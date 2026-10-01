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Otac Aleksandar Praščević već duže vreme privlači značajnu pažnju javnosti svojim objavama na društvenim mrežama, delom i zato što deli poruke od suštinske važnosti za svakodnevni život. Ovog puta u fokusu njegovog obraćanja našlo se pitanje na koji način, prema hrišćanskom shvatanju, Bog deluje u ljudskim životima.

Dok vernici svedoče o ličnim iskustvima, ateisti takva tumačenja uglavnom posmatraju kao plod mašte, smatrajući da se neposredna veza ne može dokazati. Sveštenik Aleksandar je, međutim, objasnio da se ta spona često krije upravo u običnim, svakodnevnim susretima i da ne mora uvek imati natprirodan oblik.

Nezamisliva podrška

Prema njegovim rečima, božansko delovanje se najčešće manifestuje kroz bliske ili nenadane međuljudske odnose:

"Mi hrišćani verujemo da Bog preko ljudi nama pomaže i to upravo na taj način što kad najmanje očekujemo pojavi se neka osoba koja nam najviše pomogne", kazao je sveštenik, a njegovo objašnjenje naišlo je na veliki odziv i podršku pratilaca, a on je u opisu objave dodatno utvrdio svoju poruku: "Uvek se nađe neko da nam pomogne kada to najmanje očekujemo... Slava i hvala Bogu za sve".

Reakcije pratilaca

Iako su se u komentarima pojavila i oprečna mišljenja pojedinaca koji su isticali da u životu ne srećemo uvek samo dobronamerne ljude, drugi korisnici su ubrzo odgovorili naglašavajući duboku tačnost i životnu logiku reči sveštenika Praščevića.

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