"Lopovu je svejedno da li je ključ sa unutrašnje strane vrata", bravar upozorio na stvar koju rade svi Srbi
- Bravar upozorava da ključ ostavljen u bravi sa unutrašnje strane ne sprečava provalnike, već stvara samo lažan osećaj sigurnosti.
- Za bolju zaštitu preporučuju se sigurnosni cilindar, zaštitna rozeta i višetačkasta brava, a ključ treba izvući iz brave.
Navika da se ključ pre spavanja ostavi u bravi sa unutrašnje strane vrata rasprostranjena je među ljudima koji veruju da time jačaju sigurnost svog doma. Međutim, stručnjaci iz oblasti bezbednosti upozoravaju da ova praksa uopšte ne predstavlja prepreku za provalnike, a samim stanarima može stvoriti ozbiljne i neočekivane komplikacije.
Poznati španski bravar Aleks, u javnosti prepoznatljiv pod nadimkom "El Seraljer", ističe da ovakav potez neće zaustaviti prekršioce koji imaju iskustva sa manipulacijom cilindara.
Osoba koja vlada tehnikama obijanja lako će zaobići ovu prepreku, dok sa druge strane pravi problem nastaje kada ukućani ili ovlašćena lica pokušaju da uđu spolja.
Rizik od zaključavanja sopstvenih vrata
Ugradnja standardnih cilindara obično znači da ključ ubačen sa unutrašnje strane blokira mehanizam, pa je nemoguće upotrebiti drugi ključ sa spoljne strane. Dovoljno je da neko slučajno ostavi ključ u bravi pri izlasku, pa da po povratku ostane ispred zatvorenih vrata bez mogućnosti da uđe u sopstveni dom. U takvim okolnostima najčešće je neophodno pozvati profesionalnog bravara radi obijanja ili sečenja brave, iako na vratima nije bilo nikakvog kvara niti pokušaja provale.
Šta zaista pruža pravu zaštitu
Aleks naglašava da ostavljanje ključa u bravi stvara samo varljivu iluziju zaštićenosti. Umesto toga, pažnju treba usmeriti na kvalitet samog zaključavanja - odabir sigurnosnog cilindra, ugradnju zaštitne rozete i kvalitetne višetačkaste brave.
Za one koji ipak žele komfor da ključ ostaje u bravi sa unutrašnje strane bez rizika od blokade, postoji tehničko rešenje u vidu cilindra sa dvostrukim kvačilom. Ovaj mehanizam omogućava nesmetano otključavanje spolja bez obzira na položaj unutrašnjeg ključa. Savet stručnjaka je stoga vrlo jasan: vrata treba zaključati okretanjem ključa do kraja, a zatim ga obavezno izvući iz brave.
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