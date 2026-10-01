Kako pripremiti pušnicu pre nego što stavite meso na dimljenje

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Hladniji dani i osvežavajući vazduh u dvorištima ozloglašavaju dolazak sezone prerade i sušenja mesa. Iako se pažnja uglavnom usmerava na odabir kvalitetnih komada, pac i začine, ključni deo posla zapravo počinje znatno ranije. Objekat za dimljenje koji je mesecima stajao van upotrebe nakuplja čađ, vlagu i stare masne naslage koji lako mogu upropastiti celokupan trud.

Kako pripremiti pušnicu pre nego što stavite meso na dimljenje Foto: bevis nickel / Alamy / Profimedia

Nakupljena nečistoća sa zidova i tavanice mora se neizostavno ukloniti jer otpadajući komadi stare čađi direktno prljaju sveže meso. Iskusni banjalučki domaćin Milorad Kovačević, koji se ovim poslom bavi već dve decenije, kao najefikasnije sredstvo preporučuje kombinaciju vrele vode i pepela. Nakon što se sve izriba, ključno je omogućiti prostoru da se kompletno osuši kako vlaga ne bi ostala zarobljena u zidovima.

Progrevanje prostorije pre unošenja mesa

Stavljanje sirovog i vlažnog mesa u neugrejan i hladan prostor predstavlja kardinalnu grešku. U takvim uslovima dolazi do trenutnog stvaranja kondenzacije, a prisustvo vlage direktno pogoduje razvoju buđi i propadanju namirnica.

Kako pripremiti pušnicu pre nego što stavite meso na dimljenje Foto: Martina Kovacova / Panthermedia / Profimedia

Zbog toga Kovačević savetuje da se vatrište naloži bar dva dana ranije. Na taj način se zidovi akumuliraju toplotom, prostor se u potpunosti isuši i stvara se bezbedna sredina za početak procesa dimljenja.

Izbor odgovarajućeg drveta

Kada je prostor pripremljen, pažnja se preusmerava na ogrev. Tradicionalno se primenjuje tvrdo listopadno drvo, gde bukva zauzima primarno mesto, dok grab predstavlja podjednako dobru alternativu.

Nasuprot tome, upotreba četinara i smolastog drveta strogo je zabranjena jer njihov dim mesu daje gorak ukus i ostavlja štetne tragove. Pored izbora vrste drveta, neophodno je sa svake cepanice ukloniti koru pre loženja, pošto sagorevanjem kore dolazi do oslobađanja smole i teških gasova koji uzrokuju kiselost i oporost suvih proizvoda.

Provetrenost i kontrola temperature

Objekat ne sme biti potpuno zatvoren, već dim mora imati kontinuiran protok. Pravilna cirkulacija vazduha presudna je za održavanje optimalne nivoa vlage i stabilne temperature.

Kako pripremiti pušnicu pre nego što stavite meso na dimljenje Foto: Jolanta Dąbrowska / Panthermedia / Profimedia

Ukoliko se primenjuje postupak hladnog dimljenja, temperatura se mora strogo kontrolisati kako meso ne bi pretrpelo oštećenja. Preporuke i upozorenja "Američkog ministarstva poljoprivrede" podsećaju da sam dim ne funkcioniše kao jedina zaštita od kvarenja, već da ravnopravnu ulogu igraju besprekorna higijena, temeljno soljenje i kontrolisana odvodnja vlage. Posebnu pažnju treba posvetiti obradi obimnijih komada, čija spoljašnjost može delovati osušeno dok je unutrašnji deo još uvek pun tečnosti.

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