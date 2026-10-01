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Mnogima jesen više liči na novi početak nego januar, a takvo iskustvo se u potpunosti poklapa sa viralnim konceptom sa društvenih mreža - takozvanom oktobarskom teorijom koja deseti mesec predstavlja kao svojevrsnu drugu novu godinu.

Šta predstavlja oktobarska teorija?

Bisi Gbadamosi, licencirani terapeut i osnivač savetovališta "Mindful Blooms Counseling", objašnjava da je "oktobarska teorija ideja da oktobar može biti odlično vreme za jačanje motivacije za postizanje ciljeva, ali bez pritiska koji sa sobom nosi 1. januar".

Mnogi vide oktobar kao idealan trenutak da se reorganizuju i usredsrede, s obzirom na to da su do kraja godine preostala još samo tri meseca. Iako to nije novi početak na samom startu kalendarske godine, reč je o završnom poglavlju koje omogućava fokusiranje i rešavanje zaostataka.

Jesen je ujedno i prirodno razdoblje za resetovanje i povratak u rutinu nakon dugog i društveno aktivnog leta. Deca se vraćaju u školu, odrasli sa godišnjih odmora, a do oktobra se čini da su svi prisutniji i stabilniji u svojim svakodnevnim obavezama.

"U ovom razdoblju možemo osećati veću motivaciju jer smo odmalena programirani da je jesen vreme povratka u školu, što povezujemo sa ciljevima, učenjem i napretkom. Novi počeci, promene u ponašanju i svež način razmišljanja nešto je sa čim se susrećemo u ovo doba godine," kaže terapeutkinja Amanda Karneseki.

Gbadamosi dodaje da jesen često funkcioniše kao prirodni reset: "Može poslužiti kao poslednji podsticaj neposredno pre početka praznične sezone. Podseća nas da se kraj godine brzo približava i podstiče nas da radimo na preostalim ciljevima ili projektima koje smo planirali za ovu godinu," navodi ona.

Kako iskoristiti energiju oktobra

Kao što 1. januar doživljavamo kao novi početak, isto možemo primeniti i na oktobar, odnosno na jesen u celini. Taj mesec donosi inspirativnu, kreativnu i stabilizujuću energiju te nas podseća na važnost rutine i sposobnost da ostavimo staro iza sebe.

Devojka objasnila šta je "teorija oktobra" Foto: Printscreen/Instagram

"Oktobar možemo iskoristiti kao vreme za procenu onoga što nam dobro ide i onoga što bismo želeli da promenimo. Budući da je godina već odmakla, možemo jasnije videti šta je realno i održivo te usmeriti energiju u tom smeru," kaže Gbadamosi.

Karneseki uz to preporučuje da se oktobar iskoristi za mentalni reset. Savetuje stvaranje novih rutina, postavljanje novih ciljeva ili namera te promišljanje o navikama koje su nam bile korisne, ali i onima koje nam više ne služe.

"Kada dođe 1. januar, stvara se ogroman pritisak da krenemo ispočetka ili postavimo novogodišnje ciljeve. To su dobre namere, ali toliko promena odjednom može biti previše i dovesti do toga da ciljeve ne ostvarimo. Oktobar donosi novu energiju, a ljudi su već ušli u jesensku rutinu i postavili očekivanja za ostatak godine. Ako to vreme iskoristimo svesno i sa namerom, možemo smanjiti pritisak koji dolazi sa početkom nove godine," kaže Karneseki.

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