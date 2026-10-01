Bravar otkrio zašto se ključ ne ostavlja u vratima

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Navika da se ključ pre spavanja ostavi u bravi sa unutrašnje strane vrata rasprostranjena je među ljudima koji veruju da time jačaju sigurnost svog doma. Međutim, stručnjaci iz oblasti bezbednosti upozoravaju da ova praksa uopšte ne predstavlja prepreku za provalnike, a samim stanarima može stvoriti ozbiljne i neočekivane komplikacije.

Poznati španski bravar Aleks, u javnosti prepoznatljiv pod nadimkom "El Seraljer", ističe da ovakav potez neće zaustaviti prekršioce koji imaju iskustva sa manipulacijom cilindara.

Bravar otkrio zašto se ključ ne ostavlja u vratima Foto: Profimedia

"Lopovu će biti svejedno da li je ključ ostao sa unutrašnje strane vrata", izričit je Aleks.

Osoba koja vlada tehnikama obijanja lako će zaobići ovu prepreku, dok sa druge strane pravi problem nastaje kada ukućani ili ovlašćena lica pokušaju da uđu spolja.

Rizik od zaključavanja sopstvenih vrata

Ugradnja standardnih cilindara obično znači da ključ ubačen sa unutrašnje strane blokira mehanizam, pa je nemoguće upotrebiti drugi ključ sa spoljne strane. Dovoljno je da neko slučajno ostavi ključ u bravi pri izlasku, pa da po povratku ostane ispred zatvorenih vrata bez mogućnosti da uđe u sopstveni dom. U takvim okolnostima najčešće je neophodno pozvati profesionalnog bravara radi obijanja ili sečenja brave, iako na vratima nije bilo nikakvog kvara niti pokušaja provale.

Šta zaista pruža pravu zaštitu

Aleks naglašava da ostavljanje ključa u bravi stvara samo varljivu iluziju zaštićenosti. Umesto toga, pažnju treba usmeriti na kvalitet samog zaključavanja - odabir sigurnosnog cilindra, ugradnju zaštitne rozete i kvalitetne višetačkaste brave.

Bravar otkrio zašto se ključ ne ostavlja u vratima Foto: Profimedia

Za one koji ipak žele komfor da ključ ostaje u bravi sa unutrašnje strane bez rizika od blokade, postoji tehničko rešenje u vidu cilindra sa dvostrukim kvačilom. Ovaj mehanizam omogućava nesmetano otključavanje spolja bez obzira na položaj unutrašnjeg ključa. Savet stručnjaka je stoga vrlo jasan: vrata treba zaključati okretanjem ključa do kraja, a zatim ga obavezno izvući iz brave.

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