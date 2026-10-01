Kupila novčanik u sekend hend prodavnici pa se iznenadila

Slušaj vest

Boni Mata iz Milvokija, koja redovno posećuje prodavnice polovne robe, tokom jedne od kupovina uočila je specifičan novčanik izrađen od zmijske kože. Iako joj se odmah svideo, na kratko ga je vratila na policu dvoumeći se da li joj je zaista potreban.

S obzirom na to da je bio u besprekornom stanju, ipak je prelomila i kupila ga, ne sluteći kakvo je iznenađenje čeka unutra. Nakon što je novčanik nekoliko dana stajao po strani, Boni je odlučila da ga uzme i detaljnije pregleda.

Neočekivano iznenađenje

"Donela sam ga u kuhinju kako bih ga fotografisala. Htela sam da vidim isplati li se da ga stavim na eBay ili da ga zadržim. Tada sam ponovo proverila unutrašnjost i pod prstima osetila nešto poput papira u jednom od pregrada", rekla je.

Boni ističe da su joj prijatelji i ranije skretali pažnju na to da bi uvek trebalo proveravati pregrade i džepove polovne odeće i torbi, jer se u njima neretko krije zaboravljeni novac.

"Prijateljica mi je rekla da poznaje nekoga ko stalno pronalazi novac i da bih trebalo da proveravam džepove, torbice i novčanike. Počela sam to da radim, ali nikada nisam ništa našla," ispričala je.

Ovoga puta imala je više sreće. Iz skrivene pregrade izvukla je novčanicu od 100 dolara koja je odštampana 1985. godine. Posebnu radost predstavljala joj je sama godina izdavanja.

"To je godina u kojoj sam rođena", rekla je.

Premda je u prvi mah želela da je sačuva kao dragu uspomenu, trenutne finansijske prilike navele su je da novac ipak iskoristi.

"Bilo je to super iskustvo. Od sada ću stalno proveravati torbice. Ovo mi je definitivno najbolji ulov do sada," rekla je.

Zašto zaboravljena gotovina završava u polovnim stvarima?

Rejn Hirš, nekadašnja vlasnica aukcijske kuće i proceniteljka u emisiji "Antiques Roadshow", objasnila je za Newsweek da pronalasci gotovine u polovnim predmetima uopšte nisu retkost.

Kupila novčanik u sekend hend prodavnici pa se iznenadila Foto: Vitalii Stock/Shutterstock

"Ljudi, posebno starije generacije, dugo su skrivali novac u džepovima kaputa, knjigama, cipelama i iza slika", rekla je Hirš.

Prema njenim rečima, mnoge porodice koje su preživele Veliku depresiju imale su duboko ukorenjeno poverenje samo u gotovinu, izbegavajući banke i skrivajući novac po kući. Kada vlasnici preminu ili se sele, naslednici često nemaju dovoljno vremena da detaljno pregledaju svaki predmet, pa stvari završavaju u donacijama.

"Bibliotekari i osobe koje pomažu pri raščišćavanju zaostavštine znaju da budu zauzeti proveravanjem srebra i nakita, pa se ne sete da pregledaju džepove", dodala je.

Hirš navodi da za manje pronađene iznose važi nezvanično pravilo "ko nađe, njegovo je", dok pri pronalasku većih suma savetuje kontaktiranje prodavnice kako bi se ušlo u trag poreklu novca. Slika je slična i sa drugim dragocenostima, poput satova i umetničkih dela, čiji vlasnici često i ne primete da su ih zauvek ostavili.

Pogledajte video: Da li polovna garderoba zaista bezbedna