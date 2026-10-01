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Oktobar mesec za pojedine horoskopske znakove mogao bi biti mesec velikih poslovnih odluka. Nezadovoljstvo koje se nakupljalo poslednjih meseci više neće biti tako lako ignorisati, a želja za promenom mogla bi nadjačati strah od neizvesnosti.

Dok će jedni tek početi da razmišljaju o novom poslu, pripadnici nekoliko znakova mogli bi da zaključe da je vreme za konkretan potez. Nekima će presuditi loši odnosi na radnom mestu, drugima nedostatak napretka, a biće i onih koji jednostavno više neće hteti da troše vreme na posao u kom se ne vide dugoročno. Evo ko bi u oktobru mogao da izgovori: "Dajem otkaz."

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Ovnovi teško podnose osećaj da stoje u mestu, a upravo bi ih to tokom oktobra moglo najviše frustrirati. Ako već neko vreme imaju utisak da se njihov trud ne ceni ili da nemaju prostora za napredovanje, strpljenje bi moglo da im dođe do kraja.

Posebno će im smetati nadređeni koji pokušavaju da kontrolišu svaki njihov korak. Umesto još jednog razgovora bez rezultata, neki Ovnovi mogli bi da odluče da jednostavno odu. Dobra je vest da ih želja za promenom može podstaći da napokon potraže posao koji im pruža više slobode i izazova.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Blizancima će u oktobru monotonija posebno teško padati. Posao koji im je nekada bio zanimljiv mogao bi da počne da im deluje kao beskonačno ponavljanje istih zadataka, a ideja o promeni postajaće sve privlačnija.

Neki će sasvim slučajno naići na zanimljiv oglas za posao ili kroz razgovor sa prijateljem saznati za novu priliku. Iako obično vole da imaju nekoliko opcija pre nego što donesu odluku, ovog meseca bi mogli biti neobično odlučni. Ako procene da ih negde drugde čeka zanimljivija svakodnevica, neće dugo razmišljati.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Lavovi žele da osećaju da njihov rad ima vrednost i da se trud primećuje. Ako su poslednjih meseci preuzimali dodatne obaveze bez priznanja, boljih uslova ili odgovarajuće plate, u oktobru bi mogli da zaključe da je dosta.

Kod njih odluka o odlasku verovatno neće doći preko noći. Moguće je da već neko vreme razmišljaju o promeni, ali će im jedan događaj na poslu biti konačna potvrda da treba da krenu dalje. Kada odluče da odu, teško će ih biti nagovoriti da promene mišljenje.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Škorpije retko donose velike odluke bez dobrog razloga, ali kada zaključe da je neka priča završena, ne vole da se vraćaju na staro. Oktobar bi mogao da im donese upravo takav trenutak na poslovnom planu.

Napeti odnosi, nepoverenje među kolegama ili osećaj da neko pokušava da ih zaobiđe mogli bi da ih podstaknu da počnu ozbiljno da razmišljaju o odlasku. Za razliku od impulsivnijih znakova, Škorpije će verovatno prvo napraviti plan, istražiti druge mogućnosti i tek onda predati otkaz. Zbog toga bi njihov odlazak za okruženje mogao biti potpuno neočekivan.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Vodolije će tokom oktobra posebno snažno osećati potrebu za slobodom. Pravila koja im nemaju smisla, zastareo način rada i nedostatak prostora za sopstvene ideje mogli bi da im postanu nepodnošljivi.

Neki bi mogli da odluče da pređu u potpuno drugu oblast, pokrenu sopstveni projekat ili prihvate posao koji im nudi veću fleksibilnost. Njima sigurnost neće biti dovoljan razlog za ostanak ako se svakog jutra bude sa osećajem da su zaglavljeni. Oktobar bi zato mogao da označi kraj jednog poslovnog poglavlja i početak nečeg sasvim drugačijeg.

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