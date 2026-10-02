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Kada temperature počnu da padaju, zmije traže zaklonjena mesta na kojima mogu da provedu hladniji period. Podrumi, garaže i šupe među uobičajenim su skrovištima, ali ponekad mogu da završe i unutar samog doma. Jedno od mesta koje im može biti posebno privlačno nalazi se iza velikih kućnih uređaja. Prostor iza frižidera ili zamrzivača često je taman, miran i retko se čisti ili pomera, a istovremeno može da pruži dovoljno zaklona od ljudi.

Zašto se zmija može sakriti baš iza frižidera? Zmije su ektotermne životinje, odnosno njihova telesna temperatura zavisi od temperature okoline. Zbog toga u određenim uslovima traže toplija mesta, ali toplota nije jedini razlog zbog kojeg mogu da uđu u kuću. Privlače ih i mesta koja pružaju zaštitu, određeni nivo vlage, kao i dostupnost plena. Ako se u blizini kuće ili unutar nje nalaze miševi i druge male životinje kojima se zmije hrane, takav prostor može im biti dodatno zanimljiv.

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Tokom kasnog leta i početkom jeseni neke vrste postaju aktivnije u potrazi za odgovarajućim mestom za prezimljavanje. Zato je upravo tada korisno pregledati kuću i zatvoriti moguće ulaze. Iza frižidera obično postoji uzak prostor između uređaja i zida. Tamo nema mnogo svetlosti ni kretanja ljudi, dok motor i drugi delovi uređaja tokom rada stvaraju toplotu. Ta kombinacija može zmiji da pruži relativno mirno i zaštićeno mesto.

Oprezno proverite iza uređaja

Slična skrovišta mogu se nalaziti i iza zamrzivača, veš-mašine, bojlera ili drugih velikih uređaja. Stručnjaci sa Univerziteta Virdžinija tek među mogućim mestima na kojima se zmija može sakriti nakon ulaska u kuću navode upravo prostore koji su zaklonjeni, topliji i imaju određeni nivo vlage. Ipak, to ne znači da će se zmija nužno smestiti iza frižidera. Može da se zavuče i iza ormarića, ispod nameštaja, između kutija, uz zid ili na neko drugo mesto na kojem se oseća sigurno i neometano.

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Ako primetite znakove da se zmija nalazi iza frižidera ili drugog velikog uređaja, najvažnije je da ne pokušavate da je pronađete rukama. Čak i ako ništa ne vidite, nemojte naslepo gurati ruku iza uređaja. Ako je potrebno proveriti prostor, može se upotrebiti baterijska lampa, ali bez približavanja životinji. Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) savetuju da se zmija pronađena u domu ne pokušava uhvatiti niti dodirivati. Najbezbednije je ostaviti je na miru i kontaktirati stručnu službu koja može da je ukloni.

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Zmija najčešće neće napasti čoveka bez razloga. Ujedi se češće događaju kada se životinja oseti ugroženo, pritisnuto ili zarobljeno. Ako je potrebno pomeriti uređaj, to treba učiniti izuzetno oprezno, bez pokušaja da se zmija tera metlom, štapom ili nekim drugim predmetom. Ako je zmija uočena, decu i kućne ljubimce najbolje je udaljiti od tog prostora. Ako je moguće učiniti to bez približavanja životinji, prostoriju treba zatvoriti i sačekati stručnu pomoć.

Foto: Leonid Eremeychuk / Panthermedia / Profimedia

Još je važnije sprečiti zmiju da uopšte uđe u kuću

Umesto da kasnije pokušavate da pronađete zmiju u domu, mnogo je efikasnije zatvoriti potencijalne ulaze. Posebno treba proveriti pukotine u temeljima i zidovima, otvore oko vodovodnih i drugih cevi, ventilacione otvore, prostor ispod vrata, kao i sva druga mesta koja povezuju kuću sa podrumom, dvorištem ili spoljašnjim prostorom.

Važna je i okolina kuće. Gomile drva, dasaka, lišća i različitog materijala mogu zmijama da pruže zaklon. Istovremeno, takva mesta mogu privući glodare, a oni su potencijalni izvor hrane za zmije. Uklanjanjem takvih skrovišta smanjuje se mogućnost da se zmija zadrži neposredno uz kuću. Ako iza frižidera, zamrzivača ili drugog uređaja pronađete odbačenu zmijsku kožu, moguće je da je zmija neko vreme boravila u tom području. Međutim, sama koža nije dokaz da se životinja još uvek nalazi u kući.

Zato nije dobro odmah pomerati uređaje i pokušavati da je pronađete. Najvažnije je ostati miran i ne pokušavati da uhvatite zmiju golim rukama. Zmije uglavnom nastoje da izbegnu ljude, ali kada se osećaju saterano u ćošak ili ugroženo, mogu da reaguju odbrambeno.

Bezbedna udaljenost i pozivanje stručne službe zato su mnogo sigurniji izbor od pokušaja da se nepozvani gost iz doma izbaci na sopstvenu ruku.

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