje vas nastavak priče. Moguća tahikardija.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

U ovom periodu se aktivira dodatni izvor prihoda. Možete da započnete pomalo rizičnu poslovnu saradnju. Nećete ostati ravnodušni prema jednoj zanimljivoj osobi koju ćete danas upoznati preko svojih prijatelja. Razvijajte zdrave navike ako želite da svoj organizam dovedete u dobru formu.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Na polju novca dolazi do neočekivanog spleta okolnosti. Moguće je odlaganje važnih rokova. Vodolije koje su u vezi očekuje faza dubokog preispitivanja temelja na kojem počiva njihov odnos. Prolazite kroz manji energetski pad.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Neočekivan splet okolnosti doprinosi tome da prekoračite krajnji rok za završetak projekta. Oslonite se na članove tima. Slobodne Ribe danas očekuje romantičan ljubavni sastanak sa osobom koju su nedavno upoznale. Menjajte stresan način života.