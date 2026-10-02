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Dnevni horoskop za 2. oktobar donosi dinamičnu energiju koja od svih horoskopskih znakova zahteva prilagodljivost i mudro balansiranje između emotivnih potreba i poslovnih obaveza.

OVAN

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Profimedia

Nestabilna situacija na finansijskom planu. Neka važna uplata kasni, tako da ćete improvizovati rešenje. Slobodni Ovnovi danas mogu da se nađu u dilemi jer će im se na nekoj zabavi dopasti osoba koja nije slobodna. Ne bi trebalo da bude većih problema na zdravstvenom planu.

BIK

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Profimedia

Ovaj dan može da vam donese problematičan razgovor s jednim nedobronamernim kolegom. Moguć je konflikt. Vaš odnos s partnerom danas može da prođe kroz kratkotrajnu turbulenciju. Moguća je burna rasprava između vas. Povoljan period za oporavak ukoliko ste imali neku manju intervenciju.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Profimedia

Potrudite se da držite korak s vremenom i uvedite što pre modernu tehnologiju u svoje poslovanje. Tako ćete steći konkurentnu prednost. Vaš odnos s partnerom u ovom periodu prolazi kroz krizu poverenja. Emotivno nezadovoljstvo se može odraziti na vašu zdravstvenu situaciju.

RAK

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Profimedia

Oprez u upravljanju novcem, jer je moguć zastoj u isplatama. Merkur upravlja vašim poljem finansija i ume da uspori tempo. Ovaj dan donosi vam mogućnost da obnovite komunikaciju s bivšom ljubavi. Mogući su problemi na nervnoj bazi.

LAV

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Profimedia

Obazrivo s novcem. Retrogradni Merkur u polju platnog prometa može dovesti do neočekivanog zastoja. Osoba koju ste nedavno upoznali na putovanju ostavila je snažan utisak na vas. Očekuje vas zbližavanje. Prijaće vam dodatna aktivnost.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Profimedia

Očekuje vas pohvala nadređenih. Postigli ste zavidne rezultate i to će se odraziti na vaš napredak. Partner se ponaša protivrečno i vi ne znate šta možete da očekujete od njega. Sačekajte da vam to vreme pokaže. Puni ste energije i elana.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Profimedia

Ukoliko planirate da pređete na novo radno mesto, ovaj period doneće vam odličnu priliku, i to preko jedne uticajne osobe. Duže vreme vam se dopada osoba koju poznajete na poslu. Moguć je početak tajne veze. Umišljate zdravstvene probleme.

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Profimedia

Škorpije koje se bave kreativnim zanimanjima ili prosvetom u ovom periodu mogu da očekuju napredak u karijeri. Proširenje kruga nadležnosti. Ovaj dan može vam doneti poznanstvo s jednim ekscentričnim Ovnom. Mogući su problemi s plućima.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Ovaj period može vam doneti značajan dogovor s nekom stranom kompanijom ili inostranstvom. Uspešan sporazum o saradnji. Nesporazumi i nesuglasice s partnerom mogu biti izraženiji nego inače. Rešenje za problem koji vas muči leži u promenama, pre svega kada je reč o lošim navikama.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Profimedia

Očekuju vas važne vesti i poziv na poslovni sastanak. Moguće je unapređenje i dodela novih dužnosti. U okviru vašeg odnosa s partnerom pojaviće se neki novi elementi. Vaš zajednički plan će se ostvariti. Budite aktivni i konstruktivno potrošite energiju.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Budite obazrivi s novcem jer su mogući vanredni izdaci, kao i zastoj u njegovom prilivu. Pripremite rezervni plan. Slobodne Vodolije očekuje burna ljubavna romansa sa osobom koju su upoznale na nekoj zabavi. Mogući su nesvestica i problemi zbog malaksalosti.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Profimedia

Nestabilna situacija na finansijskom planu zahteva da improvizujete rešenje i premostite krizni period. Ribe koje su u vezi očekuje turbulentan period, u kojem neki stari problem može da ispliva na površinu. Ojačajte imunitet pojačanim unosom vitamina.

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